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5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфона

5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфона

Есть много ситуаций, когда смартфон просто не нужен

Для разных жизненных ситуаций требуется разная техника, подходящая к конкретному сценарию. Например, вы не будете печатать свою книгу на принтере, а пойдете в типографию; вы не поедете в путешествие от Калининграда до Владивостока на спортивном автомобиле, а выберете комфортный и проходимый внедорожник. Та же история и с телефонами: несмотря на прогресс технологий, до сих пор существует множество ситуаций, когда модный и дорогой смартфон лучше заменить простым и надежным кнопочным телефоном. Мы собрали для вас пять самых популярных сценариев.


Устройство для пожилого человека

Современные пенсионеры с охотой осваивают передовые технологии: смотрят новости в интернете, общаются в соцсетях, смотрят ТВ не через антенну, а через приставку. Однако во всем должен быть баланс: если бабушка или дедушка не хотят становиться тикток-звездой, а телефон им нужен только для звонков и СМС, не стоит «радовать» пожилого родственника навороченным смартфоном в качестве подарка на день рождения. Эти люди росли в другие времена, когда не было сенсорных экранов и бесконечного количества приложений, поэтому даже набор текста может стать проблемой для вашей неподготовленной бабушки.

Если это ваш случай и пожилому родственнику нужен ограниченный набор функций и возможностей, то более разумным, уместным и бюджетным решением станет кнопочный телефон. Более того, многие производители сегодня выпускают телефоны с прицелом на использование людьми старшего поколения. Такое устройство должно иметь крупные физические кнопки, четко различимые символы на экране, громкий сигнал, качественный прием и долгое время автономной работы. Ассортимент моделей велик, можно выбирать среди самых разных производителей. Мы же поговорим об этом классе устройств на примере Philips Xenium E207 — одного из самых популярных кнопочных телефонов для пожилых людей. Помимо всего вышеперечисленного, в нем есть кнопка SOS, которую можно запрограммировать на совершение звонка конкретному абоненту или отправку ему предустановленного СМС одним нажатием.

5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфона

Philips Xenium E207

При долгом нажатии включается сирена, которая привлечет внимание окружающих: безопасность должна быть превыше всего. Из дополнительных преимуществ — док-станция, превращающая мобильный телефон в подобие привычного пожилому человеку домашнего телефона.

Охота/рыбалка

Больно даже представлять, как вы опрокидываете ведро с рыбой на ваш новенький смартфон или роняете его в лужу в погоне за добычей. Человеку, увлекающемуся охотой и рыбалкой, нужно простое и надежное устройство, которое в случае чего не так жалко потерять, — а Инстаграм подождет, вы сможете выложить свой рекордный улов, когда вернетесь домой. В лесу или на озере не до этого — именно поэтому значительную часть аудитории кнопочных телефонов составляют рыболовы и охотники. Такие устройства не повреждаются от малейшего падения и часто ловят сигнал лучше смартфона — в глуши это незаменимо.

Многие производители выпускают защищенные телефоны, предназначенные как раз для таких условий. Если вам нужна максимальная защита с ударопрочными бортами и прочими наворотами, можно присмотреться к моделям teXet и BQ — но и стоить они будут дороже. Для рядовых ситуаций хватит телефона с базовой степенью защиты — среди ассортимента моделей можно рассмотреть, например, Philips Xenium E218. У него укрепленный корпус с прорезиненными деталями. Добавьте к этому почти месяц работы на одном заряде и невысокую цену (меньше 3000 рублей) — и вы поймете, почему эти устройства стали так популярны среди любителей активных хобби.

5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфона

Philips Xenium E218

Второй телефон

Если вам нужна вторая сим-карта, выхода два: поменять свой смартфон на модель с поддержкой двух «симок» или купить кнопочный телефон в качестве простой «звонилки». Здесь все зависит от вашего бюджета: приличный смартфон на две сим-карты стоит от пары-тройки десятков тысяч рублей, в то время как подходящий кнопочный телефон можно купить за десятую часть этой стоимости. Требований к такому устройству минимум: надежность, компактный размер и долгое время автономной работы. Буквально за одну-две тысячи рублей можно купить себе небольшой телефон, который не будет мешаться в рюкзаке или даже кармане куртки.

Вариантов, как всегда, множество, среди них выделяется практически рекордный по автономности Philips Xenium E182.

5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфона

Philips Xenium E182

И дело не только в емкости — E182 имеет на борту технологию Xenium, которая оптимизирует настройки и характеристики телефона для максимального времени работы на одном заряде. Иными словами, бросили в рюкзак и забыли, пока он не зазвонит. Еще одно преимущество — возможность заряжать другую технику от E182. Вышли из дома и забыли зарядить смартфон — старый-добрый кнопочник выручит.


Телефон для ребенка

Еще один сценарий, при котором без кнопочного телефона не обойтись. Все мы знаем, что дети далеко не всегда бережно относятся к технике — вместо того, чтобы раз в месяц обновлять смартфон, лучше выбрать кнопочное устройство, которое: а) сложно убить и б) не жалко потерять. Для школьника можно выбрать как просто компактную модель, которая легко помещается в кармашке портфеля, так и устройство — да-да — для пожилых людей: все дело в кнопке SOS. Всегда стоит помнить о безопасности — обязательно расскажите ребенку, как ей пользоваться.

На безопасность вашего чада влияет и сам факт выбора кнопочного телефона вместо смартфона: если ребенок привлечет внимание злоумышленника, у того не возникнет мотивации отобрать дешевый «кнопочник», чего, к сожалению, нельзя сказать о новом дорогом смартфоне.


Звонить нельзя фотографировать

Есть огромное количество профессий и занятий, где на связи быть необходимо, но фотографировать на рабочем месте запрещено. Обладатели смартфонов вереницей выстраиваются в очередь на проходной, чтобы каждое утро выложить смартфон и забрать его вечером, а владельцы кнопочных телефонов остаются на связи, не нарушая внутреннего распорядка. Это еще один сценарий, при котором можно использовать кнопочный телефон в качестве второго устройства: дома вы делаете все, что хотите, на смартфоне, а на работу берете более простое устройство, которое не оставит вас отрезанным от внешнего мира. Удовольствие, как вы понимаете, недорогое: сегодня буквально за пару тысяч рублей можно купить «кнопочник» практически на любой вкус.

21 апрель 2021 /
Новости технологий
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