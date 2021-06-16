Могли бы вы предполагать, что когда-нибудь появятся конфеты для лечения зубов?

Если верить статистике Всемирной организации здравоохранения, зубной кариес есть у 100% взрослых людей. Из-за плохого состояния ротовой полости люди регулярно страдают от боли и не могут спокойно употреблять пищу, что в совокупности мешает вести полноценную жизнь. Чтобы не допускать образования кариеса, всем людям рекомендуется два раза в день чистить зубы, использовать зубную нить и пару раз в год ходить на прием к стоматологу. Звучит не так уж и сложно, но большинство людей, как показывает статистика, пренебрегает этими правилами. Недавно американские ученые из штата Вашингтон объявили, что им удалось разработать конфеты, которые способны сделать зубы крепче и красивее на вид. новость звучит еще интереснее, если учесть, что такие конфеты обладают вкусом ментола. Но как вкусные конфеты могут избавить от проблем с зубами?

Из-за чего возникает кариес?

Для начала стоит разобраться, из-за чего именно образуется кариес. По данным ВОЗ, распространенная болезнь зубов развивается когда образующийся в течение суток зубной налет начинает превращать содержащиеся в продуктах питания сахара в кислоты. Они со временем растворяют зубную эмаль, которая является защитной оболочкой коронковой части зубов человека. После разрушения эмали в зубах появляются полости и появляется та самая, нестерпимая зубная боль. Именно поэтому чистить зубы рекомендуется два раза в день — их поверхность нужно своевременно очищать от налета, чтобы сахара не успевали превращаться в разрушительные кислоты.

Стадии развития кариеса

Безвредные для зубов конфеты

Информация о чудо-конфетах представлена на сайте Вашингтонского университета. Сообщается, что продукт содержит генетически модифицированную цепочку аминокислот, а также ионы фосфора и кальция. Известно, что основным активным веществом в составе конфет является белок амелогенин, который участвует в формировании зубной эмали и цементного вещества зубов. Цементом принято называть костную ткань, которая покрывает корень и шейку зуба человека и других млекопитающих. Попадая в ротовую полость, амелогенин связывается с клетками поврежденной эмали, но не затрагивает окружающие ткани. Сообщается, что одна такая целебная конфета способна поддержать здоровье зубной эмали, а две — восстанавливает разрушенные слои.

Генетически модифицированные вещества находятся снаружи, а фосфор и кальций — внутри

Кальций и фосфор тоже добавлены в состав конфет неспроста. Они обеспечивают нормальный рост костей и зубов, одновременно поддерживая их целостность. Помимо пользы для зубов, они могут хорошо повлиять на здоровье в целом: фосфор участвует в выработке энергии и практически в каждой химической реакции в организме, а кальций укрепляет кости.

Конфеты для обеливания зубов

Исследователи также сообщают, что вкусные конфеты со вкусом ментола с каждым разом делают эмаль белее. Как это происходит не ясно, но в составе нет перекиси водорода, которая обычно используется для отбеливания зубов. Но это весомый плюс, потому что при долгом применении перекись ослабляет зубную эмаль, чего авторы описываемой научной работы допустить не могут.

На основе разработанного состава исследователи также хотят создать гель или раствор для лечения чувствительности зубов. В отличие от обычных средств такого рода, новинка будет не просто блокировать боль, а способствовать росту новой эмали. Считается, что конфеты, гель и раствор понравятся не только детям, но и взрослым. Но когда они поступят в продажу, не ясно — необходимо провести клинические испытания. Но если все написанное выше действительно работает, это очень круто, потому что зубная эмаль не может восстанавливаться сам по себе, для этого необходимо вмешательство извне.

На нашем сайте довольно много интересных статей про здоровье человека, в том числе и о зубах. Например, недавно я рассказывал о том, зачем людям нужны зубы мудрости. Самая интересная часть статьи — это где рассказывается про то, почему зубов мудрости нет у жителей Мексики. Это чистая правда, потому что практически ни один мексиканец понятия не имеет о тех страданиях, которые могут нанести дополнительные зубы на задней части челюсти.