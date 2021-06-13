В Амазонии открыты три новых вида лягушек. Почему они называются «зомби»?

Так выглядит лягушка, которая получила кличку «зомби»

На данный момент ученым известно о существовании около 500 видов лягушек. Среди них есть много интересных созданий, некоторые из которых способны очень высоко прыгать, а другая часть обладает смертельно ядовитой кожей. Особого внимания стоят лягушки из рода Synapturanus, которые большую часть своей жизни проводят под землей и из-за своего скрытного образа жизни очень плохо изучены. Недавно в северной части Амазонии были обнаружены три новых вида этих созданий. Чтобы их найти, немецким биологам пришлось переждать дождь и долго копаться в грязи голыми руками. Лягушки одного из новых видов получили название с приставкой «зомби» и этот момент особенно сильно привлек внимание журналистов. Так давайте же выясним, какими особенностями обладают эти животные и почему они получили такое странное название?

Самые маленькие лягушки

Об особенностях трех новых видов лягушек было рассказано в научном издании Zoologischer Anzeiger. Все они относятся к роду Synapturanus и обладают очень маленькими размерами тела не более нескольких миллиметров. Если говорить по-научному, учитывая их размеры, они являются микрогилидами. Так уж повелось, что эти создания обитают только в северной части Амазонии — казалось бы, ученые могли бы сконцентрировать свои силы в этой области за пару месяцев найти все существующие виды крошечных лягушек. Но дела обстоят не так просто, потому что помимо своих маленьких размеров, эти создания большую часть времени проводят под землей или толстым слоем опавшей листвы и практически не издают звуков.

Обнаружить новые виды лягушек удалось только благодаря тому, что после проливных дождей самцы начинают громко кричать. Ориентируясь по источнику звука, ученые смогли узнать, где именно прячутся неуловимые создания. Так как поиски происходили сразу же после дождя, а лягушки прячутся под землей и листьями, ученым пришлось голыми руками вызволять их из укрытия. Нетрудно догадаться, что после поисков одежда ученых была вся в грязи и они сами очень сильно устали.

Новые виды лягушек

Первый вид лягушек, обнаруженный в ходе исследования, получил весьма интересное название — Synapturanus zombie. На самом деле, у них нет ничего общего с живыми мертвецами. Название этого вида животных связано с тем, что ученые просто хотели подшутить над собой. Как я уже говорил выше, во время поиска лягушек они были все в грязи и издалека походили на вылезших из-под земли зомби. Впрочем, крошечных животных можно назвать таковыми — все-таки они тоже долгое время находятся под землей, прямо как зомби. Их тела усыпаны ярко-оранжевыми пятнами и в длину не превышают 40 миллиметров.

Второй вид лягушек получил название Synapturanus mesomorphus. Корнем этого наименования является греческое слово «mesos», означающая нечто средних размеров. И действительно, по размера тела и конечностей лягушки этого вида чуть больше одной части представителей Synapturanus и меньше другой части. То есть, они действительно «средние» по всем параметрам.

Третий вид лягушек получил название Synapturanus ajuricaba. По данным портала Phys.org, дав такое наименование ученые выразили уважение вождю местных индейцев из племени манаус. Их уже нет в живых, потому что они долгое время сражались за независимость и в конечном итоге были полностью истреблены.

В мае 2021 года я рассказывал о других бесхвостых земноводных, которые тоже достойны вашего внимания. Речь идет о седлоносных жабах, которые обитают в горных лесах Бразилии и по размерам меньше 10 миллиметров. Из-за всего этого их тоже очень сложно найти даже при условии, что они окрашены в ярко-желтый цвет. В статье я упоминал, что эти создания явно могут привлечь внимание любителей необычных животных, но трогать их ни в коем случае нельзя. Дело в том, что их тела выделяют яд тетродотоксин, подробно о котором можно почитать в этом материале.