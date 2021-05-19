Первые слова древних людей

Люди научились разговаривать не сразу — на это ушли тысячи, а может и миллионы лет

В 2019 году ученые выдвинули предположение, что люди научились разговаривать около 20 миллионов лет назад. Они склонны предполагать, что первые языки в мире формировались на основе жестов — люди показывали на предметы рукой и издавали разные звуки, которые впоследствии превратились в полноценные слова. Также есть предположение, что первые слова возникли вследствие звукоподражания. Например, при упоминании хищников наши предки могли рычать, а для обозначения боли изображать страдание. Недавно ученые провели эксперимент, в ходе которого они выяснили, что представители разных языковых групп отлично понимают определенные звуки. Это значит, что первые слова появились не случайным образом — они были сложены из строго определенных интонаций, которые были понятны предкам всех людей на нашей планете.

Когда люди научились говорить?

Ранее ученые были уверены, что люди научились говорить примерно 200 тысяч лет назад. Они считали, что способность произносить слова возникла после того, как человеческая гортань опустилась вниз и удлинила голосовой тракт. Такая особенность речевого аппарата появилась у человека разумного (Homo sapiens) и считалась уникальной, однако ученые ошибались. В ходе изучения животных было обнаружено, что низкая гортань имеется не только у людей, но и оленей, свиней и других созданий. Также было замечено, что некоторые обезьяны умеют извлекать сложные звуки не хуже нас с вами и это при том, что у них нет низкой гортани. Да и вообще, ученые не уверены, что эта особенность организма играет ключевую роль в умении разговаривать.

Исходя из этого было выдвинуто предположение, что люди научились говорить в сотни раз раньше, 20 миллионов лет назад. Сначала наши предки просто издавали звуки, а потом они стали ассоциироваться с определенными предметами, явлениями и действиями. Происходило это очень долго, на протяжении тысячи или даже миллионов лет. В конечном итоге все завершилось тем, что к 2020 году в мире насчитывается около 7174 языка.

Как люди научились говорить?

Древние люди начали издавать звуки с целью общения очень давно, однако первые полноценные языки начали формироваться примерно 150-350 тысяч лет назад. Существует две правдоподобные теории о том, как это происходило.

Формирование на основе жестов

Как я и упоминал выше, на первых порах люди общались при помощи жестов. Они могли указывать пальцем на предметы или изображать какие-либо действия, издавая при этом разные звуки. Со временем определенные голосовые сигналы начали прочно ассоциироваться с тем, о чем хочет сообщить человек. Скорее всего, именно так и были придуманы первые слова, которые впоследствии стали сложнее по структуре и нести больше смысловой нагрузки.

Звукоподражание

Вторая теория гласит, что люди начали разговаривать, подражая разным звукам из окружающего мира. Вы могли заметить, что первые слова маленьких детей тоже в большей степени являются результатами звукоподражания. Например, когда ребенок видит автомобиль, он называет его «бип-бип», а при виде собаки говорит «гав-гав». Примерно так же могли учиться говорить и первобытные люди, произнося простые слова вроде «бум», «ух» и так далее.

Общая особенность всех языков мира

Скорее всего, оба предположения по-своему верны — при выработке навыка речи наши предки могли как использовать жесты, так и звукоподражание. Недавно британские ученые во главе с профессором Маркусом Перлманом (Marcus Perlman) провели эксперимент, результаты которого дополнили обе упомянутые выше теории. В рамках научной работы они отобрали 30 простых слов, которые были разделены на 6 смысловых групп:

мужчина, женщина, тигр (живые создания);

нож, мясо, камень (неодушевленные объекты);

собираться, охотиться, спать (действия);

большой, острый, хороший (характеристики);

…и так далее.

Далее исследователи попросили случайных носителей английского языка обозначить эти слова какими-либо звуками. Например, слово «большой» они могли описать звуком «у-у-ух!» и так далее. Сделанные записи было предложено прослушать носителям 28 языков из девяти языковых семейств. Ученые хотели выяснить, смогут ли представители разных народов понять, какие слова скрываются под разными звуками. По сути, участники эксперимента разговаривали между собой на первобытном языке.

К удивлению исследователей, испытуемые распознали суть замаскированных слов с точностью 64,6%. Звуковое описание слова «спать» поняли почти все люди (98,6% испытуемых) — угадывание действий в целом давалось им легче. В конечном итоге ученые пришли к выводу, что у всех языков мира есть своя основа в виде различных звуков.

Как и говорилось, на сегодняшний день в мире существует более 7 тысяч языков. Большинство людей умеют разговаривать на своем языке и немного на английском. Но при этом есть и полиглоты, которые способны выучить 4 и более языков, причем в довольно короткие сроки. Если вам интересно, чем их мозги отличаются от мозгов обычных людей, читайте эту статью.