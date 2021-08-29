В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину
В Японии создали искусственную мраморную говядину, которая не хуже настоящей
Сегодня очень модно отказываться от употребления мяса и многих других продуктов животного происхождения. Веганы придерживаются этих правил из-за того, что такая пища может навредить здоровью и потому что не хотят поддерживать насилие над животными. Но с каждым годом становится все более ясно, что в будущем даже самые преданные веганы смогут позволить себе отведать вкуснейшие мясные блюда, при производстве которых не пострадало ни одно животное. Дело в том, что ученые со всего мира пытаются выращивать мясо в лабораторных условиях, используя всего лишь крошечные ткани зверей. Успехи в этой сфере уже очень большие — недавно французские исследователи смогли создать искусственное фуа-гра и потенциально избавить миллионы гусей от страданий. Японские ученые пошли дальше и научились выращивать сочные и ароматные мраморные стейки.
Что такое мраморная говядина?
Мраморное мясо называется так, потому что содержит в себе некоторое количество внутримышечного жира и за счет чего обладает «мраморной» текстурой. Чаще всего этот термин используется по отношению к говядине, но также существует мраморная свинина и конина, но они не очень популярны. Наиболее мраморные фрагменты мяса расположены в спинной части животных, потому что находящиеся в этой области мышцы получают минимум нагрузки на протяжении жизни и большинство получаемых калорий скапливаются именно там. При приготовлении мраморного мяса жир внутри плавится и придает куску нежность и аромат.
Родиной мраморной говядины считается Япония, потому что именно там выводятся коровы вагю, мясо которых генетически предрасположено к интенсивной мраморности. Такая говядина обладает высоким качеством и стоит очень дорого. Чтобы мясо коров обладало максимальной мраморностью, им обеспечивают сытное и здоровое питание, а также возможность свободно двигаться. Но в Японии иногда нет подходящих условий для регулярного выпаса стад и их прогулок, поэтому недостаток питания пытаются компенсировать качественным пивом и массажем при помощи грубых щеток. В общем, японские коровы живут очень хорошо.
Искусственная мраморная говядина
Исходя из всего написанного выше не удивительно, что искусственную мраморную говядину создали в Японии. По данным научного журнала Nature Communications, группа ученых из Осаки использовали для этого взятые у коров вагю стволовые клетки. Они обладают способностью превращаться в клетки любых тканей, чем и решили воспользоваться японские исследователи. Стволовые клетки были превращены в клетки мышц, жиров и сосудов. Впоследствии они были загружены в нечто похожее на 3D-принтер в качестве «чернил» и сформировали волокна мышечных, жировых и сосудистых структур. В результате из них был собран кусок мраморной говядины размером 5х5х10 миллиметров. Это очень мало, но искусственный фрагмент в точности повторяет внешний вид и структуру натурального.
На данный момент это всего лишь демонстрация технологии и в будущем ученые наверняка смогут создавать полноценные куски мраморной говядины. Причем они смогут полностью контролировать состав и структуру мяса, что до сих пор было невозможно. В теории, у них появится возможность получать куски мяса с заранее определенным содержанием жира. А это значит, что на искусственных кусочках можно будет даже рисовать сложные узоры и даже картины.
Искусственные продукты будущего
Некоторые веганы помимо мяса также отказываются употреблять в пищу молоко, яйца и даже мед. Они считают, что эти продукты тоже косвенно связаны со страданиями животных. Но ученые умеют создавать даже искусственный мед — этим занимается калифорнийская компания MeliBio. Его представители не раскрывают принципа создания синтетического меда, но скорее всего они используют специально обученные микроорганизмы. По вкусу, текстуре и вязкости искусственный мед не отличается от настоящего. К такому мнению, по крайней мере, во время исследования пришли дегустаторы.
Напоследок хочется поинтересоваться — что вы думаете об искусственной пище? Ведь кто-то может посчитать, что это неправильно и человек должен есть только натуральное мясо. А для кого-то все это хорошие новости, потому что благодаря технологиям животные избавятся от мучений. Свое мнение пишите в комментариях.
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