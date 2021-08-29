» » В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

В Японии создали искусственную мраморную говядину, которая не хуже настоящей

Сегодня очень модно отказываться от употребления мяса и многих других продуктов животного происхождения. Веганы придерживаются этих правил из-за того, что такая пища может навредить здоровью и потому что не хотят поддерживать насилие над животными. Но с каждым годом становится все более ясно, что в будущем даже самые преданные веганы смогут позволить себе отведать вкуснейшие мясные блюда, при производстве которых не пострадало ни одно животное. Дело в том, что ученые со всего мира пытаются выращивать мясо в лабораторных условиях, используя всего лишь крошечные ткани зверей. Успехи в этой сфере уже очень большие — недавно французские исследователи смогли создать искусственное фуа-гра и потенциально избавить миллионы гусей от страданий. Японские ученые пошли дальше и научились выращивать сочные и ароматные мраморные стейки.

 

Что такое мраморная говядина?

Мраморное мясо называется так, потому что содержит в себе некоторое количество внутримышечного жира и за счет чего обладает «мраморной» текстурой. Чаще всего этот термин используется по отношению к говядине, но также существует мраморная свинина и конина, но они не очень популярны. Наиболее мраморные фрагменты мяса расположены в спинной части животных, потому что находящиеся в этой области мышцы получают минимум нагрузки на протяжении жизни и большинство получаемых калорий скапливаются именно там. При приготовлении мраморного мяса жир внутри плавится и придает куску нежность и аромат.

В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

Мраморная говядина считается деликатесом и стоит дорого. В некоторых магазинах она стоит 2 500 рублей за килограмм

Родиной мраморной говядины считается Япония, потому что именно там выводятся коровы вагю, мясо которых генетически предрасположено к интенсивной мраморности. Такая говядина обладает высоким качеством и стоит очень дорого. Чтобы мясо коров обладало максимальной мраморностью, им обеспечивают сытное и здоровое питание, а также возможность свободно двигаться. Но в Японии иногда нет подходящих условий для регулярного выпаса стад и их прогулок, поэтому недостаток питания пытаются компенсировать качественным пивом и массажем при помощи грубых щеток. В общем, японские коровы живут очень хорошо.

В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

Корова вагю

Искусственная мраморная говядина

Исходя из всего написанного выше не удивительно, что искусственную мраморную говядину создали в Японии. По данным научного журнала Nature Communications, группа ученых из Осаки использовали для этого взятые у коров вагю стволовые клетки. Они обладают способностью превращаться в клетки любых тканей, чем и решили воспользоваться японские исследователи. Стволовые клетки были превращены в клетки мышц, жиров и сосудов. Впоследствии они были загружены в нечто похожее на 3D-принтер в качестве «чернил» и сформировали волокна мышечных, жировых и сосудистых структур. В результате из них был собран кусок мраморной говядины размером 5х5х10 миллиметров. Это очень мало, но искусственный фрагмент в точности повторяет внешний вид и структуру натурального.

В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

Искусственная мраморная говядина

На данный момент это всего лишь демонстрация технологии и в будущем ученые наверняка смогут создавать полноценные куски мраморной говядины. Причем они смогут полностью контролировать состав и структуру мяса, что до сих пор было невозможно. В теории, у них появится возможность получать куски мяса с заранее определенным содержанием жира. А это значит, что на искусственных кусочках можно будет даже рисовать сложные узоры и даже картины.

Искусственные продукты будущего

Некоторые веганы помимо мяса также отказываются употреблять в пищу молоко, яйца и даже мед. Они считают, что эти продукты тоже косвенно связаны со страданиями животных. Но ученые умеют создавать даже искусственный мед — этим занимается калифорнийская компания MeliBio. Его представители не раскрывают принципа создания синтетического меда, но скорее всего они используют специально обученные микроорганизмы. По вкусу, текстуре и вязкости искусственный мед не отличается от настоящего. К такому мнению, по крайней мере, во время исследования пришли дегустаторы.

В Японии «напечатали» искусственную мраморную говядину

Разработчики искусственного меда MeliBio

Напоследок хочется поинтересоваться — что вы думаете об искусственной пище? Ведь кто-то может посчитать, что это неправильно и человек должен есть только натуральное мясо. А для кого-то все это хорошие новости, потому что благодаря технологиям животные избавятся от мучений. Свое мнение пишите в комментариях.

29 август 2021 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему у вегетарианцев хрупкие кости?
Новости технологий

Почему у вегетарианцев хрупкие кости?

Исследование показало, что вегетарианцы и веганы чаще остальных ломают свои кости. ?? Ученые уверены, что это происходит из-за нехватки питательных веществ, которые люди обычно получают при поедании
9 причин остаться мясоедом
Новости технологий

9 причин остаться мясоедом

Сегодня мы становимся свидетелями многочисленных споров и дискуссий на тему пользы и вреда мяса для человеческого организма. Естественно, приверженцы пищи исключительно растительного происхождения
Создано устройство, позволяющее ощутить вкус даже самого дорогого блюда
Новости технологий

Создано устройство, позволяющее ощутить вкус даже самого дорогого блюда

За всю историю существования человечества кулинары придумали миллионы различных блюд, каждое из которых обладает уникальным вкусом. Ежедневно мы питаемся только наиболее доступными из них вроде
Продукты для роста мышц
Новости технологий

Продукты для роста мышц

1) Творог Творог – один из лучших продуктов для наращивания мышечной массы. Всего 150 грамм творога дадут Вам до 22 грамм белка. Также творог ценен тем, что состоит из комбинации «быстрых» и
Самые вредные из существующих пищевых продуктов
Новости технологий

Самые вредные из существующих пищевых продуктов

1.Обработанное мясоАмериканский институт раковых исследований предоставил данные, которые подтверждают наличие прямой взаимосвязи между употреблением законсервированного мяса и увеличением шансов
Коровы будут давать генетически модифицированное грудное молоко
Новости технологий

Коровы будут давать генетически модифицированное грудное молоко

По словам китайских ученых, эти коровы дают молоко, содержащее человеческий белок лизосому, который защищает младенцев от инфекционных заболеваний.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камнейОсвобождение от обманаНасекомые являются важнейшей и неотъемлемой частью экосистем ЗемлиПляжные узоры из камней Джона ФорманаСкульптуры Джины ЛоллобриджидыMUSAN – подводный лес для дайверов5 самых интересных фактов о водкеИстория эволюции электромобилей


Свежие Статьи
Спорт улучшает мозг гормонально

Спорт улучшает мозг гормонально

ТОП 5 мифов о загаре, которые необходимо забыть

ТОП 5 мифов о загаре, которые необходимо забыть

Над галактикой Млечный Путь ученые обнаружили необычный объект

Над галактикой Млечный Путь ученые обнаружили необычный объект

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+