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65 видов животных умеют выражать эмоции при помощи смеха

65 видов животных умеют выражать эмоции при помощи смеха

Самый забавный смех, пожалуй, у гиен

В одной из предыдущих статей мы с вами выяснили, что смех является самой распространенной реакцией людей на смешную шутку или щекотку. Также нам стало известно, что смех помогает держать физическое здоровье в тонусе и оберегает от возникновения психических расстройств и стресса. В статье я упоминал, что смеяться умеют даже некоторые виды животных, но не стал развивать эту тему дальше. Думаю, пришло время разобраться и с этим вопросом — давайте узнаем, какие еще живые организмы могут смеяться и для чего им это нужно? Недавно исследователи из американского штата Калифорния начали вслушиваться к звукам животных в поисках сигналов, которые хоть как-то можно истолковать как смех. Как оказалось, похожие на смех звуки издают очень многие животные и в основном во время игры.

 


Животный смех с точки зрения науки

Результаты проведенной учеными работы были опубликованы в научном издании Phys.org. В рамках исследования калифорнийские исследователи слушали записи голосов разных видов животных и изучали литературу по их игровому поведению. Они заранее определили, какой тональности может быть звериный смех, а также какие у него громкость, длина, ритмичность и количество повторов. В результате проведенного поиска выяснилось, что нечто похожее на смех издают 65 видов животных. Среди них оказались собаки, попугаи, несколько видов птиц и, конечно же, обезьяны. Также ученые отметили, что некоторые животные общаются при помощи языка тела и мимики, хотя об этом уже давно известно.

65 видов животных умеют выражать эмоции при помощи смеха

Животные умеют выражать эмоции самыми разными способами и смех — один из них


Зачем животные смеются?

По словам одного из авторов научной работы Грега Брайанта (Greg Bryant), проведенная ими работа доказывает, что смеяться умеют не только люди, но и животные. Ученые также отметили, что когда человек смеется, он дает окружающим сигнал о том, что ему весело, и как бы приглашает их к себе. Животные используют смех примерно с той же целью — издавая характерные звуки во время игры, они зовут своих сородичей присоединиться к веселью. Игры многих животных похожи на жестокую драку, но издаваемый смех дает другим животным понять, что сражения происходят не взаправду и ничего плохого им не угрожает.

65 видов животных умеют выражать эмоции при помощи смеха

Животные в основном смеются во время игры… или из-за щекотки


Как звучит смех животных?

Описать смех всех животных очень трудно, но давайте разберем хотя бы несколько примеров. В 1970-е годы известный приматолог Джейн Гудолл (Jane Goodall) заметила, что во время любовных игр самки обезьян иногда щекочут самцов. В ответ приматы мужского пола издавали «булькающие» звуки, вероятно, и обозначающие смех.

 

Смех шимпанзе

Попугаи веселятся издавая громкие выкрики. Если верить источникам в Интернете, красочные птицы из южноамериканских джунглей устраивают целые комедийные представления. Любителям природы доводилось наблюдать, как один попугай играет роль клоуна и делает вид, что не может взлететь. Его сородичи, смотря на все это с веток деревьев, издавали громкие звуки, то есть смеялись.

 

Смех попугая

Смеяться умеют даже крысы, но ученым в основном удавалось зафиксировать их смех только во время щекотки. Ниже вы можете посмотреть видео от Animal Planet, где женщина щекочет грызунов, а мужчина записывает их смех при помощи прибора для улавливания высокочастотных звуков. Дело в том, что крысиный писк, издаваемый во время смеха, человеческое ухо попросту не может уловить — нужно специальное оборудование. Самыми чувствительными к щекотке места у крыс это область живота и лапки. За смех у крыс отвечает особый отдел мозга и если воздействовать на него электричеством, грызуны тоже начинают смеяться, даже не ощущая щекотки.

 


Почему от щекотки смеются?

При этом совершенно не ясно, для чего животным нужен такой рефлекс на щекотание. С людьми все уже довольно понятно — смех в ответ на щекотку передался нам от далеких предков. Дело в том, что древние люди жили в дикой природе и им было важно ощущать ползание по телу даже самого маленького насекомого, потому что любой из них мог быть смертельно опасен. А для чего животные смеются во время щекотки не совсем ясно. Возможно, причина та же, потому что лошади даже начинают ржать (в прямом и переносном смысле этого слова), когда их расчесывают в области подмышек.

Во время очень сильного смеха многие люди начинают плакать, что тоже довольно загадочное явление. Однажды мы уже пытались дать этому объяснение — можете почитать по этой ссылке.

13 май 2021 /
Новости технологий
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