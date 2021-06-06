Миллионы лет назад акулы погибли при неизвестных обстоятельствах. Что бы это могло быть?

Акулы — это одни из самых древних животных, которые смогли дожить до наших дней. Считается, что они появились в морях и океанах Земли примерно 420 миллионов лет назад и каким-то чудом пережили множество массовых вымираний. Это настолько живучие создания, что им удалось выжить даже после падения огромного астероида, который считается причиной гибели всех существовавших динозавров. Однако, около 19 миллионов лет назад на нашей планете произошло загадочное событие, которое все-таки смогло уничтожить 90% хищных рыб. Об этом сообщили американские ученые, которые недавно изучили окаменелые останки чешуи и зубов древних созданий, которые до сих пор лежат на дне Тихого океана. В рамках данной статьи предлагаю вместе разобраться, каким именно образом ученые сделали внезапное открытие и что могло стать причиной гибели акул.

Массовое вымирание акул

Удивительным открытием поделились палеонтологи Элизабет Сиберт (Elizabeth Sibert) и ее коллега Лия Рубин (Leah Rubin). Во время изучения окаменелых чешуек и зубов древних созданий, они обнаружили, что примерно 19 миллионов лет назад количество акульих останков резко сократилось. До этого времени на одну акулью чешуйку приходилось 5 зубов костных рыб, но потом на одну чешую начало приходиться 100 рыбьих останков. По мнению исследовательниц, массовое вымирание акул по историческим меркам произошло очень быстро, в течение сотен тысяч лет. Количество акул на нашей планете сократилось на 90%, однако другие водные организмы никуда не исчезли.

Окаменелые чешуйки акул

В ходе дальнейшего изучения ученые обнаружили, что в результате таинственной катастрофы преимущественно погибли пелагические акулы. Так называются водные организмы, которые проводят в открытом море всю жизнь. А вот виды хищных рыб, предпочитавшие жизнь на дне или прибрежных зонах, смогли выжить. С чем именно были связаны трагические события, ученым пока не ясно. Но они выдвинули несколько интересных предположений. О них было рассказано в научном издании Science.

Что происходило миллионы лет назад?

Как и упоминалось выше, вымирание акул произошло 19 миллионов лет назад, в эпоху раннего миоцена. В этот период истории нашей планеты климат постепенно шел к охлаждению: количество осадков начало постепенно сокращаться, леса высыхали, а всевозможные степи и луга расширяли свои границы. Да, окружающие условия менялись, однако изменения происходили постепенно и точно не могли привести к столь резкому сокращению численности акул.

Можно было бы предположить, что акулы были вытеснены другими хищными животными. Однако, эту версию ученые тоже отрицают. Хищные рыбы всегда занимали одну из лидирующих позиций в пищевой цепи тех времен. А вот после их вымирания другие живые создания действительно начали становиться сильнее. В частности, исчезновение акул привело к активному размножению тунцов, марлинов, морских птиц и других животных. Исследователи уверены, что если бы не загадочное вымирание акул, сегодня животный мир выглядел бы совершенно по-другому.

Исчезающие виды акул

Вдобавок ко всему написанному выше, авторы научной работы подчеркнули, что акулы находятся в затруднительном положении даже сегодня. Но причина их нынешнего вымирания уже известна — в этом виновато человечество, которое ведет активную рыбную ловлю и загрязняет естественную среду обитания акул и других водных животных. Если верить статистике, по вине людей уже погибло 70% популяции современных акул, а 77% видов вовсе рискуют полностью исчезнуть с лица нашей планеты.

Одной из вымерших по вине людей акул является серая акула вида Carcharhinus obsolerus. В 2019 году ученые нашли останки одной из особей в Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO. По данным издания Gizmodo, серые акулы этого вида не встречаются в природе аж с 1930 годов и причиной их вымирания считается человеческая деятельность. А на данный момент самым уязвимым видом акул считается акула-мако (Isurus oxyrinchus), которая считается самой быстрой в своем роде. Она может разгоняться до 70 километров в час но, к сожалению, это умение не помогает ей скрываться от рыболовов. Эти акулы активно вылавливаются, потому что их мясо считается деликатесов в Китае и других азиатских странах.