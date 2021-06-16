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Самая необычная поющая рыба

Самая необычная поющая рыба

Мир полон удивительными созданиями. На фотографии — рыба-жаба

Люди производят очень много шума — в основном источником является наземная, водная и воздушная техника. В феврале 2021 года ученые объявили, что больше всего неприятностей шумовое загрязнение приносит обитателям морей и океанов. Кому-то будет сложно в это поверить, но некоторые млекопитающие могут даже получить от звуковых волн физические травмы. Ученым также известно, что разного рода шумы мешают животным спасаться от хищников и добывать пищу. Недавно ученые из Португалии решили проверить, способны ли звуки кораблей и другой водной техники каким-то образом повлиять на способность животных размножаться. Для этого они провели два эксперимента с рыбами-жабами — одних из самых странных на вид живых созданий. Давайте разберемся, в чем состояла суть эксперимента и к каким выводам пришли ученые?

 


Кто такие рыбы-жабы?

Рыбы жабы (Batrachoididae) обитают в западной части Атлантического океана, зарываясь в песчаное дно по самые глаза. Это хищники, которые охотятся на мелкую рыбу, крабов, моллюсков и других небольших животных, неподвижно поджидая их в укрытии и совершая внезапные нападения. Длина их тела может достигать 43 сантиметров, а масса равняться 2,2 килограммам. Внешне рыба выглядит очень угрожающе: у нее большая и приплюснутая голова с огромным ртом. Устрашающий вид вполне оправдан, потому что на теле этих созданий есть ядовитые шипы. Но яд для людей не опасен — ужаленный человек почувствует лишь боль и максимум небольшое недомогание.

Самая необычная поющая рыба

Выглядит жутко, не так ли?

Еще одной особенностью рыб-жаб является их умение петь (оказывается, не все рыбы молчат!). Этой способностью обладают самцы — издавая скрежет и гул, они привлекают внимание самок. Громкость привлекательного пения иногда может достигать уровня 100 децибел, что сравнимо с шумом поезда. В теории, если во время издавания скрежета и гула быть рядом с лягушками, в ушах могут возникнуть неприятные ощущения из-за предельно допустимой громкости. Одним словом, рыбы-жабы являются очень громкими существами. Но способны ли они «перекричать» корабли и другой водный транспорт?

Самая необычная поющая рыба

Чтобы найти ответ на указанный выше вопрос, ученые из Лиссабонского университета провели два эксперимента. Им уже заранее было известно, что эти создания слышат пение своих сородичей на расстоянии от 6 до 13 метров. В рамках первого испытания они взяли 37 необычных рыб и ввели им инъекцию вещества для расслабления мышц, чтобы они не плавали и строго соблюдали между собой дистанцию. На дне аквариума от подопытных рыб был поставлен динамик на расстоянии от 0,1 до 15 метров. Через него ученые воспроизводили звуки других жаб-рыб, совмещенное с шумом рыбацкой лодки. Оказалось, что шум мотора действительно заглушают голоса рыб — это значит, что из-за антропогенного шума самки могут не найти самцов и их популяция рискует сократится.


 

 

Отличное видео про рыб-жаб. Выглядят действительно удивительно

В рамках второго эксперимента ученые решили выяснить, меняется ли стиль пения рыб из-за окружающего шума. Для этого они поместили на реке две искусственные гнездовья на расстоянии 2 метров. Каждое из них было оснащено микрофоном, а между ними расположился динамик с шумом водного транспорта. Оказалось, что в тихих условиях рыбы-жабы издавали звуки попеременно — судя по всему, это увеличивает шансы на спаривание. Но когда из динамиков начал издаваться шум, их пение стало беспорядочным.

Самая необычная поющая рыба

Рыба жаба в полную длину

В конечном итоге ученые сделали вывод, что да — шумовое загрязнение способно сократить популяцию животных. По крайней мере, это заявление актуально в случае рыб-жаб, а экспериментов с другими водными организмами не проведено. Впрочем, в них и нет особой надобности, потому что с шумом кораблей и моторных лодок нужно что-то делать. Но как от него можно избавиться?

Напоследок хочу напомнить, что необычных на вид рыб на нашей планете очень много. Чего только стоили представители вида Sympterichthys unipennis, у которых на голове был «панковский» ирокез. Почему я пишу о них в прошлом времени? А все потому, что недавно этот вид был официально признан полностью вымершим.

16 июнь 2021 /
Новости технологий
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