Каким будет Колизей после реставрации?

Скоро Колизей будет отреставрирован и станет очень высокотехнологичным

Тысячи лет назад римский Колизей был местом проведения гладиаторских боев, за которыми следили более 50 тысяч человек. Сейчас это наполовину разрушенное сооружение является популярным местом среди туристов. Особенно интересным этот памятник архитектуры стал в XIX веке, когда под его деревянным полом была найдена сеть туннелей, в которых содержались гладиаторы и животные до начала боев. Чтобы открыть туристам вид на эти туннели, строители решили разобрать пол, благодаря чему теперь рассмотреть некогда спрятанные помещения можно стоя на многовековых трибунах сверху. Но в 2023 году все изменится, потому что власти Италии решили восстановить напольное покрытие. Это не будет просто реставрация — авторы проекта хотят сделать Колизей высокотехнологичным местом. В середине амфитеатра будут проводиться различные мероприятия вроде презентаций и концертов, но во время посещения туристов пол будет исчезать, открывая вид на скрытые туннели.

Особенности Колизея в Риме

Римский Колизей начал строиться в 72 году нашей эры. Удивительно, что при отсутствии специальной техники строители смогли соорудить настолько большое сооружение всего за 8 лет. Считается, что перетаскиванием тяжелых камней занимались привезенные из войн рабы, а все проектированием амфитеатра занимались местные строители, инженеры и художники. В конечном итоге римлянам удалось соорудить поистине огромный театр под открытым небом шириной 187 метров и высотой стен до 50 метров. Для зрителей сооружено 7 кольцевых этажей — может показаться, что это не много, но Колизей мог вместить до 50 тысяч человек. В амфитеатре имеется 80 входов, благодаря чему вся публика могла войти внутрь за 15 минут, а выйти вообще за 5.

На арене Колизея проходили гладиаторские бои. Гладиаторами принято называть римских воинов, которые сражались между собой с целью развлечения публики. Как правило, боли заканчивались смертью одного из воинов. Победитель же имел хорошие шансы на освобождение от рабства, так что в победе каждый из них был крайне заинтересован. Только вот решить судьбу мог только царь — гладиатор мог убить соперника только если правитель опустит большой палец вниз. Помилование гладиаторов считалось позорным делом, поэтому убийства совершались часто.

Реставрация Колизея

Недавно издание The Guardian сообщило о том, что к 2023 году убранный в XIX пол будет снова восстановлен. Ответственность за реставрацию взяла на себя компания Milan Ingegneria, которая оценила ремонт в более 22 миллиона долларов. По словам Министра культуры Дарио Франческини (Dario Franceschini), восстановленный пол позволит посетителям Колизея взглянуть на древнее сооружение совершенно новым взглядом. Туристы смогут увидеть арену такой, как ее видели римляне более 2000 лет назад. Возможно, нововведение привлечет внимание еще большего внимания людей. Хотя это место и так часто посещают — в 2019 году, до пандемии коронавируса, исторический памятник посетили 7,6 миллионов человек.

На данный момент известно, что арена площадью 3000 квадратных метров будет сделана из прочной и влагостойкой древесины. Она будет полностью съемной, так что если в будущем руководство решит использовать амфитеатр в других целях, покрытие можно будет убрать. Но чтобы открыть обзор к находящимся внизу тоннелям, пол не нужно снимать — деревянные рейки будут крутиться и демонстрировать нижнюю часть Колизея. В закрытом виде арена станет площадкой для проведения мероприятий. Дождевая вода, которая наверняка будет собираться в Колизее, направится в его туалеты, что очень неплохое решение.

Стоит отметить, что Колизей это далеко не единственное римское сооружение, которое сохранилось до наших дней. В конце 2020 года археологам удалось раскопать первый фастфуд — в Древнем Риме они назывались термополиями. В римских Помпеях их насчитывалось около 80 штук и об одном из них я подробно рассказал в этом материале. Приятного чтения!