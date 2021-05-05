» » Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Озеро Лох-Торридон, в водах которого были найдены останки первого многоклеточного существа

На территории шотландского озера Лох-Торридон ученые нашли окаменелость древнего существа, которое состояло всего лишь из двух клеток разного типа. Его останки настолько хорошо сохранились, что исследователям удалось изучить их внутренности и узнать точный возраст — многоклеточный организм погиб 1 миллиард лет назад. Это большое событие для научного сообщества как минимум по двум причинам. Во-первых, найденный организм является недостающим звеном эволюции, то есть существом, с которого началось превращение одноклеточных организмов в многоклеточные. Во-вторых, останки были найдены в пресноводном озере, что говорит о том, что многоклеточные организмы могли зародиться не в соленых водах морей и океанов, а в пресных водоемах. Раз уж это действительно такое важное открытие, давайте изучим результаты проведенного учеными исследования подробнее.

 


Первый многоклеточный организм

Об удивительной находке и связанных с ними открытиях было рассказано в научном журнале Current Biology. Ученым удалось найти останки одного из первых организмов, который состоит не из одной, а двух клеток. У ученых почти нет сомнений в том, что они нашли создание, которое является промежуточным звеном между одноклеточными и многоклеточными организмами. Ранее ученым уже удавалось обнаружить созданий, которые находились в переходной форме между рыбами и четвероногими, земноводными и пресмыкающимися и так далее. Это огромный труд, который требует много времени и немалого количества удачи.

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Окаменелые останки Bicellum Brasieri под микроскопом

Древнее создание получило название Bicellum Brasieri. На данный момент ученым неизвестно, как питалось существо и какой образ жизни оно вело. Ясно лишь то, что оно произошло от одноклеточных организмов, которые обитали на нашей планете в первые миллиарды лет — этот период как раз называется «скучным миллиардом». А вот когда на свет появились первые представители Bicellum Brasieri, организмы начали стремительно развиваться. Этот переход, судя по возрасту окаменелости, произошел около 1 миллиарда лет назад.

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

В период «скучного миллиарда» земля могла выглядеть примерно так

Также находка намекает на то, что эволюция одноклеточных организмов произошла в пресном водоеме. По словам профессора Пола Стротера (Paul Strother), миллиард лет назад в самых простых организмах в истории запустились генетические изменения, которые и привели к возникновению более сложных по строению живых созданий. Стоит отметить, что ранее ученым удавалось найти останки и других подобных созданий примерно того же возраста. Но строение Bicellum Brasieri намекает на то, что он относился к группе Holozoa, в которую входят все последующие создания, которым удалось выжить и эволюционировать дальше.

Зарождение жизни на Земле

Что касается зарождения жизни на Земле в целом, это произошло примерно 3,7 миллиарда лет назад. Именно такой возраст имеют первые химические признаки жизни, которые были найдены на территории Австралии. Но стоит учитывать, что в ходе других исследований ученым удавалось найти следы живых существ возрастом около 4,1 миллиарда лет. Так что не исключено, что наша планета стала обитаемой гораздо раньше, чем считается официально. Местом зарождения жизни принято считать геотермальные источники — места, где на поверхность выходят нагретые примерно до +20 градусов Цельсия внутренние воды. Там было вполне достаточно питательных веществ для первых организмов.

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Окаменелость дикинсонии

Первым полноценным животным Земли принято считать дикинсонию (Dickinsonia). Она представляла собой создание в форме мягкой лепешки, которое чем-то напоминало пальмовую ветвь. Считается, что они жили на нашей планете примерно 560 миллионов лет назад и достигали 1,5-метровой длины. При этом ученые склонны предполагать, что в природе тех времен встречались и очень маленькие представители дикинсоний длиной в несколько миллиметров. Также особого внимания достоин факт того, что это создание появилось задолго до Кембрийского взрыва, после которого процесс возникновения животных очень сильно ускорился.

При всем этом, ученым до сих пор до конца не известно, как именно происходило возникновение жизни на Земле. Но поиск ответа на этот вопрос ведется постоянно и шаг за шагом исследователи добираются к разгадке. Недавно я опубликовал статью о том, что наша планета стала обитаемой по счастливой случайности. Советую почитать.

05 май 2021 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В США обнаружены останки самых первых деревьев на Земле
Новости технологий

В США обнаружены останки самых первых деревьев на Земле

На данный момент никто не может сказать нам точно, что ждет человечество в будущем. Однако, благодаря труду археологов и палеонтологов, сегодня мы можем с довольно большой достоверностью знать, что
Идеальная планета для зарождения жизни, какая она?
Новости технологий

Идеальная планета для зарождения жизни, какая она?

На данный момент человечеству известна только одна пригодная для жизни планета. Речь, конечно же, идет о нашей родной Земле. Ученые постоянно находятся в поиске космических объектов, которые хотя бы
Как 7-летний мальчик из России нашел останки древнего животного?
Новости технологий

Как 7-летний мальчик из России нашел останки древнего животного?

В России были найдены кости ихтиозавра — древнего существа, длина которого достигала 4 метров ?. Кости хищного гиганта были обнаружены 7-летним мальчиком, ко...
Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?
Новости технологий

Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Палеонтология, в рамках которой ученые изучают живших миллионы лет назад динозавров, является крайне интересной наукой. Например, совсем недавно исследователи изучили оставленные гигантскими
В Казахстане найдены останки одной из самых первых домашних кошек
Новости технологий

В Казахстане найдены останки одной из самых первых домашних кошек

Тысячи лет назад люди кормили и ухаживали за животными только в том случае, если их можно было есть или они каким-то образом помогали им в хозяйстве. Коровы давали мясо и молоко, курицы содержались
Найдены первые останки динозавра, умершего от рака
Новости технологий

Найдены первые останки динозавра, умершего от рака

Миллионы лет назад на территории канадской провинции Альберта жило огромное количество разнообразных динозавров. Особенно много было центрозавров (Centrosaurus apertus), которые представляли собой
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Замечательная история о том, почему наследник британского престола носит титул принца УэльскогоСамый опасный город СССР, о котором почти никто не знал — Аральск-7 (Кантубек)5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфонаКитайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?Подлинный изобретатель телефонаКакое самое плохое решение в истории было принято человеком?Больше не значит лучшеСколько всего опасных динозавров жило на Земле за всю историю?


Свежие Статьи
Стресс тормозит иммунные клетки

Стресс тормозит иммунные клетки

Во Внегалактическом пространстве обнаружены призрачные круги

Во Внегалактическом пространстве обнаружены призрачные круги

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+