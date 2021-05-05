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В Голландии сдан в аренду дом, напечатанный на 3D-принтере. Чем он хорош?

В Голландии сдан в аренду дом, напечатанный на 3D-принтере. Чем он хорош?

Первый напечатанный на 3D-принтере дом и его жильцы

В Голландии сдан в аренду первый полностью напечатанный на 3D-принтере дом. Ранее мы уже писали о таких проектах, но все предыдущие сооружения были напечатаны только частично и никто не использовал их для жилья. В новом же доме поселилась пожилая пара и уже поделилась своими впечатлениями. Судя по всему, в сооружении нет особых минусов: оно было построено очень быстро, обладает высокой прочностью и весьма необычной формой. Если бы такой же дом строился вручную, на это бы ушла куча времени, тогда как в случае с голландским жилищем строителям потребовалось всего лишь 5 дней. Возможно, за напечатанными на 3D-принтере домами стоит будущее, поэтому давайте разберемся подробнее, как строилось сооружение и почему все это — очень круто? Заодно посмотрим, как дом выглядит изнутри и снаружи.

 

Для начала отмечу, что «первым в мире» это жилище называется в СМИ. Судя по всему, журналисты имеют в виду то, что этот дом является первым в своем роде, который был успешно сдан в аренду.


Печать домов на 3D-принтере

Необычный дом был построен компанией Saint-Gobain Weber Beamix недалеко от голландского города Эйндховен. По словам главы компании Баса Хьюисманса (Bas Huysmans), это напечатанное на 3D-принтере жилище отличается от всех остальных тем, что на 100% разрешен властями и уже сдан в аренду. Строительство должно было завершиться еще в 2019 году, однако компания заметила проблемы в структуре стен, из-за чего событие было отложено на неопределенный срок. Но теперь дом полностью готов в жилью и пустовал он недолго.

В Голландии сдан в аренду дом, напечатанный на 3D-принтере. Чем он хорош?

Важно отметить, что напечатанные на 3D-принтере жилые дома есть и в России. На фотографии показано жилище, напечатанное в 2017 году на территории Ярославля

Жилье арендовала супружеская пара, состоящая из 67-летнего Харри Деккерса и 70-летней Элизы Лутц. Вместо ключа от входной двери они получили доступ к мобильному приложению, который позволяет войти в дом нажатием всего лишь одной кнопки. По словам Харри Деккерса, жилище чем-то напоминает бункер и внутри он чувствует себя в полной безопасности. На фотографиях ниже вы можете увидеть первых жителей дома на фоне весьма аккуратного интерьера — кажется, жаловаться им не на что.

В Голландии сдан в аренду дом, напечатанный на 3D-принтере. Чем он хорош?

Харри Деккерс и Элиза Лутц в своем новом доме

Как 3D-принтер печатает дом?

По данным издания The Guardian, для постройки здания использовалась огромная роботизированная рука с соплом, которое выдавливает цемент. Слой за слоем огромный 3D-принтер создал 24 составные части, которые впоследствии были перевезены на нынешнее местоположение жилища. Строителям оставалось всего лишь соединить эти части вместе, а потом установить двери и окна. Использование 3D-принтера позволило быстро создать жилище овальной формы, что достаточно сложная задача для строителей. При ручном строительстве на это мог потребоваться месяц или даже больше, но технология печати позволила завершить строительство всего за 5 дней.

В Голландии сдан в аренду дом, напечатанный на 3D-принтере. Чем он хорош?

Строительные 3D-принтеры выглядят по-разному. Вот один из них

На фотографиях жилище выглядит небольшим, но сообщается, что площадь дома равна 94 квадратным метрам. На стенах сооружения видны полосы, по которым можно различить каждый слой наложенного 3D-принтером цемента. На самом деле, на снимках конструкция выглядит не такой уж и прочной, как сообщается. В Голландии нередко бушуют ураганы и лично мне интересно — сможет ли такой дом выдержать сильные порывы ветра? В феврале 2020 года на территории страны бушевал ураган «Сиара», который создавал ветра со скоростью до 120 километров в час. Кажется, напечатанное бунгало не смогло бы выдержать такой удар.


Преимущества напечатанных на 3D-принтере домов

В начале статьи я упомянул, что за напечатанными на 3D-принтерах домами может стоять будущее. Возможно, в будущем люди будут предпочитать такие жилища, так как у них будут следующие преимущества:


они строятся быстро и без дорогих материалов, то есть они будут дешевыми;
при всей своей дешевизне, они очень прочные (по крайней мере, так говорят) и неплохо выглядят;
для создания таких домов не нужен ручной труд, все выполняет робот, которому не нужен отдых — это тоже должно снизить стоимость.

В ближайшее время компания Saint-Gobain Weber Beamix намерена построить еще четыре дома. В процессе она постарается сделать так, чтобы составные части печатались прямо на месте и их не нужно было перевозить на грузовиках. Не исключено, что когда-нибудь в Голландии появится целый жилищный комплекс из таких сооружений, но это пока только предположение.

05 май 2021 /
Новости технологий
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