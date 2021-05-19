Учимся печатать силой мысли

Печатать слова можно даже при помощи силы мысли, но массово такая технология станет доступна еще не скоро

Ученые из американского штата Калифорния создали технологию, которая позволяет людям писать текстовые сообщения силой мысли. Они вживили в голову человека несколько чипов, которые считывают активность его мозга и преобразуют ее в рукописный текст на экране. Считается, что такая технология вернет парализованным людям возможность общаться со своими родственниками и окружающим миром в целом. На самом деле, эта технология уже не нова, однако раньше испытуемые могли печатать только около 40 знаков в минуту, в то время как средняя скорость печати на клавиатуре за такое время составляет 190 символов. Новая версия технологии почти вдвое увеличила этот показатель, а в будущем исследователи намерены сделать печать слов силой мысли молниеносным процессом. Давайте разберемся как все это работает — как всегда, максимально понятно и без сложных терминов.

Работа головного мозга

Каждое движение человека сопровождается активностью разных отделов его мозга. Например, если вы прямо сейчас поднимите руку, знайте — у вас активировались моторная кора, мозжечок и несколько других отделов мозга. Моторная кора отвечает за контроль и выполнение движений, а мозжечок играет большую роль в поддержании равновесия и мышечного тонуса. При этом стоит учитывать, что все остальные отделы головного мозга при поднятии руки продолжают работать, потому что вы дышите, смотрите на текст и еще о чем-то размышляете на фоне. Каждую секунду в мозге происходит несчетное количество процессов и они не останавливаются всю жизнь.

Мозжечок человека

Активности в головном мозге передают нашим мышцам команды на движение. К сожалению, после серьезных травм связь между мозгом (головным или спинным) и мышцами у некоторых людей обрываются и они становятся парализованными. В большинстве случаев они лишаются возможности двигаться, но иногда не могут даже говорить. Чтобы вернуть таким пациентам связь с окружающим миром, ученые уже давно пытаются создать технологию для подключения их мозга к компьютеру. В идеале они хотят, чтобы человек мог про себя озвучить свою мысль, а компьютер огласил ее через динамики или хотя бы изобразил на дисплее.

Работающий нейроинтерфейс

Но успехи в этом деле также совершают ученые из Стэнфордского университета, штат Калифорния. Они вживили в головной мозг 65-летнего добровольца два небольших чипа с сотнями электродов для считывания активности его нейронов. Ученые уже знают, какие отделы мозга работают при движении рук или хотя бы мыслях об этих движениях, поэтому испытуемый уже мог печатать слова, двигая курсором и нажимая на клавиши виртуальной клавиатуры. Но такой способ печати позволяет писать только по 40 знаков в минуту, вместо 190.

Недавно ученые смогли ускорить технологию путем визуализации рукописных букв. По сути, от человека требуется медленно представлять то, как он обводит символы при помощи ручки или карандаша. Такой подход позволил увеличить скорость печати до 90 знаков в минуту. Это очень неплохой результат, учитывая, что 65-летние люди обычно печатают на смартфоне в среднем по 115 знаков в минуту. В будущем автор научной работы Фрэнк Уиллетт (Frank Willett) планирует испытать технологию на других добровольцах. В теории, они могут разработать что-то вроде мысленного языка жестов, который позволит парализованным людям писать сообщения силой мысли так же быстро, как и обычный человек на смартфоне.

В идеале же ученые хотят создать технологию, которая будет способна преобразовать в текст устную речь, произнесенную в голове. То есть, идеальная система по их мнению должна озвучивать мысли в реальном времени. Но, по словам Фрэнка Уиллетта, точно расшифровать устную речь очень сложно из-за огромного количества используемых людьми слов. Для создания такой технологии придется выяснить, какие именно области мозга активируются при воображении каждого слова, при их смысловом соединении и так далее. Скорее всего, в ближайшие 10 лет мы не сможем увидеть такую технологию.

Чуть выше я упомянул, что особенно активно созданием нейроинтерфейса занимается компания Neuralink, которая смогла «чипировать» свинью. Ранее она смогла провести такую операцию и на свинье — о результатах можно почитать тут.