Это самые быстрые серийные мотоциклы в мире

Мотоциклы сами по себе считаются эталоном скорости (хотя это и не всегда так). Сегодня мы поговорим о самых быстрых из них.

В современном мире все стремится стать быстрее и быстрее. Но если в каких-то сферах скорость отвечает за комфорт, удобство использования и качество выполняемых задач, то в других за новыми рекордами гонятся только ряди самого факта достижения цели. Примером первой категории являются связь, оборудование для диагностики заболеваний и другие подобные вещи. А в качестве примера из второй категории можно привести транспорт. Согласитесь, что скорость далеко не всегда определяет реальные ходовые характеристики автомобиля или мотоцикла. В подавляющем большинстве случаев она все равно будет ограничена на уровне, который сильно ниже того, что может обеспечить даже бюджетный автомобиль. Тем не менее, в этой подборке мы рассмотрим мотоциклы, которые могут разгоняться сколько угодно быстро, но в реальности проверить такую скорость довольно сложно.

Для чего нужны быстрые машины и мотоциклы

Что касается достижений в скорости, можно сказать, что даже возможности хваленых немецких автобанов сильно преувеличены. Я много раз по ним ездил как на машине, так и на мотоцикле, и там действительно есть, где разогнаться до 200, 250 и больше километров в час. Вот только часто на них все же встречаются ограничения, а иногда просто упираешься в какого-нибудь дедулю, обгоняющего другого дедулю на скорости 100 километров в час. Приходится тормозить.

Конечно, культура вождения в Германии не такая, как в России. Там никто не будет тебя оттормаживать, специально не пропускать или перестраиваться перед тобой, когда ты едешь в соседней полосе намного быстрее. Но в силу того, что ты обычно не один на дороге, долго ехать на большой скорости просто не получается. Вот и выходит, что ты можешь ехать 250 км/ч и больше, но постоянно разгоняешься и тормозишь. В результате ты устаешь от этого, опускаешь скорость до 160-200 км/ч в зависимости от трафика и спокойно едешь. Особенно после того, как вдоволь насладишься свободой от ограничений, и дорога станет для тебя просто способом добраться до пункта назначения.

Мотоциклы с самой высокой максимальной скоростью на прямой не всегда самые быстрые в реальной эксплуатации. Они могут сильно проигрывать в поворотах.

Так и получается, что скорость машины или мотоцикла может быть огромной, но чаще всего это нужно для того, чтобы всем показать — «у меня такое есть«, потешить свое самолюбие или использовать в спортивных целях. Вот только в спорте скорость не всегда решает все. Часто куда важнее другие характеристики техники.

Вступление получилось долгим, поэтому давайте уже переходить к теме статьи и разговаривать о самых быстрых мотоциклах. Добавлю только, что их характеристики могут отличаться, так как на поведение мотоцикла сильно влияет вес и посадка пилота, а так же некоторые другие параметры. Поэтому мы имеем дело не совсем с точным рейтингом, а скорее с набором моделей — самых быстрых из тех, что можно купить в магазине. Спортивные модели могут быть намного быстрее, но их реальные возможности редко раскрываются и сильно зависят от настроек под конкретный заезд.

Самые быстрые мотоциклы

9 место: Ducati 1098S — самый быстрый Ducati

Мотоциклы Ducati всегда славились своим итальянским шармом, но никогда особо не блистали своими скоростными характеристиками. Даже несмотря на то, что компания представлена во многих видах мотоциклетных соревнований, включая королеву мотоспорта — серию MotoGP.

Ducati 1098S получил двухцилиндровый двигатель объемом 1099 кубических сантиметров, мощностью 160 л.с. и способный разгонять мотоцикл до 275 км/ч. Двигатель, естественно, имеет систему жидкостного охлаждения, а крутящий момент на колеса передается через шестиступенчатую коробку передач. Оба агрегата сделаны с использованием специальных технологий, чтобы увеличить их прочность и снизить итоговый вес мотоцикла до 173 кг. Пока мы не добрались до заветной отметки одна лошадиная сила на один килограмм веса, но впереди у нас еще девять моделей, так что мы перешагнем ее еще не раз.

8 место: BMW K1200S — немецкий спорт-турист

Это модель пользуется большой популярностью в самой Германии, так как является не полноценным спортивным мотоциклом, а спорт-туристом, на котором удобно ехать долго и с высокой скоростью. Так же на него можно навесить много кофров и это почти не скажется на управлении, так как сам он весит довольно много и имеет мощный двигатель.

Среди основных характеристик можно назвать четырехцилиндровый двигатель объемом 1157 кубиков. Он имеет мощность 164 л.с. и способен разгонять мотоцикл до 280 км/ч. Помогает ему в этом шестиступенчатая механическая КПП. «Отсечка» стоит на 10250 об/мин, что довольно много для такого большого двигателя.

Среди прочего мотоцикл отличается довольно изысканным внешним видом, что не свойственно для немецкого промышленного дизайна, и высокой надежностью. Для туристической модели это едва ли не самый важный показатель.

7 место: Kawasaki Ninja ZX-14R — полуторалитровый Кавасаки

На само деле рабочий объем двигателя этого мотоцикла чуть меньше — 1441 куб.см. Но и этого достаточно для того, чтобы разогнать этого «накачанного» монстра из «страны восходящего солнца» до 295 км/ч.

Чтобы достигать мощности в 200 л.с., недостаточно только большого объема двигателя. Пришлось еще увеличивать давление подачи топлива для обеспечения большей степени сжатия. На максимальных режимах работы это вряд ли положительно скажется на ресурсе, но мало кто способен доводить до этих режимов, тем более, долго поддерживать их.

6 место: MV Agusta F4 1000R — редкий мотоцикл

Этот мотоцикл хоть и является серийным, но серия у него сильно лимитированная. Тем не менее, его довольно неплохо прокачали относительно базовой F4 1000. В итоге с его литрового шестнадцатиклапанного четырехцилиндрового двигателя умудрились снять 174 л.с., разогнав аппарат до 299 км/ч.

Достичь такой скорости быстро позволяет хорошо настроенная шестиступенчатая механическая КПП, а остановится помогает тормозная система Brembo, устанавливаемая как часть базового оснащения.

Такие же показатели скорости у немецкого BMW S1000RR, название которого для многих стало именем нарицательным, как R1 и Fireblade.

5 место: Yamaha R1 — литровая Ямаха

А вот и та самая модель R1 — лаконичное название, которое сразу дает представление о том, что это за мотоцикл. У него слишком узнаваемая форма переднего обтекателя, поэтому даже не самый разбирающийся в мотоциклах человек вряд ли перепутает R1 с другой моделью.

Серию начали производить еще в конце прошлого тысячелетия, но после ряда обновлений она до сих пор является современной и актуальной. Ее литровый двигатель может выдавать 200 л.с., а сам двигатель является очень оборотистым. Он способен раскручиваться до 12500 об/мин. В итоге аппарат достигает заветных 300 км/ч.

4 место: Honda CBR1100XX Blackbird — самый быстрый CBR

Эта подборка не могла обойтись без моделей этого производителя. Я сам являюсь фанатом марки и за 10 лет перебрал несколько ее моделей, продолжая выбирать только их.

Конкретно эта модель находилась в производстве с 1996 по 2007 год. В разные годы она собрала не один рекорд скорости для мотоциклов, оставив позади многие другие знаменитые модели.

Она может разгоняться до 305 км/ч. В движение ее приводит двигатель объемом чуть больше 1,1 литра с мощностью 153 л.с. Инженеры не стремились обеспечить ему высокую степень сжатия или вывести на заоблачный режим работы с точки зрения оборотов. Поэтому, несмотря на высокую максимальную скорость, этот мотоцикл является исключительно комфортным в управлении. В первую очередь за счет высокой плавности хода.

3 место: MTT Y2K — мотоцикл с турбиной

Серийные модели постепенно заканчиваются, но впереди осталась еще одна. Конкретно этот мотоцикл отличается наличием полноценного газотурбинного двигателя производства Rolls-Royce.

MTT Y2K даже попал в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «Самый мощный мотоцикл в мире». При этом, несмотря на то, что модель сложно назвать серийной, она сертифицирована для использования на дорогах общего пользования. Правда, это единственный подобный мотоцикл в своем роде.

Его максимальная скорость составляет 370 км/ч, а достигает ее мотоцикл за счет того самого двигателя мощностью 320 л.с., который способен раскручиваться до 52 000 оборотов в минуту.

2 место: Suzuki Hayabusa — самый быстрый серийный мотоцикл

Этот мотоцикл получил название в честь самой быстрой птицы в мире (есть и другие быстрые животные). Ей является сокол сапсан, который может разгоняться примерно до 330 км/ч. Но мотоцикл, названный в честь этой птицы, едет намного быстрее и достигает отметки 399 км/ч.

Он оснащена 4-цилиндровым двигателем, рабочий объем которого составляет почти 1,4 литра. Инженеры смогли снять с него 197 л.с. Благодаря таким характеристикам Хаябуса или просто «буса«, как называют ее мотоциклисты, разгоняется до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды. Естественно, скорость разгона зависит от веса пилота, но это все равно очень быстро.

Самое главное, что это мотоцикл, который можно просто пойти и купить. Стоит он довольно дорого, но его ценник сопоставим с остальными мотоциклами. Особенно, если подбирать его на вторичном рынке. Я сам не имел части проверить его в деле, но владельцы рассказывали о характере этого мотоцикла, который надо укрощать. То есть этот мотоцикл довольно сложен для ежедневного использования из-за своей неповоротливости и большого веса. Зато одного у него точно не отнять — безграничной мощности.

1 место: Dodge Tomahawk — самый быстрый мотоцикл в мире

Этот мотоцикл сложно назвать массовым. Тем более, его тираж не превысил и 10 экземпляров. Несмотря на это, он все же вышел за рамки обычного концепта и стал серийным. Аппарат имеет довольно необычную конструкцию со сдвоенными колесами. Это придает Томогавку необычный брутальный вид, позволяет удержать большой вес и повышает устойчивость на большой скорости. Правда, мешает управляемости.

Но этот мотоцикл никогда и не создавался для трека, а лучшие модели автомобилей Dodge никогда не претендовали на отменную управляемость. Это относится даже к знаменитому Viper. Он был хорош, но в управляемости проигрывал европейским конкурентам. Если можно так сказать, это дух американского автопрома. Он заточен под грубую силу, а не под изящное руление.

Очень необычный мотоцикл, но зато его сложно не заметить.

Возвращаясь к мотоциклу, скажу, что он развивает мощность 500 л.с. Это стало возможно благодаря обычному двигателю внутреннего сгорания. Правда, обычным его можно считать для мускулкара, но не для мотоцикла. Это V-образная десятка, которая комплектуется 2-ступенчатой КПП.

Максимальная скорость Томагавка составляет по разным данным около 500 км/ч. Правда, инженеры Dodge, которые создали его, утверждают, что этот монстр может разогнаться до 613 км/ч. Безумцев, которые готовы проверить это на себе, пока не нашлось.

Dodge Tomahawk действительно чертовски брутален.

Стоит мотоцикл заоблачные 550 тысяч долларов, но покупатели недовольны. Они говорят, что собранная исключительно вручную машина, представленная на выставке в 2003 году, очень нервно реагирует на ручку газа. Мотоцикл буквально норовит скинуть владельца. Правда, серьезных ДТП с участием Томагавка зафиксировано не было. Еще одним минусом является миниатюрный топливный бак объемом 12,5 литров. Этого едва хватит, чтобы проехать 100 километров.

В конце вы спросите, а как же драгстерские или гоночные мотоциклы? Неужели они не могут разогнаться до более высоких скоростей? Некоторые может быть и могут, но это штучные образцы со своими особенностями, требованием к топливу и покрытию. А еще ими управляют опытные пилоты. В этой же статье мы обсудили только мотоциклы, которые могут выезжать на дорогу и которые можно купить, если у вас есть деньги и возможность попасть в число счастливчиков, урвав аппарат из ограниченной серии.