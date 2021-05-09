Рост температуры планеты несет риски для здоровья?

По данным ВОЗ за период с 2000 г. по 2016 г. численность людей, подвергшихся воздействию аномальной жары, увеличилась примерно на 125 миллионов человек.

Ученые считают, что около трех миллионов лет назад средняя температура на нашей планете была выше на три градуса Целься, а уровень моря превышал нынешний на 15 метров. Как сообщает РБК, в ходе международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», которая состоялась 6 мая в Германии, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил об опасности повышения средней температуры на Земле к концу столетия. «Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти», — сказал он. Напомню, что в 2020 году температура планеты была на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндуструильную эпоху. Гуттериш также отметил, что концентрация углекислого газа в атмосфере поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня и это – самый высокий уровень за 3 миллиона лет. Между тем, многие из нас не осознают, каково это – жить в экстремально жарком климате, что по прогнозам ожидает многие города Европы, США и других стран уже к 2050 году.

На краю пропасти

Начиная с XIX века к природному парниковому эффекту, который обусловлен естественным наличием в атмосфере водяных паров и углекислого газа, добавился дополнительный парниковый эффект. Все потому, что человек сжигает ископаемое топливо, которые природа накапливает в течение миллионов лет: уголь, нефть, газ. Сжигание этого топлива высвобождает углекислый газ и в краткосрочной перспективе последнему попросту некуда деваться. Безусловно, он может раствориться в дождевой воде или оказаться в океане, но способность океанов накапливать СО2 ограничена.

Таким образом, с начала промышленной революции (1760 год), концентрация углекислого газа в атмосфере значительно возросла и без изменений в энергетической политике возрастет еще сильнее. По мнению ученых это скорее всего приведет к повышению температуры нижних слоев атмосферы, и, следовательно, к печальным последствиям: в 2019 году 11 тысяч ученых со всего мира подписали заявление о «чрезвычайной климатической ситуации».

Некоторые исследователи считают, что выбросы углекислого газа через тридцать лет могут привести к глобальной катастрофе.

Как пишут авторы книги «Физика повседневности», в результате деятельности человека вырабатываются и другие парниковые газы, атмосферные объемы которых в прошлом были незначительными. Так, интенсивное сельское хозяйство производит значительное количество метана, который, к слову, относительно новый для земной атмосферы газ, хотя и известен с давних времен. Концентрация метана в атмосфере нашей планеты начала расти с середины ХХ века.

К чему приведет рост температуры?

Что ж, учитывая текущую климатическую ситуацию, стоит ли удивляться, что ученые всерьез обеспокоены повышением температуры и влиянием экстремальной жары на здоровье. «Наши тела способны на многое, но когда становится слишком жарко мы буквально начинаем разваливаться», – говорит эволюционный биолог из Калифорнийского университета Шейн Кэмпбэлл-Стэйтон который изучает влияние тепла на людей и других животных.

Он отмечает, что большинству из нас комфортно, когда воздух вокруг колеблется около 21 градуса Цельсия, что позволяет нашему телу поддерживать внутренний термостат около 36,6°С. Но стоит температуре окружающей среды выйти за эти пределы, хрупкий баланс химических реакций, которые поддерживают нашу жизнь, начинает колебаться. Эти колебания приводит к каскадам негативных последствий, которые могут очень быстро стать фатальными.

Как пишет Popular Science, официально в США в год от воздействия экстремальной жары умирает около 700 человек. Большинство этих жертв приходится на уязвимые группы населения, включая бездомных и пожилых людей. Но исследователи считают, что фактическое число намного выше.

Скотт Грин, географ из Университета Оклахомы занимается этим вопросом с 90-х годов. Вместо того чтобы рассматривать случаи смерти, закодированные как гипертермия или связанные с гипертермией, Грин и другие специалисты в его области изучают, сколько людей умерло в данном районе в течение необычно жаркого периода. Они ищут так называемые «избыточные смерти» — смертельные случаи, которые превышают число, типичное для района с одинаковой демографией в это время года. (Уровень избыточной смертности также был ранним показателем смертоносности COVID-19.)





Похоже, в будущем города будут больше похожи на ад, чем на уютное место для жизни.

Аналогичный анализ, проведенный другими исследователями, предполагает, что жара является прямой или косвенной причиной тысяч смертей в США каждый год, что значительно превышает официальный показатель. Согласно последним научным исследованиям в этой области, к середине века более в более трети американских городов температура временами будет держаться выше 40°С.

«Но время чтобы не допустить катастрофу еще есть. Например, широкое внедрение систем предупреждения, которые информируют жителей о экстремальных температурах и рисках для здоровья, могут значительно улучшить ситуацию. Важную роль также могут сыграть так называемы центры охлаждения, которые позволили бы людям укрыться от жары вне зависимости от социального статуса», – отмечают исследователи.



Недавно я рассказывала о том, что может происходить в городах планеты всего через 30 лет – так называемый «Эффект теплового острова», который заключается в том, что такие структуры, как здания, дороги и другие объекты инфраструктуры, поглощают и повторно излучают больше солнечного тепла чем природные ландшафты, например леса и водоемы. Подробнее о том, чем этот эффект чреват для здоровья и будущего планеты, можно прочитать здесь, рекомендую.