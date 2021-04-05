Что можно узнать о человеке по движениям его глаз?

Движения ваших глаз могут многое о вас рассказать

В русском языке есть пословица «глаза — зеркало души». Она означает, что чувства и намерения любого человека можно распознать, просто посмотрев в его глаза. В пословице есть большая доля правды, ведь вы наверняка можете легко отличить печальный взгляд от радостного. Этой особенностью человеческих глаз активно пользуются компании Apple, Google и Microsoft. Они уже давно собирают анонимные данные о пользователях и используют их для демонстрации наиболее подходящей рекламы. Но относительно недавно крупные корпорации начали внедрять в свои устройства функцию отслеживания движений глаз, которая также известна как «айтрекинг». Раньше такая технология могла использоваться только в лабораторных условиях, но теперь передние камеры смартфонов настолько мощные, что позволяют использовать технологию повсеместно. Давайте узнаем, что интересного о человеке можно узнать, изучив движения его глаз?

О чем могут рассказать глаза человека?

Факт того, что компании следят за движениями глаз не взята из воздуха — об этом недавно было написано в издании New Atlas. Слежение за взглядом дает компаниям возможность понять, на какие объекты на экране смартфона пользователь обращает больше всего внимания. Благодаря собранной статистике, разработчики приложений могут расположить рекламу и другие важные элементы в наилучшем для этого месте. Однако, журналисты уверяют, что компании следят не только за движениями глаз, но и другими показателями. К ним относятся скорость движений, сужения и расширения зрачков, положение век, выражение лица и так далее. Эти параметры могут предоставить о людях очень много информации.

Смартфоны знают о сам больше, чем мы сами

Сообщается, что используя переднюю камеру смартфона компании могут узнать следующие данные о пользователях:

пол, возраст и национальность;вес и другие параметры тела;частоту употребления лекарств и запрещенных веществ;настроение и имеющиеся страхи;интересны и сексуальные предпочтения.

И это далеко не все, что «айтрекинг» может выведать о человеке. В этом документе также говорится о том, что по движениям глаз можно диагностировать у человека предрасположенность к тем или иным заболеваниям. В частности, там упоминается аутизм, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения и болезнь Паркинсона.

Поражение мозга при болезни Паркинсона. Сообщается, что по движениям глаз можно диагностировать даже эту болезнь

В 2018 году исследователи подтвердили, что по движениям глаз можно предугадать, какие результаты могут получить те или иные люди при прохождении психологических тестов. Например, по взгляду человека можно выявить его склонность к невротизму — так называется черта личности, которой характерна эмоциональная неустойчивость, высокий уровень тревоги и низкая самооценка. Также по глазам можно определить фобии человека.

Как работает «айтрекинг»?

В конечном итоге получается, что крупные компании знают о нас больше, чем мы сами. Вы можете и не подозревать, что у вас есть предрасположенность к определенным психическим заболеваниям, а ваш смартфон уже давно в курсе этого. Но как же это работает? Если понять принципы работы «айтрекинга» нужно прочитать ни одну книгу и пройти немало курсов. Если же объяснить коротко, то компании используют нейронные сети, которые получают изображения от камер и распознают движения глаз и лицевых мышц. У них заранее есть инструкции вроде «если у человека расширяются зрачки, значит, происходящее на экране ему нравится». Очень грубый пример, но суть технологии проще объяснить именно так.

Опасность слежения за глазами человека заключается в том, что собранные данные могут быть проданы злоумышленникам. Сегодня информация является очень ценным товаром, за который люди готовы платить большие суммы. Но, если взглянуть на технологию с другой стороны, благодаря ей нам показывается более подходящее реклама. И это неплохо, потому что благодаря рекламе мы можем быстро купить то, что нам нужно.

Напоследок хочется поинтересоваться: верите ли вы в то, что компании следят за вами через камеры смартфонов, микрофоны и так далее? Недавно у меня был случай, когда мы с друзьями обсуждали сонный паралич и при этом никто из нас не искал информацию об этой теме в Интернете. Но на следующий день у нас появились рекламные объявления на тему сонного паралича. Было ли у вас такое?