Зверь, который может восстанавливать свои органы на 100%

Один из авторов исследования изучает среду обитания созданий, о которых сейчас пойдет речь

Израильские ученые обнаружили существо, которое способно восстанавливать любую часть своего тела. Даже если разрезать его на три части, недостающие органы все равно вырастут и начнут выполнять свои функции. Ученых больше всего интригует то, что между этими животными и людьми есть много общих черт. Поэтому есть некоторая вероятность, что благодаря этим созданиям исследователи смогут разработать технологию восстановления органов у любого человека. Используя ее, можно будет заново выращивать утраченные волосы, внутренние органы и даже целые конечности. И никаких больше роботизированных протезов — все будет полностью «натуральным»! Как вы уже поняли, это очень важное открытие для науки. Поэтому давайте выясним, что это за животное и каким образом ученые выяснили, что оно способно к регенерации.

Полная регенерация у животных

Животное вида Polycarpa mytiligera относится к классу асцидий. Это довольно простые по строению организмы, которые представляют собой мешок с двумя отверстиями. В одно из них входит морская вода, фильтруется и выводится из другого отверстия. В процессе фильтрации асцидии вбирают в себя питательные вещества, которые нужны им для жизни. Обычно асцидии обитают на коралловых рифах, но их довольно тяжело распознать — они хорошо маскируются под окружающую среду и внешне похожи на обыкновенные камни. Но больше всего эти создания интересны тем, что очень похожи на людей. Звучит интригующе, не так ли?

Асцидия вида Polycarpa mytiligera

По словам автора научной работы Ноа Шенкара (Noa Shenkar), асцидии относятся к хордовым животным, прямо как люди. На личиночной стадии эти создания имеют осевой скелет, именуемый как хорда. Такой же скелет есть и у людей — из него впоследствии вырастает позвоночник. Как и мы, личинки асцидий обладают глазами и органами равновесия, правда для передвижения они используют хвост. При помощи всех этих органов крошечные создания путешествуют по морскому дну в поисках наилучшего места для житья. Найдя подходящее место, личинка отбрасывает все упомянутые выше органы и превращается в примитивную, но взрослую особь.

Асцидии бывают разные. На фото — асцидия пурпурная

В ходе научных экспериментов над асцидиями ученые заметили, как они при ранении восстанавливали свою пищеварительную систему и другие органы. В природе это не такое уж и удивительное явление — ящерицы, например, могут заново выращивать утраченные хвосты. Исходя из этого ученым стало интересно, насколько много органов могут восстанавливать асцидии. Они провели ряд не совсем гуманных экспериментов, но необычные создания остались в живых и продемонстрировали свои удивительные способности.

Сможет ли человек восстанавливать органы?

На первом этапе эксперимента ученые разрезали тела животных на две части. Как и ожидалось, асцидии без особых проблем восстановили отсутствующую половину. На втором этапе научной работы исследователи разделили животных на три части, но особых ожиданий у них уже не было. Первый фрагмент остался без нервного узла, второй лишился сердца, а третий — без части пищеварительной системы. К удивлению авторов научной работы, все три части разрезанной асцидии выжили, восстановив все отсутствующие органы. По сути, своим жестоким вмешательством ученые сделали из одного организма целых три, создав некое подобие клонов.

По словам израильского зоолога Таля Гордона (Tal Gordon), это первый известный науке организм, который способен к регенерации любого своего органа. Так как между асцидиями и людьми есть достаточно много общего, исследователи считают, что в будущем смогут раскрыть секрет регенерации и создать технологию восстановления человеческих органов. Если это действительно случиться, такой прорыв станет одним из самых важных в истории медицины.

Стоит отметить, что человек уже умеет восстанавливать некоторые части своего тела. Например, прямо сейчас ваш организм обновляет наружный слой кожи, именуемый как эпидермис. Также мы регулярно обновляем волосяной покров на голове, ногти и даже кости. Даже если человек потеряет 85% своей печени, ее фрагменты будут увеличиваться до тех пор, пока орган не вернет свой первоначальный объем. Подробнее регенерации человеческого организма можно почитать в этой статье. Мы удивительнее, чем кажемся!