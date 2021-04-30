На берегу Шотландии найден скелет огромного животного. Что это такое?

В Шотландии найден скелет загадочного животного. Как вы думаете, кому он принадлежит?

В апреле 2021 года жительница шотландского острова Саут-Уист гуляла со своей собакой и нашла на берегу атлантического океана скелет огромного животного. Находка очень ее удивила, поэтому она спросила у своей сестры, кому могут принадлежать настолько огромные кости. Несмотря на наличие образования океанолога, девушка не смогла точно ответить на этот вопрос и лишь предположила, что скелет принадлежит выброшенному на берег киту. Чтобы найти точный ответ, она обратилась к пользователям твиттера и была удивлена тому, насколько популярным оказался ее пост об останках загадочного существа. За очень короткое время вопрос набрал тысячи лайков и комментариев, среди которых оказались весьма интересные варианты. Давайте рассмотрим самые фантастические предположения, а под конец узнаем правду — в итоге пользователи все-таки смогли распознать животное.

Скелет загадочного животного

О необычной находке на берегу Шотландии было рассказано в издании Daily Star. Во время прогулки со своим золотистым ретривером шотландка нашла кости загадочного существа. Судя по фотографиям, это было очень крупное существо — его позвоночник был длиннее и крупнее собаки, которую тоже нельзя назвать маленькой. Скорее всего, при жизни загадочное создание имело длину в несколько десятков метров. Жалко, что скелет сохранился не полностью и остальные кости явно были смыты водой. Наличие других костей ускорило бы распознавание животного.

Загадочные кости с другого ракурса

Лох-несское чудовище

Женщина была удивлена находке и отправила фотографии своей сестре, океанологу Полли Бернс (Polly Burns). Та не была уверена в своем предположении что это останки кита, поэтому опубликовала снимки в твиттере. За очень короткое время ее пост набрал более 15 000 лайков и 1 000 комментариев. Большинство людей, конечно же, начали говорить о Лох-несском чудовище. Легенда об этом существе как раз возникла в Шотландии и люди надеются встретить его до сих пор. Недавно об этом чудище заговорили снова. Обязательно почитайте на досуге — заодно узнаете, что такое криптозоология и как вообще возникла всемирно известная легенда.

фото Лох-Несского чудовища 1934 года

Кракен

Возникли и более смелые предположения, но мы не будем воспринимать их всерьез. Например, кто-то упомянул про кракена — морского чудища в виде головоногого моллюска, который встречается в исландской мифологии. Впрочем, упоминания кракена можно найти даже в научных документах. В 1735 году шведский ученый Карл Линней наслушался моряков и включил кракена в свою книгу «Система природы», дав название Microcosmus marinus. Только впоследствии он удалил упоминание существа под давлением своих коллег, ведь никаких доказательств существования кракена не существует.

Кракен в представлении художника

Крайт-дракон

В комментариях к посту можно встретить и фанатов «Звездных войн». В шутку они предположили, что женщине удалось найти останки Крайт-дракона. Так во вселенной Звездных войн принято называть рептилий, которые обитают на планете Татуин. По легенде, они обитают в горах и могут вырастать до 5-метровой длины и 2-тонной массы. Длительность их жизни составляет около 100 стандартных лет и они являются очень свирепыми хищниками. Само собой, все это шутка. Мы же живем не на Татуине?

Крайт-дракон в фильме

Кашалот

Также в комментариях можно встретить упоминание кашалотов. Так называются морские млекопитающие, которые являются крупнейшими зубастыми китами. Взрослые самцы достигают 20-метровой длины, а самки вырастают до 15 метров. Масса тела тоже зависит от пола и составляет от 20 до 50 тонн. Отличить кашалота от кита можно по огромной голове прямоугольной формы. Также они живут группами, в которые могут входить несколько тысяч особей. Обычно кашалоты питаются только головоногими моллюсками длиной до 18 метров (упомянутый выше кракен явно пришелся бы им по вкусу). Время от времени кашалоты погружаются на 2-километровую глубину и проводят там до 1,5 часов выискивая добычу.

И как вы думаете, какой из перечисленных вариантов является правильным? Конечно же, версия про кашалота. Жители острова Саут-Уист вспомнили, что в марте 2020 года на берег был выброшен кашалот. Его тело довольно быстро разложилось, так что теперь его скелет лежит и удивляет гуляющих по берегу людей. Скорее всего, морское млекопитающее погибло еще до того, как оказаться на суше. Многие животные сегодня погибают из-за обилия пластикового мусора — он застревает внутри их органов. Только в 2018 году на берега Шотландии были выброшены тела 930 мертвых животных и это явление продолжается до сих пор.