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Как ящерицы дышат под водой?

Как ящерицы дышат под водой?

Анолисовые ящерицы обладают мешочком, который помогает им дышать под водой

По данным The Reptile Database за 2021 год, ученым известно о существовании 7 059 видов ящериц. В основном они известны своей способностью к регенерации — в случае опасности они сбрасывают свой хвост и отращивают его заново. Но знаете ли вы, что некоторые виды ящериц способны дышать под водой на протяжении почти 20 минут? В 2009 году биолог-эволюционист Люк Малер (Luke Mahler) занимался изучением анолисовых ящериц на территории Гаити. Поймав одну особь и отпустив ее обратно в неглубокий ручей он заметил, что на ее голове образовался странный мешок, который будто бы наполнялся воздухом. В то время он перешел к другой научной работе, поэтому замеченное явление так и не было изучено. Но недавно этим делом занялся его ученик, который собрал исследовательскую группу и провел целый эксперимент с участием загадочных ящериц. Как вы уже могли догадаться, пузырек на голове использовался для дыхания под водой. Давайте разберемся подробнее, как именно происходит этот процесс?

 


Кто такие анолисовые ящерицы?

Анолисовыми принято называть семейство игуанообразных ящериц, которые живут на юге США, Центральной и Южной Америке, а также на Карибских островах. Все они очень маленькие по размерам и окрашены в зеленый или бурый цвет. На их длинных пальцах имеются цепкие пластины, которые помогают им удерживаться на гладких поверхностях. Самцов можно отличить от самок по наличию яркого горлового мешка, который используется для привлечения внимания в период спаривания или для отпугивания врагов. Все анолисовые ящерицы умеют менять цвет тела в зависимости от настроения или окружающих условий. В основном они питаются насекомыми, но некоторые виды иногда не против фруктов.

Как ящерицы дышат под водой?

Самцы анолисовых ящериц имеют при себе яркие горловые мешочки


Дышащие под водой ящерицы

В начале статьи я упомянул, что биолог Люк Малер однажды встретил ящерицу со странным мешочком на голове. Ему показалось, что он наполнен воздухом, который используется ящерицей для дыхания под водой. Его наблюдение так и осталось предположением, но недавно ученик этого биолога Крис Бочча (Chris Boccia) решил изучить это явление. По его словам, практически любой видевший ящериц человек может подтвердить, что в случае угрозы эти создания быстро ныряют в воду. Чтобы в очередной раз убедиться в этом, в 2017 году он со своими коллегами посетил Коста-Рику. Там они занялись поиском анолисовых ящериц для проведения небольшого эксперимента, о котором было рассказано в издании Science News.

Как ящерицы дышат под водой?

Исследователи Крис Бочча (слева) и его брат Джеймс в ходе исследования

Поимкой ящериц они занимались ночью по двум причинам. Во-первых, так животных гораздо легче поймать, потому что они спят. Во-вторых, во время сна ящерицы испытывают меньше всего стресса. В конечном итоге им удалось поймать 300 анолисовых ящериц: 120 из них были найдены недалеко от воды, а 180 — на суше. Вернувшись в свой лагерь, исследователи аккуратно окунули каждую ящерицу в емкость с чистой водой и наблюдали за их реакцией.

Как ящерицы дышат под водой?

Кожа анолисовых ящериц обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря чему они и загонят воздух под кожу

В ходе эксперимента выяснилось, что пузырьки есть у всех ящериц. И почти каждая из них будто бы вдыхала возникающий внутри воздух. Только вот найденные возле воды особи могли продержаться под водой до 18 минут. По словам исследователя Криса Бочча, он с коллегами даже начал беспокоиться за ящерицу, но с ней ничего плохого не произошло. По мнению исследователей, при погружении в воду ящерицы загоняют себе под кожу немного воздуха. Он попадает в упомянутый выше мешочек и потом используется для дыхания под водой. При этом уровень кислорода в мешке с каждым вдохом уменьшается, что доказали кислородные датчики, установленные у головы ящериц. Скорее всего, в воде ящерицы сильно замедляют обмен веществ, благодаря чему и потребляют минимум кислорода.

По словам другого биолога-эволюциониста Джонатана Лососа (Jonathan Losos), результаты наблюдений в очередной раз демонстрируют, как животные со временем подстраиваются под окружающие условия:

Виды, которые сталкиваются с какими-либо проблемами в природе, часто находят разные способы их преодоления. Рыбы используют жабры для извлечения кислорода из воды, киты способны надолго задерживать дыхание. Теперь мы знаем, что эти ящерицы берут с собой кислород под воду, — объяснил ученый.
31 июль 2021 /
Новости технологий
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