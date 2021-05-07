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В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

Самая тяжелая бабочка в мире выглядит так

Многие люди боятся Австралии, потому что там обитают огромные пауки, змеи и другие жуткие существа. Вот вам еще одно внушающее страх животное — самая тяжелая бабочка в мире Endoxyla cinereus. Самки этих созданий настолько тяжелые, что не могут летать и большую часть времени просто ждут самцов для спаривания. Из-за того, что они большую часть времени проводят на деревьях и быстро умирают, люди очень редко встречают их в дикой природе. Но недавно строителям школы Маунт-Хоттон посчастливилось увидеть необычную бабочку вживую и снять ее на камеру. В рамках данной статьи поговорим о том, какое впечатление огромное насекомое произвело на нашедших его людей и что интересного известно об этих созданиях. Также мы узнаем, какие об еще нескольких бабочках-рекордсменках, которые обитают на нашей планете.

 


Самая тяжелая бабочка на Земле

В интервью для издания ABC директор школы Меган Стюард (Meagan Steward) рассказала, что по размерам настенная бабочка была как «два кулака». Размах ее крыльев достигал 25 сантиметров, а масса тела равнялась 30 граммам. После того, как нашедшие бабочку люди рассмотрели ее со всех сторон и сделали фотографию, она была отпущена в находящийся рядом со школой тропический лес. После необычной встречи ученикам было предложено сочинить фантастические истории с устрашающим созданием. Но все это — не главное.

В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

Бабочка (а точнее моль) вида Endoxyla cinereus

По словам энтомолога Кристин Лэмбкин (Christine Lambkin), сотрудникам школы посчастливилось увидеть бабочку вида Endoxyla cinereus. По своей сути, это — древесная моль гигантских размеров, которая считается самой тяжелой в мире. Самцы обычно небольшие и отлично летают, а вот масса самок достигает 30 грамм и из-за этого они не могут понять свое тело в воздух. В большинстве случаев, когда люди встречают самок этих бабочек, те просто медленно ползают по веткам деревьев. Может показаться, что три десятка грамм это небольшой вес, но энтомолог уверяет, что поднять таких созданий довольно нелегко. Звучит сомнительно, но поверим на слово.

Самок вида Endoxyla cinereus нелегко встретить также потому, что после откладывания яиц они сразу же погибают. Цвет крыльев этих созданий варьируется от коричневого до темно-серого с различными узорами. На фотографии видно, что строителям удалось обнаружить узорчатую особь. Также эти создания очень редко встречаются потому, что обитают только в Австралии и Новой Зеландии, а также активничают только ночью. В стадии гусеницы эти создания еще более скрытные прячутся в стволах эвкалиптовых деревьев.


 

 

Еще один представитель этого вида бабочек

Самая большая бабочка в мире

Бабочки Endoxyla cinereus самые тяжелые, но далеко не крупные в своем роде. Размах их крыльев равен 25 сантиметрам, но этот показатель меркнет рядом с крыльями павлиноглазка геркулес (Coscinocera hercules). Это летающее насекомое тоже обитает в Австралии и размах ее крыльев достигает 27 сантиметрам. Разница небольшая, но обратите внимание на площадь крыльев — он равен 263 квадратным сантиметрам! Стоит отметить, что это только задокументированные данные, а в природе могут обитать и особи покрупнее.

В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

Павлиноглазка геркулес

Но самую большую бабочку в истории ученым удалось поймать очень давно, в 1934 году. Она была найдена в лесах Бразилии и относилась к виду Тизания Агриппина (Thysania agrippina). Во время изучения ее тела исследователи с удивлением обнаружили, что размах крыльев составляет целых 30 сантиметров. Этот рекорд до сих пор не удалось побить ни одной пойманной бабочке. Считается, что ученым уже вряд ли удастся поймать такую же крупную особь, потому что этот вид находится на грани полного исчезновения. Причиной этому, как и всегда, является массовая вырубка деревьев и соответственное уничтожение естественной среды их обитания.

В Австралии найдена самая тяжелая бабочка с огромными крыльями

Тизания Агриппина

Огромные бабочки очень интересуют коллекционеров, которые готовы отдать за них очень много денег. Но после XX века людей, интересующихся собирательством необычных насекомых, стало заметно меньше. О том, почему коллекционированием бабочек занимается все меньше людей, я рассказывал в этом материале.

07 май 2021 /
Новости технологий
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