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Гонки будущего

Гонки будущего

Летательный аппарат Alauda Aeronautics Mk3

Одной из самых эффектных сцен в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» является гонка на летающих автомобилях. В будущем это фантастическое зрелище может быть воплощено в реальность — по крайней мере, к этому стремится австралийская компания Airspeeder. Недавно она представила миру гоночный аппарат Alauda Aeronautics Mk3, который может подниматься на высоту 500 метров и набирать 100-километровую скорость всего за 2,8 секунды. Новинка уже смогла успешно пройти испытательный полет, правда на первый раз в кабине пилота никого не было и устройством управляли дистанционно. Давайте разберемся, что из себя вообще представляет этот аппарат и когда будут проведены первые воздушные гонки? У нас есть небольшой видеоролик, который демонстрирует работу гоночного аппарата.

 


Летательный аппарат для гонок

Гоночная машина Alauda Aeronautics Mk3 относится к транспортным средствам типа eVTOL. Под этим термином принято понимать электрические летательные аппараты, которые приспособлены к вертикальному взлету и посадке. Как и говорилось в начале статьи, недавно этот аппарат совершил свой тестовый полет — это произошло в небе над Австралией. Гоночная машина смогла подняться на заданную 500-метровую высоту и разогнаться до 100 километров в час всего за 2,8 секунды. Это очень хороший результат, ведь даже электромобиль Tesla Model 3 разгоняется до сотки как минимум за 3,3 секунды. Возможно, это не самое лучшее сравнение, но ощутите разницу!

Гонки будущего

Первый в мире гоночный летающий автомобиль


Гонки будущего

Разработанный аппарат планируется использовать в рамках мероприятий EXA. На данный момент компания Airspeeder не организовала ни одну гонку, но в будущем все должно состояться. По данным издания Digital Trends, это будет первая в истории гоночная серия для летающих автомобилей. В ее рамках четыре команды гонщиков будут демонстрировать свои навыки на трех различных трассах, раскиданных по всему миру. Все летательные аппараты будут полностью одинаковыми, поэтому победить смогут только самые опытные пилоты.

 

Трейлер гонок EXA на летающих автомобилях

Но стоит отметить, что одного заряда аккумулятора Alauda Aeronautics Mk3 будет хватать только на 15 минут полета. Поэтому в ходе гонок аппаратам придется регулярно совершать пит-стопы и победа будет также зависеть от скорости замены аккумулятора. Чтобы этот процесс занимал минимум времени, инженеры разработали некую систему «скольжения и блокировки», но как она работает пока неизвестно.

Гонки будущего

Без пит-стопов в гонках будущего не обойдется

Несмотря на то, что внутри летательного аппарата уже есть место для пилота, во время испытаний он управлялся дистанционно. Примерно так же пройдут и первые гонки, потому что компания не может рисковать жизнями реальных людей — сначала необходимо провести испытательные гонки. Они обещают быть зрелищными, поэтому организаторы наверняка будут продавать билеты на событие, только вот даты пока остаются неизвестными. Чтобы не допустить смертельных аварий, аппараты будут оснащены датчиками для оценки расстояния до препятствий. Видимо, в опасных ситуациях машины будут самостоятельно избегать столкновений. Будет ли эта система отключена в рамках пилотируемых гонок, пока тоже не ясно.

Производитель летающих машин

Австралийская компания Airspeeder была основана в 2016 году экспертами из сфер автоспорта, автомобилестроения и авиации. Конечной целью этой организации является создание спортивной дисциплины с использованием летательных аппаратов типа eVTOL. Кажется, это действительно будет выглядеть как соревнования Бунта Ив на планете Татуин из вселенной «Звездных войн». Правда, в этом случае все будет происходить на нашей родной Земле и явно будет более безопасным мероприятием, потому что в фантастических фильмах такие соревнования смертельно опасны.


 

 

 

Гонки из «Звездных войн»

Во время написания статьи я вспомнил, что в 2021 году компания Moon Mark планировала провести гоночные соревнования на Луне. Сообщалось, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире и посмотреть на необычное зрелище смогут все желающие. Разработчиками гоночных луноходов будут старшеклассники из разных уголков США — лучший аппарат будет выбран в рамках конкурса.

22 июнь 2021 /
Новости технологий
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