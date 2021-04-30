По мнению ученых состояние нашей планеты хуже, чем считалось раньше

Эксперты говорят, что человечество стоит перед мрачным и «ужасным будущим» – состояние планеты намного хуже, чем считалось ранее.

Будущее человечества, как это водится, принято рассматривать в позитивном ключе, тем более, нам есть чему радоваться. Как пишет в своей книге Homo Deus «Краткая история будущего» историк Юваль Ной Харари, на протяжении всей истории существования человечество боролось с тремя «всадниками апокалипсиса»: голод, мор и война. Но наши последние достижения таковы, что мы в силах обуздать и «голод» и «войну» и даже «мор» – вакцина против COVID-19 была изобретена в рекордно короткие сроки, это ли не триумф и повод для радости? Но история не терпит пустоты и место «трех всадников апокалипсиса» обязательно займет что-то другое. Это что-то, увы, маячит на горизонте: согласно результатам исследования, опубликованного в начале 2021 года, утрата биоразнообразия и ускорение изменения климата в сочетании с невежеством и бездействием в ближайшие десятилетия угрожают выживанию всех видов, включая наш собственный. К такому выводу пришла международная команда ученых из США и Австралии. Авторы научной работы утверждают, что состояние нашей планеты намного хуже, чем предполагает большинство землян.

Что происходит с нашей планетой?

Несмотря на то, что огромное количество людей во всем мире не знает о проблеме изменения климата или вовсе отрицает ее, научное сообщество пришло к заключению, что глобальное потепление действительно происходит и угрожает нашей цивилизации. Так, в 2019 году более 11 тысяч ученых из разных областей науки опубликовали заявление о "чрезвычайной климатической ситуации", в котором призвали граждан и политиков оценить масштабы кризиса и изменить приоритеты. В их числе отказ от ископаемого топлива, снижение рождаемости и постепенный отказ от потребления мяса.

Цель исследования, опубликованного в январе в журнале Frontiers in Conservation Science, заключалась в том, чтобы прояснить серьезность затруднительного положения человека. Как отмечает ведущий автор научной работы Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии, человечество является причиной быстрой потери биоразнообразия, а вместе с ним и способности нашей планеты поддерживать сложную жизнь. Соавторами Брэдшоу стали исследователи из Стэндфордского и Калифорнийского университетов.



«Мейнстриму трудно осознать масштабы этой потери, несмотря на неуклонную эрозию структуры человеческой цивилизации», – слова Брэдшоу приводит издание schitechdaily.

На индонезийском острове Борнео были расчищены обширные участки богатых видами лесов для производства пальмового масла. Эти леса являлись домом для огромного количества животных.

Неутешительные выводы были получены после анализа более 150 научных исследований, посвященных различным аспектам ухудшающегося состояния экосистем Земли, проблемам экономических и политических систем, утраты биоразнообразия, обезлесения и др. «На самом деле масштаб угроз биосфере и всем ее формам жизни настолько велик, что его трудно понять даже хорошо информированным экспертам. Проблема усугубляется невежеством и краткосрочными личными интересами, когда погоня за богатством и политические интересы препятствуют действиям, которые имеют решающее значение для выживания», – пишут авторы научной работы.

Экономика и изменение климата

Население планеты может достичь 10 миллиардов человек к 2050 году; взрывной рост населения способствует широкому спектру других проблем для планеты. Как отмечает соавтор исследования Пол Эрлих из Стэндфордского университета ни одна политическая или экономическая система или руководство не готовы справиться с предсказанными катастрофами или даже способны на такие действия. Прекращение утраты биоразнообразия не входит в число приоритетов любой страны и далеко отстает от других проблем, таких как занятость, здравоохранение, экономический рост или стабильность валюты.

«Человечество управляет экологической схемой Понци, в которой общество грабит природу и будущие поколения, чтобы заплатить за краткосрочное экономическое улучшение сегодня. Большинство экономик действуют на основе того, что противодействие сейчас слишком дорого, чтобы быть политически приемлемым. В сочетании с кампаниями по дезинформации для защиты краткосрочных прибылей сомнительно, что необходимые нам масштабные изменения будут внесены вовремя», – говорит Эрлих.



Исчезающий мир

Профессор Дэн Блюмштейн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе считает, что ученые предпочитают говорить смело и бесстрашно, потому что от этого буквально зависит будущее. «То, что мы говорим, может быть непопулярным и действительно пугающим. Но мы должны быть искренними, точными и честными, если человечество хочет понять всю грандиозность проблем, с которыми мы сталкиваемся при создании устойчивого будущего», – отмечает он.

Рост численности населения и потребление продолжают расти, и мы по-прежнему больше сосредоточены на расширении человеческого предпринимательства, чем на разработке и внедрении решений таких критических проблем, как потеря биоразнообразия. К тому времени, когда мы полностью осознаем последствия ухудшения состояния окружающей среды, будет уже слишком поздно.

«Без полной оценки и трансляции масштабов проблем и масштабности требуемых решений общество не сможет достичь даже скромных целей в области устойчивого развития, и катастрофа, несомненно, последует», — заключает Блюмштейн.



Авторы работы отмечают, что их «перспективный» документ направлен на то, чтобы четко и недвусмысленно обрисовать вероятные будущие тенденции в области сокращения биоразнообразия, массового вымирания, изменения климата, так как все эти факторы связано с потреблением и ростом населения, чтобы продемонстрировать почти полную уверенность в том, что эти проблемы будут усугубляться в ближайшие десятилетия с негативными последствиями на протяжении веков. Это также объясняет последствия политического бессилия и неэффективность текущих и планируемых действий по борьбе со зловещими масштабами эрозии окружающей среды.