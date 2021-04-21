Сколько всего опасных динозавров жило на Земле за всю историю?

Ученые смогли посчитать, сколько тираннозавров жило на Земле за всю историю. Их было немного

Одними из самых опасных животных за всю историю Земли считаются тираннозавры. Это были огромные хищники с большим черепом, который уравновешивался длинным и тяжелым хвостом. Однажды палеонтологам удалось найти останки тираннозавра, длина тела которого составляла более 12 метров, а масса равнялась почти 10 тоннам. Благодаря своим внушительным размерам и острым зубам, эти создания легко могли разорвать в клочья любых животных. Всего ученым удалось найти около сотни их останков, что очень большая удача — недавно стало известно, что тираннозавров на нашей планете было не так уж и много. Если быть точнее, за 2 миллиона лет было рождено около 2,5 миллиарда особей. В рамках данной статьи мы выясним, как ученым удалось подсчитать количество давно умерших животных. Неужели они каким-то образом выкопали все спрятанные под землей кости?

Самое главное правило биологии

Конечно же, никто выкапыванием всех имеющихся останков тираннозавров не занимался. Если бы ученым удалось это сделать, о событии говорили во всех изданиях и это было бы самым удивительным научным достижением за всю историю человечества. Исследователи из Калифорнийского университета Беркли приняли во внимание одно из самых главных правил биологии. Оно гласит, что чем больше животное по размерам, тем меньше его популяция. Именно этим правилом можно объяснить то, что на нашей планете обитает около 10 квадриллионов муравьев. А вот огромных синих китов сегодня насчитывается всего лишь примерно 10 000 особей.

Муравьи очень маленькие, поэтому их так много

Количество тираннозавров на Земле

Тираннозавры были очень крупными хищниками, поэтому исследователям было заранее известно, что численность этих созданий была невысока. Чтобы выявить более точное число, ученые также приняли во внимание, сколько энергии требовалось им для выживания — оказалось, что они должны были быть сильными как комодские вараны и львы. Вдобавок, авторы научной работы учли, что тираннозавры достигали половой зрелости в 14-летнем возрасте и жили примерно до 28 лет.

На фото — один из самых полных скелетов тираннозавра. Он принадлежит особи по кличке «Сью»

Совместив все эти данные они пришли к выводу, что за всю историю на нашей планете жило около 2,4 миллиарда тираннозавров. Это 127 тысяч поколений, которые сменяли друг друга на протяжении примерно 2 миллионов лет. В основном опасные динозавры обитали на территории нынешней Северной Америки. Однако в далекие времена западная часть этого материка представляла собой остров Ларамидию. Может показаться, что миллиарды опасных хищников это очень много. Но на самом деле тираннозавры встречались очень редко. На площади размером 177 квадратных километра миллионы лет назад можно было бы столкнуться только с двумя тираннозаврами. Это как встретить двух динозавров в городе Сочи (176 квадратных километров) — попробуйте отыскать.

Остров Ларамидия на карте

По словам автора научной работы Чарльза Маршалла (Charles Marshall), людям очень повезло, что за всю историю удалось обнаружить хотя бы около 100 останков этих древних хищников. Если бы на Земле обитало не 2,5 миллиарда, а 2,5 миллиона тираннозавров, мы бы не смогли найти ни единого останка и даже не знали бы о существовании таких гигантов. Исходя из этого возникает вопрос — о каких животных древности мы до сих пор не знаем из-за того, что они были очень крупными и их популяция была очень небольшой? Возможно, прямо сейчас в глубинах нашей планеты лежат останки парочки древних монстров размером с Годзиллу.

Возможно, многие люди не знали бы о существовании тираннозавров даже сейчас. Ученые находили останки этих созданий десятки раз, но узнаваемыми они стали только после выхода фильмов «Парк юрского периода». В кино тираннозавры представлены в виде огромных хищников, которые могли догнать кого угодно и разорвать на куски. Однако в фильмах нам часто врут, в том числе и насчет динозавров. В кино эти создания покрыты чешуей, однако большинство видов имело на себе участки с оперением. Также ученые считают, что тираннозавры не могли быстро бегать и могли развивать скорость около 27 километров в час.

Самым крупным и взрослым тираннозавром, которого удалось обнаружить ученым, является «Скотти». Его останки были раскопаны в далеком 1991 году, но о его рекордном возрасте стало известно относительно недавно. В ходе изучения костей ученые пришли к выводу, что он весил более 8,8 тонн и погиб в рекордном для тираннозавров 30-летнем возрасте.