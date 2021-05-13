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Неандертальцы иногда становились жертвами животных

Неандертальцы иногда становились жертвами животных

Неандертальцы иногда становились жертвами животных и вот тому подтверждение

Неандертальцы — одни из самых известных предков современных людей, которые жили примерно 150 тысяч лет назад. Они были гораздо сильнее и умнее предыдущих представителей человеческого рода и умели создавать копья с наконечниками из камня. При всем этом, их нельзя было назвать непобедимыми, потому что хищные звери часто на них охотились и весьма успешно. Недавно внутри итальянской пещеры Гваттари были найдены окаменелые кости девяти неандертальцев со следами укусов. Ученые склонны предполагать, что ранения были нанесены гиенами и древние люди умерли в мучениях. Останки одного из неандертальцев старше остальных, то есть пещера явно была излюбленным местом хищников для поедания жертв. Возможно, они нападали на людей снаружи, а внутрь затаскивали только потом. Давайте разберемся, что еще интересного выяснили ученые во время изучения костей и какие еще тайны скрывает в себе пещера Гваттари?

 


Загадочная пещера Гваттари

Пещера Гваттари находится примерно в 100 километрах от Рима и уже не в первый раз появляется в заголовках новостей. Она была открыта только в 1939 году, причем совершенно случайно — вход в него был закрыт и люди даже не подозревали о его существовании. Дело в том, что вход был завален камнями в ходе землетрясения или другого природного явления много лет назад. Но за это археологи явно только благодарны, потому что закрытость на протяжении тысяч лет сохранило останки древних людей и животных в отличном состоянии.

Неандертальцы иногда становились жертвами животных

Местоположение пещеры Гваттари


Останки неандертальцев в пещере

По данным научного издания ScienceAlert, найденные недавно останки принадлежат семи мужчинам, одной женщине и одному ребенку. Помимо человеческих костей, внутри пещеры были обнаружены окаменелые части тела носорогов, гигантских оленей и даже пещерных медведей, о которых я рассказывал в этом материале. Люди, которые стали жертвами гиен, жили в разные времена. Возраст восьми останков оценивается в 50-68 тысяч лет, тогда как одному из скелетов уже исполнилось около 100 тысяч лет. Изучение ДНК показало, что неандертальцы питались разнообразной пищей, но основу их рациона составляли злаки.

Неандертальцы иногда становились жертвами животных

Останки неандертальцев в пещере Гваттари

Ученые считают, что гиены использовали пещеру Гваттари в качестве берлоги и своеобразного хранилища для еды. Об этом свидетельствует наличие на костях следов грызения. Также исследователи логично предполагают, что хищники обычно ловили уязвимых людей вроде больных и стариков. Но насколько слабыми были обладатели найденных костей, не ясно. Большинство жертв гиен мужского пола, из чего можно сделать вывод, что хищники либо охотились на стариков, либо побеждали охотников и тащили в свое логово.

Неандертальцы иногда становились жертвами животных

Место обнаружения останков

При всем этом ученые не исключают того, что до завоевания гиенами пещера Гваттари использовалась неандертальцами. Судя по следам от костров, она была обитаема примерно 60-125 тысяч лет назад. Можно также предположить, что найденные останки принадлежат обитателям пещеры и гиены просто убили их во сне. Или древние люди могли умереть по другим причинам, а гиены просто зашли и полакомились их телами. Как бы то ни было, это очень важное открытие, которое явно войдет в историю. По словам министра культуры Италии Дарио Франческини (Dario Franceschini) об этом событии будет говорить весь мир. Так и есть — новость разлетелась по огромному количеству изданий.

Таинственный череп неандертальца

Пещера Гваттари является очень важным местом для археологов. В 1939 году, почти сразу же после обнаружения входа, антрополог Альберто Карло Бланк (Alberto Carlo Blanc) нашел хорошо сохранившийся череп неандертальца. Он получил название «Guattari 1» и при тщательном изучении ученые обнаружили на нем повреждения. Исследователь выдвинул предположение, что они были нанесены другими людьми и данная находка — это свидетельство ритуального каннибализма у неандертальцев. На момент смерти неандертальцу было около 20 лет, что довольно много для этого вида древних людей. На данный момент загадочный череп находится в итальянском музее Пигорини.

Неандертальцы иногда становились жертвами животных

Череп неандертальца «Guattari 1»

Еще одним местом археологических раскопок является пещера Вандерверк, которая расположена на территории Южной Африки. В 2008 году внутри нее были найдены самые древние изготовленные человеком инструменты. Исследователи считают, что они работают внутри самого первого жилища людей и это может оказаться чистой правдой. Подробности читайте в этом материале.

13 май 2021 /
Новости технологий
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