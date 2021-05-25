Что случилось со сбежавшими обезьянами?

Зеленая обезьяна вида Chlorocebus sabaeus

В 1940-е годы в расположенный на территории американского штата Флорида город Дания Бич была завезена группа мартышек. Они содержались внутри лаборатории и использовались для тестирования вакцин от полиомиелита и изучения туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Также эти обезьяны выставлялись в зоопарке для развлечения людей — в общем, их использовали в очень многих целях. Судя по всему, в определенный момент обезьянам это надоело и в 1948 году они решили сбежать из клеток. Побег удалось совершить 50 особям, которые успешно поселились мангровых лесах и так и не были пойманы заново. С тех пор их судьба была окутана тайнами — большинство ученых склонялось к тому, что мартышкам удалось освоиться в дикой среде и успешно завести потомство. Недавно флоридским биологам наконец-то удалось выяснить, что стало со сбежавшими 70 лет назад из лаборатории приматами. Спешу сообщить, что с ними все хорошо.

Лабораторные обезьяны для изучения болезней

О судьбе обезьян, которым удалось совершить побег из ужасных условий, было рассказано в издании Gizmodo. На самом деле, ответ на интересующий ученых вопрос все время был перед глазами тысяч людей. Дело в том, что недалеко от одного из флоридских аэропортов есть мангровый лес, в котором живет довольно большая группа мартышек. Местные жители уже давно привыкли к этим созданиям, однако никто не знал, откуда они там взялись. Но существовало предположение, что эти обезьяны как-то связаны с упомянутыми выше беглецами. Чтобы убедиться в этом, недавно ученые решили изучить их на генетическом уровне.

Исследователи сфотографировали всех 36 особей и взяли у них образцы фекалий и тканей. Выяснилось, что все они относятся к роду зеленые мартышки (Chlorocebus), который включает в себя еще несколько видов. Оказалось, что жители мангрового леса относятся к виду Chlorocebus sabaeus, для которых характерны зеленоватая шерсть, хвост с золотистым кончиком и бледно-голубая мошонка у самцов. В 1940-е годы в лаборатории были завезены мартышки именно этого вида. Так что же это получается — беглецы до сих пор живут в лесу и прекрасно себя чувствуют на протяжении 70 лет?

Обезьяны в США

Среди изученных особей вряд ли есть настолько старые мартышки, потому что представители вида Chlorocebus sabaeus живут не более 45 лет. Скорее всего, на данный момент в мангровом лесу обитают их потомки. Это значит, что после побега лабораторные обезьяны точно смогли свыкнуться с новыми условиями и начали размножаться. И это при том, что их родиной является Африка, где они питаются семенами и листьями деревьев, а также некоторыми насекомыми и мелкими птицами.





Обезьяны во флоридском городе Дания Бич

Зеленые обезьяны живут стаями численностью до 80 особей. Как правило, самки держатся вместе, в то время как самцы предпочитают более рассеянный образ жизни. В группах соблюдается строгая иерархия, где главный самец играет роль сторожа. Однако в случаях, когда на территорию обезьян вторгаются чужаки, в битве участвуют особи обеих полов. Результаты проведенного исследования доказывают, что эти создания также легко привыкают к новым условиям.

Судя по всему, именно способность к быстрой адаптации позволяют этим созданиям оставаться в живых. Зеленые мартышки не находятся на грани вымирания, чего не скажешь о других видах обезьян. Взять, к примеру, орангутанов тапанули, которые считаются самыми редкими и большими приматами в мире. Рост крупных самцов может достигать 1,5 метров, а масса тела равняться 100 килограммам. Они находятся под угрозой исчезновения и в этом, как всегда, виноваты люди. Подробнее об этом можно почитать в этой статье.