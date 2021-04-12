Илон Маск продемонстрировал тоннель The Boring Company. Почему люди так недовольны?
Автомобиль Tesla внутри тоннеля The Boring Company
В 2016 году предприниматель Илон Маск основал компанию The Boring Company. Она занимается рытьем подземных тоннелей, по которым в будущем автомобили смогут ездить со скоростью около 200 километров в час. При этом езда будет осуществляться автоматически — водители смогут отдохнуть, пока их автомобиль мчится по рельсам. Недавно компания формально завершила рытье 2,4-километрового тоннеля под Лас-Вегасом и журналисты смогли по ней прокатиться. Скорее всего они ожидали, что поездка будет захватывающей и очень быстрой, но на самом деле она оказалась ужасно скучной. Возможно, вы даже не можете себе представить, насколько уныло все это выглядит, поэтому давайте посмотрим видеоролик с тестовой поездки и выясним, что не так со «скоростными» тоннелями от Илона Маска. У компании есть частичное объяснение тому, почему на данный момент все так ужасно выглядит.
Тоннель The Boring Company изнутри
По данным издания Electrek, строительство 2,4-километрового тоннеля обошлось The Boring Company в 50 миллионов долларов. Это довольно короткий маршрут, однако в будущем компания хочет расширить его, протянув дополнительный путь до аэропорта. В целом, это отличная идея, потому что место взлета и посадки самолетов в городе Лас-Вегас находится очень далеко от центра. Водители явно были бы рады, если бы у них появилась возможность быстро перемещаться от одного места в другое. Но они вряд ли захотят пользоваться тоннелем, если он будет выглядеть так, как сейчас.
После открытия маршрута, по ней смогли прокатиться журналисты. К счастью, они не стали ничего приукрашивать и честно поделились тем, что поездка оказалась очень скучной. Первое, что их огорчило — отсутствие автопилота. В идеале автомобили внутри тоннеля Boring Company должны двигаться по специальным рельсам. Да и без них они бы легко справились с самостоятельным вождением, потому что внутри нет пешеходов и других препятствий. Но на деле за водительским креслом всю дорогу сидел настоящий человек и управлял автомобилем вручную.
Наличие водителя в салоне компании еще можно было бы простить, ведь технология новая и за ней нужно следить. Было бы отлично, если водитель смог прокатить людей с ветерком. Вместо обещанных 200 километров в час, автомобиль Tesla в дороге разогнался всего лишь до 56 километров в час. Медленная поездка внутри плохо освещенного тоннеля убаюкала бы любого человека. Так что ни о каком быстром перемещении из одной точки города в другую пока не может идти и речи.
Что должна создать The Boring Company?
Представители The Boring Company объяснили отсутствие автопилота тем, что на данный момент остановить автомобиль в нужном для пассажира месте сложно даже реальному человеку. А скорость, скорее всего, была ограничена из-за узкости тоннеля — настоящий водитель наверняка бы повредил автомобиль о стены. Вот только интересно, куда делись рельсы, по которым должны передвигаться машины Tesla? Один из первых заездов по тоннелю был совершен в 2018 году и там автомобиль движется по рельсовому пути. Это позволяет ему развивать приличную скорость и все выглядит захватывающе, не то, что сейчас.
О завершении рытья тоннеля Илон Маск сообщил в конце января 2021 года. Открытие маршрута должно было быть очень красочным и необычным. Предприниматель хотел, чтобы все гости пришли в постапокалиптических костюмах, потому что он фанат серии игр Fallout. Впрочем, в будущем Илон Маск еще может организовать стильную вечеринку. Только вот демонстрация тоннеля с участием журналистов прошла так себе. На этот раз компания полностью оправдала свое название «Boring» и показала людям, что такое «скука».
Важно отметить, что это далеко не первый тоннель проложенный Илоном Маском. Первым делом маршрут был прорыт под калифорнийским городом Хортон, где располагается штаб-квартира компании SpaceX. Компания выбрала этот город потому, что для рытья не требовалось никаких разрешений со стороны властей. Отличное решение, чтобы провести черновую работу и выявить все трудности, которые придется исправить до начала рытья более серьезных маршрутов. Мне кажется, что тоннель под Хортоном лучше, чем в Лас-Вегасе. Там хотя бы есть упомянутые выше рельсы, а не просто асфальт с разметкой по бокам.
А что вы думаете о тоннеле Boring Company в Лас-Вегасе? Поделиться своим мнением можно в комментариях.
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