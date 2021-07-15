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Илон Маск живет в небольшом доме за 50 000 долларов

Илон Маск живет в небольшом доме за 50 000 долларов

Илон Маск живот в небольшом доме за 50 000 долларов

По данным издания Forbes, в личном распоряжении главы компании Tesla Илона Маска имеется около 233 миллиардов долларов. Он с легкостью может себе позволить жизнь в шикарном особняке, но недавно выяснилось, что он обитает в очень скромном жилище, похожем на контейнер. Оно дешевле некоторых автомобилей Tesla и в нем есть всего лишь одна комната, где можно поспать. По уровню обустройства и планировке его дом похож на российскую квартиру-студию, которую обычно арендуют семейные пары. Дом Илона Маска расположен в техасской деревне Бока-Чика, рядом с частным космодромом компании SpaceX. Судя по всему, работы у предпринимателя сейчас очень много и именно поэтому он предпочитает жить недалеко от места важных для его прибыльной компании событий. У него есть и большой особняк, однако он не хочет в нем жить и использует в других целях. Но в каких именно?

 


Дом Илона Маска, главы Tesla

По данным издания NZME, дом Илона Маска стоит всего лишь около 50 000 долларов. В пересчете на наши деньги, по текущему курсу это около 3,5 миллионов рублей — для всемирно известного миллиардера это ничтожная сумма. Площадь его жилища равна 35 квадратным метрам и в нем есть только самое необходимое: кухня, гостиная, ванная комната и кровать.

Илон Маск живет в небольшом доме за 50 000 долларов

Планировка и внешний вид нынешнего дома Илона Маска


Недорогие дома Boxabl

Известно, что дом был построен всего лишь за одни сутки компанией Boxabl. В 2018 году стартап из Лас-Вегаса навел шумиху своим заявлением о том, что сможет снизить затраты на строительство комфортабельных домов на целых 50%. Она строит дома из блоков 2.9-метровой высоты, которые можно крепить между собой самыми разными способами. Блоки покрыты оксидом магния, поэтому дома получаются огнеупорными, водонепроницаемыми и устойчивыми к плесени. Процесс покупки дома от компании Boxabl выглядит просто: покупатель выбирает планировку, а строители собирают дом как конструктор Lego.

 

Процесс постройки дома Boxabl

Город SpaceX в Техасе

Скромный дом Илона Маска расположен на территории Бока-Чики, штат Техас. Именно там находится частный космодром компании SpaceX, откуда совершаются запуски ракет-носителей Falcon 9, космических кораблей Crew Dragon и прототипов корабля Starship для полетов на Марс. Компания активно набирает новых сотрудников, поэтому в будущем намеревается создать небольшой городок, чтобы рабочим не нужно было далеко ехать. Поселение планируется создать на границе между США с Мексикой на территории, которая официально никому не принадлежит. Дети рабочих будут учиться в школе города Браунсвилл, до которого на автобусе можно добраться примерно за 20 минут.

Илон Маск живет в небольшом доме за 50 000 долларов

Частный космодром SpaceX, рядом с которым Илон Маск хочет построить город

Недвижимость Илона Маска

Ранее у Илона Маска был довольно большой пакет недвижимости стоимостью 143 миллиона долларов. Но в мае 2020 года он сообщил, что начал продавать свое физическое имущество. Например, в июне текущего года он объявил, что продал свое жилище в Сан-Франциско. На данный момент, помимо небольшого дома, у него есть особняк с девятью спальнями. Он купил его в 2017 году за 33 миллиона долларов, а сейчас сдает в аренду для проведения больших мероприятий. При этом особняк уже стал выше по цене и оценивается в 53,6 миллиона долларов.

Илон Маск живет в небольшом доме за 50 000 долларов

Раньше Илону Маску приписывали самые роскошные дома но, судя по всему, он их продал

В своем небольшом доме рядом с космодромом Илон Маск явно живет в полном одиночестве. Где проживает его жена певица Граймс с сыном X AE A-12, никому неизвестно. Скорее всего, они живут в особняке или квартире, которая оформлена не на имя Илона Маска.

Илон Маск живет в небольшом доме за 50 000 долларов

Илон Маск со своей женой Граймс и сыном X AE A-12

Что касается автомобилей, за свою жизнь Илон Маск успел посидеть в салоне многих машин. В его распоряжении даже были легендарный кабриолет Jaguar E-Type, роскошный McLaren F1 и автомобиль Джеймса Бонда Lotus Esprit. На данный момент в его гараже наверняка стоят все автомобили Tesla, но его любимчиком явно выбран пикап Cybertruck.

15 июль 2021 /
Новости технологий
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