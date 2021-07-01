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Почему дети не любят овощи?

Почему дети не любят овощи?

Используя небольшую хитрость, детей можно заставить есть больше овощей

Овощи и фрукты считаются кладезью витаминов и минералов — иногда даже кажется, что в мире нет ничего полезнее и натуральнее. В Британии даже существует правило «пять в день», следуя которому взрослые и дети каждый день должны употребить пять порций яблок, апельсинов, моркови и других подобных продуктов. Считается, что такое количество овощей и фруктов позволяет организму оставаться здоровым очень долгое время. Некоторые люди настолько увлекаются правильным питанием, что становятся веганами и не едят ничего, кроме даров природы. Многие дети тоже любят сладкие фрукты, но вот заставить их съесть блюдо с овощами иногда бывает очень сложно. На самом деле, их неприязнь к овощам можно объяснить наследственностью — наши предки тоже не любили пищу зеленого цвета. Давайте выясним, с чем именно связана нелюбовь детей к овощам и при помощи какой хитрости можно заставить их есть?

 

Почему людям не нравятся овощи?

В то время как собаки и многие другие животные при выборе пищи полагаются на обоняние, люди больше всего доверяют своему зрению. Исторически так сложилось, что продукты красного цвета у нас ассоциируются с чем-то спелым, вкусным, полезным и питательным. А вот зеленые продукты сразу же кажутся нам невкусными, незрелыми а иногда даже ядовитыми. Вдобавок ко всему этому, наши предки с самых давних времен обращали внимание именно на красные плоды — их попросту было лучше видно среди зеленой листвы. Да и давайте будем честны и отметим, что большинство овощей имеют неприятный вкус и запах. А ведь нам так хочется чего-нибудь вкусного.

Почему дети не любят овощи?

Красный цвет часто ассоциируется с чем-то вкусным и питательным

Польза овощей для человека

Это уже заезженная тема, но давайте немного коснемся и ее — узнаем, какие именно овощи полезны и чем. Если говорить в целом, овощи богаты почти всеми витаминами и от человека просто требуется правильно составлять свой рацион питания.

Почему дети не любят овощи?

Считается, что здоровое питание выглядит так

В оранжевых овощах вроде моркови и тыквы содержится много бета-картона. Так называется предшественник витамина A, который останавливает воспалительные процессы и укрепляет иммунитет. Витамином C, помимо цитрусовых фруктов, богата капуста, особенно квашенная. Цветная капуста и бобовые богаты фолиевой кислотой, которая поддерживает здоровье сердца и сосудов, помогая в производстве кровяных клеток. Зеленый лук, чеснок, петрушка и прочая зелень богаты антиоксидантами, то есть тоже участвуют в устранении воспалений. Но самая главная прелесть овощей в том, что они являются источником клетчатки — пищевых волокон, которые помогают пищеварению.

Почему дети не любят овощи?

В зеленых продуктах содержится много витаминов

Лучше всего овощи употреблять в свежем виде, но их нужно хорошо мыть — нельзя допускать, чтобы в организм попали использованные при их выращивании удобрения. Если же овощи хочется как-то обработать, нужно их тушить или отваривать на пару. Они сохраняют свою свежесть только при такой готовке.

Как научить детей есть овощи?

Взрослые люди осознают пользу овощей и едят их добровольно. Но вот некоторые дети наотрез от них отказываются, поэтому родителям приходится идти на хитрости. Иногда овощи подаются вместе с фруктами в таком соотношении, чтобы сладость перебивала вкусы овощей. Но недавно американские ученые придумали более изощренный способ заставить детей есть овощи.

Почему дети не любят овощи?

Иногда лучший способ заставить детей есть овощи — смешать их с фруктами

Открытие было сделано в рамках научной работы, результаты которой были опубликованы в журнале Appetite. В организованном эксперименте приняли участие 67 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Судя по всему, такая выборка была сделана из-за большей капризности этой возрастной категории. На протяжении месяца, раз в неделю детям давали обед с одним из четырех вариантов гарнира:

  • обычную порцию кукурузы и брокколи;
  • такую же порцию, но с добавлением сливочного масла и соли;
  • увеличенную порцию кукурузы и брокколи;
  • такую же большую порцию, но с маслом и солью.

Вместе с гарниром детям давали рыбные палочки, рис, яблочное пюре или молоко. Каждую порцию взвешивали до и после обеда — так ученые узнавали, насколько много овощей съели дети. Оказалось, что для них нет особой разницы, есть в гарнире масло и соль, или их нет. Но ученые выяснили, что чем большую порцию овощей они давали испытуемым, тем больше они съедали. При этом основное блюдо должно было быть не намного более привлекательным. Допустим, если бы брокколи и кукуруза подавались вместе с наггетсами, дети бы даже не притронулись к овощам.

Почему дети не любят овощи?

Чем больше родители накладывают своим детям овощи, тем больше они едят

Стоит признать, что результаты исследования оказались очень банальными. Все просто — чем больше овощей даешь детям, тем больше они едят. В США нормой употребления овощей детьми является 350 граммов. Получилось так, что ученым удалось дать маленьким добровольцам дополнительные 12% полезных веществ.

Но при всей полезности овощей и фруктов, детей ни в коем случае нельзя лишать мяса и другой пищи. На нашем сайте есть статья о том, почему детям нельзя быть вегетарианцами — почитать можно по этой ссылке.

01 июль 2021 /
Новости технологий
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