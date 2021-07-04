Кем был первый человек, заразившийся чумой?

К сожалению, в каменном веке чумных докторов и тем более антибиотиков не существовало

Недавно, недалеко от Латвийской реки Салаца, команда археологов обнаружила тела четырех людей, которые жили около 5 000 лет назад. Они принадлежали двум взрослым мужчинам, маленькой девочке и младенцу. Чтобы выяснить, кем они приходились друг другу, ученые провели генетический анализ найденных костей и зубов. Оказалось, что одному из мужчин было в районе 20-30 лет и он был заражен бактериями вида Yersinia pestis, которые также известны как чумные палочки. Они являются возбудителями чумы — заразного заболевания, которое в Средневековье стало причиной смерти около 25 миллионов человек. Можно сказать, что ученым удалось обнаружить одного из самых первых жертв чумы. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, каким образом человек мог заразиться опасной болезнью, насколько тяжело он ее переносил и сколько человек он заразил до того, как умереть.

Первая жертва чумы

Об обнаружении «нулевого пациента» чумы было рассказано в научном издании Science Alert. Группа ученых под руководством Бена Краузе-Киоры (Ben Krause-Kyora) нашла на территории нынешней Латвии останки четырех человек. Ими были двое мужчин в возрасте 20-30 и 35-45 лет, девочке в возрасте около 12-18 лет и младенец. Ученые выяснили, что они жили около 5 000 лет назад, то есть в каменном веке. Но больше всего их удивило то, что один из древних людей был болен чумой и, скорее всего, она и стала причиной его смерти.

Считается, что зараженный мужчина вел образ жизни охотника-собирателя. Бактерии Yersinia pestis, которые и являются возбудителями чумы, могли попасть в его организм вследствие укуса зараженной крысы, бобра или другого грызуна. К сожалению, как именно протекала его болезнь и насколько долго, ученые вряд ли когда-нибудь смогут узнать. Но они выяснили, какая форма чумы поразила человека.

Существует три разновидности чумы:

бубонная, при которой на теле появляются вздутые и болезненные лимфатические узлы;

при которой на теле появляются вздутые и болезненные лимфатические узлы; септическая, при которой бактерии попадают в кровеносную систему человека, его кожа чернеет, а потом наступает смерть;

при которой бактерии попадают в кровеносную систему человека, его кожа чернеет, а потом наступает смерть; легочная, которая поражает органы дыхания.

Авторы научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Cell Reports, склонны подозревать в смерти человека септическую форму чумы. Они объясняют это тем, что ни один из находившихся рядом с ним людей не был заражен — для этого они должны были контактировать с его кровью. Да и вообще, в те времена чума явно не была настолько заразной болезнью. Такой она становилась со временем, она эволюционировала, чтобы заражать как можно большее количество людей.

Чума в современном мире

По словам Бена Краузе-Киора, это открытие заставляет всерьез подумать о том, как сильно могут меняться опасные заболевания на протяжении тысяч лет. Получается, что еще в каменном веке не возникало серьезных вспышек заболевания и она поражала только отдельных людей. Но во времена Средневековья люди начали жить большими группами и тесно друг с другом общаться. В ответ на это бактерии Yersinia pestis начали эволюционировать и обзавелись генами, которые обеспечивают им быстрое распространение через блох. Исследователь Краузе-Киора заключил, что чумные палочки являются бактериями, которые подстраиваются под плотность населения.

Как я и говорил выше, чума до сих пор полностью побеждена и ее вспышки все еще время от времени случаются. Например, в последние годы они отмечались в Конго и Мадагаскаре, но они не стали массовыми и большинство зараженных людей были вылечены антибиотиками. В 2020 году вспышка была зафиксирована в Монголии и, чтобы не допустить распространения болезни, местные власти даже закрыли многие туристические объекты. Подробнее обо всех этих событиях можно прочитать по ссылке.