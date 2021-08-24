Почему бурый жир необходим для нормальной работы мозга

Бурый жир блокирует процессы в организме, которые препятствуют нормальной работе мозга

В наше теле есть два типа жира — белый и бурый. Второго гораздо меньше, он особенно хорошо развит у новорожденных, но также имеется у взрослых людей и всех теплокровных животных. С возрастом его количество в организме уменьшается. Наукой установлено, что клетки бурого жира участвуют в обмене веществ, а также специализированы создавать тепло из накопленных в них липидов. Поэтому бурый жир играет ключевую роль в терморегуляции тела. В частности, защищает младенцев от переохлаждения, чем объясняется большое его скопление. Но, как оказалось, этим функции бурого жира не ограничиваются. Исследователи из Университета Огаста предположили, что бурый жир может быть использован для борьбы с лишним весом. Более того, в процессе исследований им удалось выяснить, что бурый жир также влияет на некоторые важные функции мозга. В частности, он помогает сохранить память и улучшает некоторые другие когнитивные функции.

Жирная пища ухудшает работу мозга

Результаты своих исследований сотрудники Университета Огаста опубликовали в журнале Nature CommunicationsNature Communications. Эксперименты проводились на больных мышах, у которых в результате генетических модификаций не образовывался бурый жир, и здоровых.

Здоровых и больных мышей ученые кормили жирной пищей. Как было сказано выше, бурый жир активно участвует в обмене веществ. Поэтому, когда он отсутствует, возникают проблемы с метаболизмом. Это стало причиной того, что со временем у больных грызунов развилось ожирение и диабет.

Но еще до того появления диабета и лишнего веса в результате обильного накопления белого жира, у них ухудшалась работа мозга. Проще говоря, они начинали хуже соображать — у них страдала способность к обучению, а также ухудшалась память . У здоровых мышей, с нормальным количеством бурого жира в организме, такого эффекта не наблюдалось. Более того — пересадка бурого жира под кожу больным мышам обеспечивала восстановление их умственных способностей.

Жирная пища вызывает воспалительные процессы в организме и препятствует нормальной работе мозга

Как бурый жир помогает работе мозга

Известно, что обилие жира в рационе вызывает активацию иммунной системы. У мышей, ожидаемо, жирная пища тоже приводила к воспалительным процессам, которое распространялись и на мозг . То есть клетки микроглии, выполняющие в мозге функцию иммунных защитников, а также очищающие мозг от старый нейронов, резко активировались и стали передавать друг другу воспалительные сигналы.

У здоровых мышей параллельно с приемом жирной пищи запускались процессы, которые противостояли воспалению, и в итоге воспаление гасилось без каких-либо негативных последствий. У больных же особей, у которых не вырабатывался бурый жир, противовоспалительные процессы работали плохо.

Воспаление вызывает психоневрологические заболевания, в том числе и различные варианты деменции. Что-то подобное произошло и с мозгом грызунов. Но, дело не только в воспалительных процессах. Известно, что избыточный вес иммунные клетки препятствуют способности нейронных клеток создавать новые нейронные цепочки.

Когда мышам пересаживали бурый жир в подкожную ткань от здоровых животных, нейроны гиппокампа начинали активнее формировать межнейронные соединения, которые называются синапсами. Гиппокамп является одним из основных центров памяти. Соответственно, способность его нейронов лучше передавать сигналы друг другу обеспечивало улучшение памяти и способности к обучению. Напомним, что гиппокамп также выполняет и другие функции, в частности, влияет на углеводный обмен веществ.

Как удалось выяснить ученым, благодаря бурому жиру клетки микроглии, а также Т-клетки мозговых оболочек начинают более активно вырабатывать белок интерлейкин-4 (IL-4), который способен противостоять воспалению. В результате ему удалось нейтрализовать воспаление, вызванное обилием жирной пищи в рационе.

Однако такой эффект отмечался не у всех грызунов, а только тех, которые еще не страдали от ожирения. У мышей, которые набрали лишний вес, бурый жир был не способен защищать мозг от воспалительных процессов.

Но, в любом случае, препараты, которые повышают способность организма накапливать бурый жир, могли бы помогать в нормализации обмена веществ, а также в лечении некоторых психоневрологических расстройств. Правда, ученым еще предстоит выяснить — так же бурый жир действует на мозг людей, как на мозг грызунов. Пока это только первый этап исследований, однако результаты уже достойны внимания. К слову, ранее уже предлагали бороться с ожирением при помощи бурого жира ученые из Кембриджского университета. Однако о работе мозга тогда речь не шла.