Люди способны видеть как летучие мыши?

Эхолокации может научиться любой человек. Но что для этого нужно делать?

Эхолокацией принято называть способность некоторых животных ориентироваться в пространстве, улавливая ушами отраженные от объектов звуковые волны. Особенно сильно от этой способности зависит жизнь летучих мышей — они издают неслышимый для людей писк, который отражается от твердых объектов и помогает мышам понять, куда им нужно двигаться. Для кого-то это будет большим открытием, но использовать эхолокацию, вероятно, могут даже люди. По крайней мере, в этом уверен президент организации «Мир, доступный слепым» Дэниел Киш (Daniel Kish), который за свою карьеру обучил эхолокации 500 лишенных зрения детей и тем самым подарил им возможность самостоятельно ориентироваться в пространстве. До сих пор научных доказательств тому, что люди могут обучиться эхолокации не существовало, но недавно этот пробел восполнили ученые из Англии. Давайте же узнаем, что за эксперимент они провели и каковы его результаты?

Эхолокация у людей

По данным издания Gizmodo, проверить, существует ли у людей способность к эхолокации, решила психолог-экспериментатор Лор Талер (Lore Thaler). В рамках научной работы она и ее коллеги собрали группу добровольцев, состоящую из 14 зрячих и 12 слепых людей в возрасте от 21 до 79 лет. Опыт обучения эхолокации был только у двух участников эксперимента — остальные с изучением этого навыка знакомы не были. Ученые организовали для них 10-недельный курс, состоящий из 20 занятий.

Эта картинка наглядно показывает, как работает эхолокация

Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале PLOS One. Команда исследователей обнаружила, что после курса добровольцы действительно научились распознавать примерно расположение предметов в полной темноте. Некоторые из участников эксперимента показали такие же хорошие результаты, что и опытные эхолокаторы. Также авторы научной работы отметили, что зрячие люди справились с испытанием лучше, чем слепые. Лично я думаю, что в этом нет ничего удивительного — не исключено, что некоторые люди со здоровыми глазами подсматривали или пользовались другими хитростями.

Эхолокация может вернуть слепым людям самостоятельность

Но на этом научная работа не закончилась. Примерно через 3 месяца после прохождения курса люди с проблемным зрением поделились, как новая способность повлияла на их жизнь. Большая часть объявила, что с тех пор они ощущают себя более самостоятельными. Исходя из этого Лор Талер сделала вывод, что обучение эхолокации действительно может помочь слепым людям стать менее зависимыми от помощи со стороны других людей. Хорошей новость ю также является то, что навык могут получить люди всех возрастов. Но справедливости ради стоит учесть, что в эксперименте не участвовали дети — могут и они обучиться эхолокации, неизвестно.

Как работает эхолокация у людей?

Как я уже говорил выше, экспертом в эхолокации является американец Дэниел Киш. Этот мужчина родился в 1966 году и лишился зрения в очень раннем детстве. После этого события он обнаружил, что издавая языком щелкающие звуки, он может легче ориентироваться в пространстве.



Щелкая языком, я создаю звуковые волны. Они отражаются от окружающих предметов и воспроизводятся у меня в ушах еле заметным эхом. Мой мозг преобразует эти сигналы в динамические образы и я будто бы разговариваю с окружающим миром, — объяснил он в одном из интервью для издания BBC News.

Также мужчина отметил, что при каждом щелчке у него выстраивается трехмерная карта пространства на десятки метров перед ним. С близкого расстояния он может различить столб толщиной всего в пару сантиметров, а на расстоянии 5 и более метров — кусты и автомобили. Но при всем этом он вынужден ходить с тростью, потому что эхолокация не может подсказать о наличии вещей, находящихся прямо у поверхности земли.

Как научиться эхолокации?

К сожалению, авторы научной работы не рассказали, какие упражнения нужно выполнять, чтобы обрести эту удивительную способность. Но, по словам Дэниела Киша, для обучения эхолокации нужно выполнять упражнение, состоящее из четырех шагов:

нужно прижать язык к небу и и резким движением убрать его вглубь рта, чтобы в результате получился щелчок;

после этого нужно прислушаться и изучить особенности своего щелчка, потому что у каждого человека он свой;

изучив свой щелчок, нужно походить по помещению и понять, как он звучит в разных окружающих условиях;

необходимо выяснить и запомнить, как изменяется звук рядом с металлическими, деревянными и другими объектами.

Выполнять упражнение нужно по паре часов в день. Эксперимент показал, что для обучения эхолокации необходимо больше полугода. Однако Дэниел Киш однажды отметил, что уже через несколько недель человек сможет по щелчку распознавать наличие перед собой препятствия, а через несколько месяцев — отличать лес от лужайки.

Как бы странно это не выглядело со стороны, я попробовал с закрытыми глазами пощелкать языком рядом с разными предметами — никаких отличий я не заметил. А как думаете вы, способен ли человек к эхолокации?