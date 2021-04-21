Употребление энергетиков может привести к ужасным последствиям

Эта история показывает, к чему может привести чрезмерное употребление энергетиков

Британские врачи рассказали историю о том, до каких ужасных последствий может довести чрезмерное употребление энергетическими напитками. К ним обратился молодой человек с жалобами на проблемы с памятью, дрожь в руках, возникновение отеков на ногах и одышку. По его словам, он не употреблял алкоголь и запрещенные вещества, но на протяжении двух лет выпивал около двух литров энергетиков. В ходе медицинского осмотра стало ясно, что в организме пациента происходят страшные изменения. В основном страдало его сердце: желудочки были заметно расширены и в некоторых из них образовались тромбы. В рамках данной статьи предлагаю узнать, к чему может привести излишняя любовь к энергетическим напиткам и какой урок можно извлечь из рассказанной истории. Как всегда, обойдемся без сложностей и рассмотрим только самые важные моменты.

Вред энергетиков

Медики из Больницы Святого Томаса рассказали об опасности энергетиков в научном журнале BMJ Case Reports. Однажды к ним обратился 21-летний мужчина, у которого наблюдалось затрудненное дыхание и вздутие живота. По его словам, на протяжении четырех месяцев он быстро уставал, заметно похудел и в целом чувствовал себя хуже, чем обычно. Также он испытывал проблемы с памятью, замечал дрожь в руках и учащенное сердцебиение. В ходе медицинского осмотра у него обнаружили проблемы с работой почек и сердца. В частности, у него были расширены желудочки сердечной мышцы и имелись тромбы — сгустки крови, которые мешают кровообращению.

Если вы быстро устаете, замечаете отеки и при этом пьете много энергетиков, это — повод обратиться к врачу

В семье молодого человека не было людей с серьезными проблемами с сердцем. К тому же, он не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Единственное, чем он злоупотреблял — это энергетические напитки. Ученые уже давно предупреждают об их потенциальной опасности, но всерьез их безопасность никто еще не проверял. В одной бутылке энергетика объемом 0,5 литров обычно содержится 160 миллиграмм кофеина и довольно много сахара. Эти вещества ускоряют сердцебиение и провоцируют выброс адреналина, поэтому все процессы в организме начинают протекать быстрее. После употребления энергетика люди обычно чувствуют себя бодрыми, однако плата за это может оказаться очень большой.

Четыре банки энергетиков в день могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем

Лечение проблем с сердцем

Лечение молодого человека оказалось довольно сложным процессом. Сначала врачи попытались создать искусственный путь отвода мочи, но после этого состояние пациента ухудшилось. В частности, у него возникли проблемы с кровообращением в головном мозге и обнаружились сгустки крови. Мужчине были назначены лекарства для замедления свертываемости крови. Также были предприняты другие меры для улучшения состояния молодого человека. Пациент пробыл под наблюдением 58 дней и только потом был выписан из больницы.

Публикацией результатов своей работы британские медики хотели предупредить о потенциальной опасности энергетических напитков. Также они хотели помочь своим коллегам с постановкой диагнозов в будущем — при обнаружении у пациентов таких же симптомов важно поинтересоваться, не злоупотреблял ли он энергетиками. На данный момент очень важно провести исследования, которые смогут раскрыть механизм негативного влияния бодрящих газировок на организм человека. Также очень важно выявить безопасную дозу. Пока лишь понятно, что употребление более 2-3 банок на протяжении долгого времени может серьезно испортить здоровье.

На данный момент лидерами по производству энергетиков в России являются PepsiСо с напитком Adrenaline Rush, Coca-Cola с напитком Burn и Red Bull. Их популярность растет, но они почти никогда всерьез не рассматривались как причины развития серьезных проблем с работой сердечно-сосудистой системы. Впрочем, ученые уже давно подозревали, что такие напитки вредят организму, особенно пищеварительной системе. Среди побочных эффектов от употребления энергетиков числятся головная боль, возникновение тревожности, повышение кровяного давления и даже появление зависимости от кофеина.

Особенно вредными считаются энергетические напитки с содержанием алкоголя. В США они находятся под запретом с 2010 года, а в России продажа таких коктейлей находится под запретом с 2018 года. Считается, что из-за сочетания бодрящего эффекта кофеина и угнетающего действия алкоголя люди не могут адекватно оценить количество выпитого, из-за чего легко возникает отравление.