5 ситуаций, когда кнопочный телефон лучше смартфона

Есть много ситуаций, когда смартфон просто не нужен

Для разных жизненных ситуаций требуется разная техника, подходящая к конкретному сценарию. Например, вы не будете печатать свою книгу на принтере, а пойдете в типографию; вы не поедете в путешествие от Калининграда до Владивостока на спортивном автомобиле, а выберете комфортный и проходимый внедорожник. Та же история и с телефонами: несмотря на прогресс технологий, до сих пор существует множество ситуаций, когда модный и дорогой смартфон лучше заменить простым и надежным кнопочным телефоном. Мы собрали для вас пять самых популярных сценариев.

Устройство для пожилого человека

Современные пенсионеры с охотой осваивают передовые технологии: смотрят новости в интернете, общаются в соцсетях, смотрят ТВ не через антенну, а через приставку. Однако во всем должен быть баланс: если бабушка или дедушка не хотят становиться тикток-звездой, а телефон им нужен только для звонков и СМС, не стоит «радовать» пожилого родственника навороченным смартфоном в качестве подарка на день рождения. Эти люди росли в другие времена, когда не было сенсорных экранов и бесконечного количества приложений, поэтому даже набор текста может стать проблемой для вашей неподготовленной бабушки.

Если это ваш случай и пожилому родственнику нужен ограниченный набор функций и возможностей, то более разумным, уместным и бюджетным решением станет кнопочный телефон. Более того, многие производители сегодня выпускают телефоны с прицелом на использование людьми старшего поколения. Такое устройство должно иметь крупные физические кнопки, четко различимые символы на экране, громкий сигнал, качественный прием и долгое время автономной работы. Ассортимент моделей велик, можно выбирать среди самых разных производителей. Мы же поговорим об этом классе устройств на примере Philips Xenium E207 — одного из самых популярных кнопочных телефонов для пожилых людей. Помимо всего вышеперечисленного, в нем есть кнопка SOS, которую можно запрограммировать на совершение звонка конкретному абоненту или отправку ему предустановленного СМС одним нажатием.

Philips Xenium E207

При долгом нажатии включается сирена, которая привлечет внимание окружающих: безопасность должна быть превыше всего. Из дополнительных преимуществ — док-станция, превращающая мобильный телефон в подобие привычного пожилому человеку домашнего телефона.

Охота/рыбалка

Больно даже представлять, как вы опрокидываете ведро с рыбой на ваш новенький смартфон или роняете его в лужу в погоне за добычей. Человеку, увлекающемуся охотой и рыбалкой, нужно простое и надежное устройство, которое в случае чего не так жалко потерять, — а Инстаграм подождет, вы сможете выложить свой рекордный улов, когда вернетесь домой. В лесу или на озере не до этого — именно поэтому значительную часть аудитории кнопочных телефонов составляют рыболовы и охотники. Такие устройства не повреждаются от малейшего падения и часто ловят сигнал лучше смартфона — в глуши это незаменимо.

Многие производители выпускают защищенные телефоны, предназначенные как раз для таких условий. Если вам нужна максимальная защита с ударопрочными бортами и прочими наворотами, можно присмотреться к моделям teXet и BQ — но и стоить они будут дороже. Для рядовых ситуаций хватит телефона с базовой степенью защиты — среди ассортимента моделей можно рассмотреть, например, Philips Xenium E218. У него укрепленный корпус с прорезиненными деталями. Добавьте к этому почти месяц работы на одном заряде и невысокую цену (меньше 3000 рублей) — и вы поймете, почему эти устройства стали так популярны среди любителей активных хобби.

Второй телефон

Если вам нужна вторая сим-карта, выхода два: поменять свой смартфон на модель с поддержкой двух «симок» или купить кнопочный телефон в качестве простой «звонилки». Здесь все зависит от вашего бюджета: приличный смартфон на две сим-карты стоит от пары-тройки десятков тысяч рублей, в то время как подходящий кнопочный телефон можно купить за десятую часть этой стоимости. Требований к такому устройству минимум: надежность, компактный размер и долгое время автономной работы. Буквально за одну-две тысячи рублей можно купить себе небольшой телефон, который не будет мешаться в рюкзаке или даже кармане куртки.

Вариантов, как всегда, множество, среди них выделяется практически рекордный по автономности Philips Xenium E182.

Philips Xenium E182

И дело не только в емкости — E182 имеет на борту технологию Xenium, которая оптимизирует настройки и характеристики телефона для максимального времени работы на одном заряде. Иными словами, бросили в рюкзак и забыли, пока он не зазвонит. Еще одно преимущество — возможность заряжать другую технику от E182. Вышли из дома и забыли зарядить смартфон — старый-добрый кнопочник выручит.

Телефон для ребенка

Еще один сценарий, при котором без кнопочного телефона не обойтись. Все мы знаем, что дети далеко не всегда бережно относятся к технике — вместо того, чтобы раз в месяц обновлять смартфон, лучше выбрать кнопочное устройство, которое: а) сложно убить и б) не жалко потерять. Для школьника можно выбрать как просто компактную модель, которая легко помещается в кармашке портфеля, так и устройство — да-да — для пожилых людей: все дело в кнопке SOS. Всегда стоит помнить о безопасности — обязательно расскажите ребенку, как ей пользоваться.

На безопасность вашего чада влияет и сам факт выбора кнопочного телефона вместо смартфона: если ребенок привлечет внимание злоумышленника, у того не возникнет мотивации отобрать дешевый «кнопочник», чего, к сожалению, нельзя сказать о новом дорогом смартфоне.

Звонить нельзя фотографировать

Есть огромное количество профессий и занятий, где на связи быть необходимо, но фотографировать на рабочем месте запрещено. Обладатели смартфонов вереницей выстраиваются в очередь на проходной, чтобы каждое утро выложить смартфон и забрать его вечером, а владельцы кнопочных телефонов остаются на связи, не нарушая внутреннего распорядка. Это еще один сценарий, при котором можно использовать кнопочный телефон в качестве второго устройства: дома вы делаете все, что хотите, на смартфоне, а на работу берете более простое устройство, которое не оставит вас отрезанным от внешнего мира. Удовольствие, как вы понимаете, недорогое: сегодня буквально за пару тысяч рублей можно купить «кнопочник» практически на любой вкус.