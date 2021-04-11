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Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19. Что они узнали?

Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19. Что они узнали?

Сотрудники службы безопасности в полном защитном снаряжении у здания полевого госпиталя скорой помощи Лейженшань в Ухане, Китай, в апреле прошлого года.

Ну что, кажется давненько тут не было новостей о коронавирусе, так что исправляем ситуацию. Поскольку происхождение вируса по-прежнему остается загадкой, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) активно планируют следующие шаги. Тем временем совместная международная и китайская миссия по изучению происхождения COVID-19, организованная ВОЗ, опубликовала доклад, в котором говорится, что почти по каждой затронутой в ходе работы теме требуется больше исследований. Изложенные в докладе результаты включают обширный обзор существующей научной литературы и свидетельствуют в пользу общепринятого понимания происхождения вируса. Оно заключается в том, что коронавирус летучей мыши, скорее всего, перескочил к другому животному и уже затем к человеку. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась в случае «родного брата» COVID-19, коронавируса MERS – промежуточным звеном в путешествии и эволюции вируса оказались верблюды.

 


Как появился COVID-19?

Несмотря на то, что с того момента, как «таинственная пневмония» распространилась по миру прошло больше года, ученые по-прежнему не могут с уверенностью сказать откуда появился вирус, вызывающий COVID-19. Между тем, история его происхождения может позволить исследователям понять, как остановить будущие вспышки опасных инфекций. Чтобы расставить все точки над «i» в середине января 2021 года ВОЗ направила в Ухань (эпицентр вспышки) группу из 17 международных экспертов для совместного исследования происхождения SARS-CoV-2 с китайскими учеными.

Вообще, научное сообщество уже довольно давно говорит о зоонозном происхождении COVID-19. Зоонозное происхождение вируса означает, что он, вероятно, перескочил от животных к людям, когда последние вступили в контакт с зараженным животным. Как пишут авторы доклада, этот контакт может включать в себя обращение с зараженным животным, его поедание или подготовку животного к продаже.

Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19. Что они узнали?

Вспышка атипичной пневмонии в 2003 году стала результатом передачи коронавируса MERS от летучих мышей к верблюдам, а затем к человеку.

Однако эксперты точно не знают, как вирус перескочил на людей, а для окончательного вывода о происхождении SARS-CoV-2 могут потребоваться годы. Лучшее сравнение – вспышка атипичной пневмонии 2003 года, которая была вызвана близким родственником COVID-19, и в конечном итоге прослежена до одной единственной популяции летучих мышей. Но на поиски виновного ушло больше пяти лет. Для сравнения – источник вспышек вируса Эболы не обнаружен до сих пор, несмотря на десятилетия исследования.

Основные теории происхождения COVID-19

В докладе рассмотрены четыре основные теории о том, как вирус распространился на людей; они ранжированы в порядке вероятности, от «очень вероятно» до «крайне маловероятно».

Теория промежуточного хозяина

Эта теория предполагает, что вирус был передан от первоначального животного-хозяина промежуточному хозяину, такому как норки, панголины и другие ящеры, кролики, енотовидные собаки, одомашненные кошки, хорьки и др., а затем непосредственно заразил человека путем контакта последнего со вторым животным. Эта теория считается наиболее вероятной.

Зоонозная теория перелива

Согласно этой теории, передача вируса состоялась напрямую от естественного хозяина вируса – летучих мышей. Авторы доклада отмечают, что передача инфекции могла происходить в результате земледелия, охоты или других тесных контактов между людьми или животными.

Теория «холодной цепи»

Теория «холодной цепи» предполагает, что передача SARS-CoV-2 от животных к людям могла происходить через загрязненные замороженные продукты. Замороженный пищевой продукт, загрязненный отходами животноводства, содержащими SARS-CoV-2, мог передать вирус людям без какого-либо прямого контакта между человеком и животными.

Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19. Что они узнали?

Панголины, по данным некоторых исследований, могут яляться промежуточными хозяевами SARS-CoV-2.

В рамках расследования ученые вернулись на рынок морепродуктов Хуанань, связанный с первой известной цепочкой инфицирования в Ухане. Они также посетили провинциальную больницу Хубэй – интегрированной китайской и западной медицины, где лечились некоторые из первых случаев COVID-19 – и изучили данные вирусного секвенирования. Оно показало, что различные незначительные варианты SARS-CoV-2 распространялись в Ухане в декабре 2020 года. Вирусное секвенирование также показало, что рынок Хуанань, скорее всего, не был основным источником вспышки.

Интересно, что последнюю, четвертую теорию об утечке вируса из лаборатории в Ухане исследователи считают наименее вероятной.

Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19. Что они узнали?

Скорее всего виновником пандемии являются летучие мыши.

Наиболее вероятным путем, как было установлено в исследования, является первая теория, согласно которой вирус передавался от летучей мыши к промежуточному животному, а затем к людям. Учитывая полученные выводы, следующие шаги для расследования могут включать в себя отслеживание первых случаев заболевания вирусом; изучение рыночных поставщиков на предмет необычных всплесков антител; и изучение мест с концентрацией животных, которые, как мы знаем, восприимчивы к SARS-CoV-2.

11 апрель 2021 /
Новости технологий
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