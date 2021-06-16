» » Безвредные для зубов конфеты

Безвредные для зубов конфеты

Безвредные для зубов конфеты

Могли бы вы предполагать, что когда-нибудь появятся конфеты для лечения зубов?

Если верить статистике Всемирной организации здравоохранения, зубной кариес есть у 100% взрослых людей. Из-за плохого состояния ротовой полости люди регулярно страдают от боли и не могут спокойно употреблять пищу, что в совокупности мешает вести полноценную жизнь. Чтобы не допускать образования кариеса, всем людям рекомендуется два раза в день чистить зубы, использовать зубную нить и пару раз в год ходить на прием к стоматологу. Звучит не так уж и сложно, но большинство людей, как показывает статистика, пренебрегает этими правилами. Недавно американские ученые из штата Вашингтон объявили, что им удалось разработать конфеты, которые способны сделать зубы крепче и красивее на вид. новость звучит еще интереснее, если учесть, что такие конфеты обладают вкусом ментола. Но как вкусные конфеты могут избавить от проблем с зубами?

 


Из-за чего возникает кариес?

Для начала стоит разобраться, из-за чего именно образуется кариес. По данным ВОЗ, распространенная болезнь зубов развивается когда образующийся в течение суток зубной налет начинает превращать содержащиеся в продуктах питания сахара в кислоты. Они со временем растворяют зубную эмаль, которая является защитной оболочкой коронковой части зубов человека. После разрушения эмали в зубах появляются полости и появляется та самая, нестерпимая зубная боль. Именно поэтому чистить зубы рекомендуется два раза в день — их поверхность нужно своевременно очищать от налета, чтобы сахара не успевали превращаться в разрушительные кислоты.

Безвредные для зубов конфеты

Стадии развития кариеса


Безвредные для зубов конфеты

Информация о чудо-конфетах представлена на сайте Вашингтонского университета. Сообщается, что продукт содержит генетически модифицированную цепочку аминокислот, а также ионы фосфора и кальция. Известно, что основным активным веществом в составе конфет является белок амелогенин, который участвует в формировании зубной эмали и цементного вещества зубов. Цементом принято называть костную ткань, которая покрывает корень и шейку зуба человека и других млекопитающих. Попадая в ротовую полость, амелогенин связывается с клетками поврежденной эмали, но не затрагивает окружающие ткани. Сообщается, что одна такая целебная конфета способна поддержать здоровье зубной эмали, а две — восстанавливает разрушенные слои.

Безвредные для зубов конфеты

Генетически модифицированные вещества находятся снаружи, а фосфор и кальций — внутри

Кальций и фосфор тоже добавлены в состав конфет неспроста. Они обеспечивают нормальный рост костей и зубов, одновременно поддерживая их целостность. Помимо пользы для зубов, они могут хорошо повлиять на здоровье в целом: фосфор участвует в выработке энергии и практически в каждой химической реакции в организме, а кальций укрепляет кости.

Конфеты для обеливания зубов

Исследователи также сообщают, что вкусные конфеты со вкусом ментола с каждым разом делают эмаль белее. Как это происходит не ясно, но в составе нет перекиси водорода, которая обычно используется для отбеливания зубов. Но это весомый плюс, потому что при долгом применении перекись ослабляет зубную эмаль, чего авторы описываемой научной работы допустить не могут.

Безвредные для зубов конфеты

Новые конфеты также могут отбеливать зубы

На основе разработанного состава исследователи также хотят создать гель или раствор для лечения чувствительности зубов. В отличие от обычных средств такого рода, новинка будет не просто блокировать боль, а способствовать росту новой эмали. Считается, что конфеты, гель и раствор понравятся не только детям, но и взрослым. Но когда они поступят в продажу, не ясно — необходимо провести клинические испытания. Но если все написанное выше действительно работает, это очень круто, потому что зубная эмаль не может восстанавливаться сам по себе, для этого необходимо вмешательство извне.

На нашем сайте довольно много интересных статей про здоровье человека, в том числе и о зубах. Например, недавно я рассказывал о том, зачем людям нужны зубы мудрости. Самая интересная часть статьи — это где рассказывается про то, почему зубов мудрости нет у жителей Мексики. Это чистая правда, потому что практически ни один мексиканец понятия не имеет о тех страданиях, которые могут нанести дополнительные зубы на задней части челюсти.

16 июнь 2021 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему животным не нужно чистить зубы?
Новости технологий

Почему животным не нужно чистить зубы?

Животные меньше всего подвержены заболеваниям зубов, потому что их слюна обладает высокой кислотностью. ? При этом домашние кошки и собаки могут пострадать к...
Почему зубы — это не кости?
Новости технологий

Почему зубы — это не кости?

Для некоторых людей факт того, что зубы не являются костями, может стать большой новостью. Зубы и кости являются тканями человеческого тела, обладают высокой...
Из-за Кока-Колы у парня растворились все зубы
Новости технологий

Из-за Кока-Колы у парня растворились все зубы

О влиянии Кока-Колы на организм человека постоянно ведутся разговоры, однако 25-летний австралиец убедился «на собственной шкуре», что этого напитка все-таки следует избегать (или хотя бы употреблять
Почему дети рождаются без зубов
Новости технологий

Почему дети рождаются без зубов

Когда у малышей начинают резаться первые зубы, это сопровождается капризами, слезами, плохим самочувствием, температурой. Не лучше ли было бы, если бы ребенок сразу рождался с молочными зубами?
Привычка «не чистить зубы» - каковы последствия?
Новости технологий

Привычка «не чистить зубы» - каковы последствия?

Вы не сильно удивитесь, если узнаете, что перестав чистить по утрам зубы мгновенно с ними ничего не случится. Байки о том, что зубная паста наилучшее средство для очистки зубов от бактерии и
В Японии изобрели зубную пасту, пломбирующую зубы
Новости технологий

В Японии изобрели зубную пасту, пломбирующую зубы

Японцы не перестают удивлять своими изобретениями. Революционное изобретение в области личной гигиены сделал японский ученый Казуе Ямагаши. С помощью изобретенной им зубной пасты можно быстро и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Пробуждение Ньирагонго2000 л.с. за 2 миллиона евроОренбургские козы под ТулузойКак покорить Эверест?Техасский дом для летучих мышей«Вечная молодость» насекомыхКак Щедрину роман Некрасова не понравилсяНеизвестность, острота, удовольствие


Свежие Статьи
Навязчивая мелодия

Навязчивая мелодия

ANOM - мессенджер с «жучком»

ANOM - мессенджер с «жучком»

Самая необычная поющая рыба

Самая необычная поющая рыба

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+