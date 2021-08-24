Самые красивые змеи в мире поселились в аэропорту Сан-Франциско

Подвязочные змеи — одни из самых красивых в мире

Обыкновенные подвязочные змеи (Thamnophis sirtalis) широко распространены на территории Северной Америки. Особенно часто их можно встретить в степях и лесах с высокой влажностью. Их тела украшены яркими полосами синего и оранжевого цвета, поэтому их считают чуть ли не самыми красивыми змеями в мире и активно снимают на фотографии. Обыкновенные змеи распространены, но вот калифорнийская разновидность (T. s. tetrataenia) находится на грани полного исчезновения. Дело в том, что из-за роста городов и сельскохозяйственных территорий эти создания лишились привычной пищи вроде небольших лягушек и на данный момент находятся в очень затруднительном положении. Недавно исследователи заметили, что более тысячи представителей этого вида змей нашли убежище на территории одного из аэропортов Сан-Франциско. Никто их оттуда не собирается выгонять, потому что только там они могут восстановить свою популяцию.

Кто такие подвязочные змеи?

Подвязочные змеи также известны как садовые ужи. В основном они небольшие по размерам — длина тела достигает 80 сантиметров. Голова слабо отделена от тела, то есть их форма очень гладкая. В зависимости от вида, на коже этих созданий могут присутствовать до восьми ярких полос, между которыми иногда есть такие же яркие пятна. В основном они ведут дневной образ жизни и питаются лягушками и их головастиками. Но иногда они включают в свой рацион рыбу, мышей, ящериц, мелких птиц, пауков и насекомых. Как и остальные ужи, эти создания не ядовиты, так что не представляют опасности для людей.

Спасение вымирающих змей

На данный момент самая крупная популяция калифорнийских подвязочных змей находится на территории, которая принадлежит международному аэропорту Сан-Франциско. Участок площадью 73 гектаров располагается через дорогу от взлетно-посадочной полосы и других сооружений. Он покрыт растительностью и там есть несколько прудов, где обитают калифорнийские красноногие лягушки (Rana draytonii) и другие земноводные создания, которыми питаются змеи. Также это место примечательно тем, что туда редко наведываются люди и домашние животные, так что змеям ничего не угрожает. Исходя из всего этого неудивительно, что редкие и очень красивые змеи решили поселиться именно на этой территории.

По данным издания The Guardian, в аэропорту Сан-Франциско обитает около 1 300 красивейших змей. Никто их оттуда выгонять не собирается — наоборот, руководство пытается сохранить место обитания змей в неприкосновенности. Судя по количеству живых особей, все идет просто замечательно. Только вот ученые пока точно не знают, как на них отразится жизнь вдалеке от других популяций змей. Также их здоровью могут представлять опасность климатические изменения, ведь в Калифорнии все чаще возникают засухи и пожары. Но поводов для беспокойства на данный момент нет, потому что в аэропорту достаточно влажно и змеям есть чем питаться.

Защитники природы надеются, что принятые меры помогут змеям восстановить популяцию и выжить. Также есть надежда на то, что действия руководства аэропорта послужат примером для других людей. Ведь на нашей планете в помощи нуждаются далеко не только эти змеи. Помимо крупных созданий, внимание нужно уделить мелким насекомым. Ученые считают, что даже при их исчезновении человечество может столкнуться с огромным количеством проблем. Считается, что насекомые массово погибают из-за уничтожения их естественной среды обитания, развития сельского хозяйства, использования химикатов и так далее. О том, с какими бедами может столкнуться человечество в случае исчезновения насекомых, можно почитать в этом материале.

Недавно ученые выяснили, что много лет назад клыки змей не были ядовитыми. Но эволюция сделала так, что некоторые виды стали очень опасны для окружающих. О том, какими бывают яды змей и каким образом они научились их вырабатывать, можно почитать тут.