Pfizer объявили о необходимости введения третьей дозы вакцины спустя девять месяцев после первой прививки

Соучредитель BioNTech уверяет, что для лучшей защиты от коронавируса потребуется третья доза его вакцины

Несмотря на второй год пандемии и развернутую во многих странах мира вакцинацию, вопрос о том, сколько продлится иммунитет после прививки по-прежнему без ответа. Главная причина, вероятно, заключается в новизне вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. На сегодняшний день даже ближайшие родственники нового коронавируса SARS и MERS изучены не до конца, хотя с момента их появления прошло больше 15 лет, а новые штаммы гриппа и вовсе появляются каждый год. Но в условиях пандемии все средства хороши и страны приступили к вакцинации не имея ответа на вопрос о том, нужно ли делать прививку повторно и если да, то когда? Недавно производители вакцины Pfizer заявили о том, что спустя девять месяцев после после второй прививки (вакцина ставится в два этапа, как российский Спутник) потребуется введение третьей дозы вакцины. Это необходимо, чтобы увеличить защиту против коронавируса. Как показывают исследования компаний BioNTech и Pfizer, через шесть месяцев защита составляет уже не 95%, а 91%; у них также есть данные, указывающие на то, что через восемь месяцев присутствие антител в организме ниже.

Иммунитет после вакцинации

На момент написания этой статьи в мире разработано больше пяти вакцин против COVID-19 с доказанной в масштабных исследованиях эффективностью. Но остается важнейший вопрос – как долго будет длиться вакцинный иммунитет и не придется ли делать прививку каждый год, как например, с гриппом? Ответить на этот вопрос трудно, в том числе потому, что судя по опыту борьбы с другими инфекционными заболеваниями предсказать длительность иммунитета (например, по уровню антител) невозможно — для разных заболеваний ситуация развивается по-разному и важны разные компоненты иммунной системы.

Но даже в случае с новой коронавирусной инфекцией кое-что становится понятно уже сегодня: скорее всего с приобретенным вакцинным иммунитетом все будет в порядке. Настоящей проблемой являются новые штаммы COVID-19, которые распространяются по планете несмотря на предпринятые меры борьбы с инфекцией. Так, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) внимательно изучают ситуацию с распространением нового штамма SARS-CoV-2 в Индии, который по слухам является очень заразным и уже научился обманывать систему защиты организма.

Вообще, распространения новых штаммов коронавируса избежать вряд ли удастся, так как мир связан глобальными торговыми путями, а люди по-прежнему путешествуют, распространяя знания, навыки, информацию и инфекции – такова история нашего вида, что поделаешь.

Иммунитет после вакцинации – «Спутник-V»

Как сообщает РБК, 10 апреля глава Центра им. Гамалеи (производителя вакцины «Спутник-V») выразил надежду, что «вакцина будет действовать от пяти лет и дольше, возможно, бессрочно». Ранее Александр Гинцбург оценивал продолжительность сохранения антител в организме после вакцинации в два года.

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал Гинцбург.



При этом в Центре им. Гамалеи отмечают, что тех, у кого после прививки уровень антител снизился, будут вакцинировать повторно в рамках научных исследований. В целом специалисты оценивают продолжительность действия «Спутника» в два года; надежда на более длительный, в том числе бессрочный период действия вакцины при этом сохраняется.

Иммунитет после вакцинации – Pfizer

Согласно результатам клинических испытаний с 40 000 участников, вакцина производства компаний BioNTech и Pfizer обеспечивает защиту от COVID-19 в 95% случаев. В реальных условиях, как пишет El Pais со ссылкой на Израиль, где уже вакцинировано более пяти миллионов человек, этот процент даже выше – 96 или 97%.

Однако исследования компаний показывают, что через шесть месяцев после вакцинации защита составляет уже не 95%, а 91%. Более того, у них также имеются данные, указывающие на то, что через восемь месяцев после прививки присутствие антител в организме ниже. Таким образом, чтобы повысить иммунитет и добиться 100% эффективности, понадобится третья доза вакцины.

Как пишет испанская El Pais, генеральный директор Pfizer, американский партнер немецкой компании BioNTech сказал две недели назад в интервью, что третья доза вакцины, вероятно, необходима где-то между шестью и 12 месяцами после второй инъекции. Также отмечу, что вакцинации Pfizer скорее всего будет проводиться ежегодно – опять же, из-за проблемы появления новых штаммов.