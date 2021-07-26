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Нефть является возобновляемым ресурсом?

Нефть является возобновляемым ресурсом?

По мнению многих ученых нефть является возобновляемым ресурсом.

Как бы человечество не стремилось к альтернативным источникам энергии, найти полноценную замену углеводородам пока не удалось. По доступности и эффективности им нет конкурентов. Их доля на рынке энергоресурсов превышает 50%. Но, как мы знаем, ситуация не может сохраняться длительное время, ведь природные ресурсы не вечны. Согласно основной версии появления нефти, на ее создание нашей планете потребовались миллионы лет. Поэтому в один прекрасный момент она может закончиться. Но так ли это на самом деле? В последнее время многие уважаемые ученые заговорили о том, что нефть является возобновляемым ресурсом. Какие этому есть подтверждения и на чем основывается такое мнение? Подробно об этом расскажем ниже.

 


Две версии появления нефти

Основная версия появления углеводородов, которую называют биогенной или органической, долгое время считалась основной. Согласно ей — нефть возникла из останков организмов и растений, которые миллионы лет находились на дне болот и морей. Из органики в результате химических реакций и воздействия микроорганизмов возникло вещество кероген.

Нефть является возобновляемым ресурсом?

Схема расположения нефтяных ловушек в недрах Земли.

Затем вещество погружалось вглубь недр, где под воздействием давления и температуры из него выделялись частицы рассеянной микронефти, то есть образовывались нефтематеринские породы. Другими словами, обязательное условие, без которого не может возникнуть нефть — это глубина залегания, равная 1,5–6 км, где температура недр достигает 70 до 190°C. Чем выше температура, тем выше качество нефти.

Из нефтематеринского пласта под воздействием давления углеводороды мигрируют в пласты, расположенные ниже или выше, где аккумулируются. Поэтому такие пласты принято называть коллекторами или ловушками.

Согласно данной концепции на возникновение нефти требуется от 10 до 60 миллионов лет. Однако некоторые ученые ее отрицают в пользу абиогенной глубинной теории происхождения углеводородов. Суть ее сводится к тому, что углеводороды генерируются в глубинных слоях Земли в результате неорганического синтеза. Затем они по глубинным разломам попадают в верхние слои земной коры, где и накапливается нефть и природный газ. Нефтегазоносность, согласно этой версии, является одним из проявлений дегазации Земли. Благодаря этому процессу на Земле возникла гидросфера, атмосфера и биосфера.

Но, пока одни ученые спорят возобновляется нефть или нет, другие предпочитают не рисковать и активно работают над созданием альтернативных видов топлива. Поэтому, вполне возможно, что в скором будущем самолеты будут заправлять биотопливом.

Нефть является возобновляемым ресурсом?

На спутнике Сатурна обнаружены реки и озера из смесей метана, пропана и других газов.

Доводы в пользу абиогенной теории возникновения нефти

Сторонники абиогенной теории возникновения нефти приводят следующие доводы в ее пользу:

  • Большинство месторождений находятся возле зон разломов.
  • Месторождения нефти бывают не только осадочными, там, где было скопление органики, но и в магматических и метаморфических горных породах. Более того, углеводороды находят даже в веществе, которое извергается из вулканов.
  • Углеводороды в большом количестве есть не только на Земле, но и других планетах, а также метеоритах, хвостах комет. К примеру, наличие метана обнаружено на Юпитере, Уране и других планетах. А на спутнике Сатурна имеются целые озера и реки, которые состоят из смесей этана, пропана и прочих газов.
  • Эксперименты, которые проводились разными исследователями и разными лабораториями, показали, что абиогенный синтез углеводородов в термобарических условиях, которые соответствуют верхним слоям мантии, действительно возможен.

    • Доказательства в пользу возобновляемой нефти

    Существует несколько фактов, которые подтверждают версию биогенного возникновения нефти. Так запасы ромашкинского нефтяного месторождения, по предварительной оценке, составляли 710 миллионов тонн нефти. В настоящий момент из него уже выкачано 3 миллиарда тонн, то есть в четыре раза больше, чем предполагалось. Причем по мере разработки и опустошения месторождения качество нефти здесь улучшается, что является парадоксом.

    Месторождения в Терско-Сунженском районе начало разрабатываться в 1895 году. К началу ВОВ скважины были законсервированы по причине сильного обводнения. Спустя несколько лет их расконсервировали, так как они вновь стали давать качественную нефть. Ситуация повторилась в 90-х годах — скважины обводнились. Но спустя 10 лет часть скважин опять дает нефть без воды.

    В 2009 году было открыто крупное месторождение в Мексиканском заливе. Скважина пробурена с морской платформы до глубины 10 685 м, при этом глубина воды на этом участке составляет 1260 м. В таких условиях нефть не могла сохранять свой состав длительное вемя по причине слишком высоких термобарические условий. Нефтематеринских пород на такой глубине тоже нет. Но откуда тогда нефть?

    Нефть является возобновляемым ресурсом?

    На Гаити обнаружили крупное месторождение нефти после землетрясения.

    В 2010 году на Гаити произошло землетрясение с магнитудой 7 баллов. Спустя несколько дней на острове обнаружили запасы нефти. Ранее эта зона обследовалась и результаты оказались отрицательными.

    Подобных ситуаций, которые сложно объяснить с точки зрения органической теории возникновения нефти, существует много. Поэтому ряд ученых, среди которых доктор физико-математических наук Владимир Георгиевич Кучеров, профессор Рената Халлиулович Муслимов, а также многие другие склоняются к абиогенной теории возобновляемой нефти.

26 июль 2021 /
Новости технологий
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