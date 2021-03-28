Ученые из ЦЕРН стоят на пороге открытия «новой физики»

Чего только не обнаружишь в Большом адронном коллайдере.

В 2008 году в Европе состоялся запуск гигантского ускорителя заряженных частиц Большого адронного коллайдера (БАК). Тогда казалось, что мир словно сошел с ума. Но не от радости за достижения современной науки, а от ужаса перед неизведанным – слухи о том, что запуск БАК приведет к созданию черной дыры и неизбежному концу света распространялись с молниеносной скоростью. И сколько бы физики не объясняли, что коллайдер разгоняет элементарные частицы до околосветовых скоростей и сталкивает их друг с другом и этот процесс не может привести к апокалипсису, истинно верующие до сих пор глаголят, что коллайдер – есть начало конца. Это может показаться удивительным, но в чем-то они, вероятно, оказались правы. Новая работа ученых из Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) предрекает конец нашим представлениям о физике: полученные результаты указывают на новую силу природы за пределами Стандартной модели, которую ученые не понимают.

Для чего нужен БАК?

Недавно мировые СМИ сообщили о новом удивительном открытии ученых из ЦЕРН, которые зафиксировали необычные данные, способные указать на существование совершенно новой силы природы. Секрет кроется в неуловимой и нестабильной частице под названием B-мезон.

Но прежде чем погрузиться в подробности увлекательного эксперимента, напомним, что ученые из ЦЕРН ведут работу по разным направлениям, включая поиск антиматерии — вещества с потенциально неисчерпаемым источником энергии. В 2012 году состоялось открытие «Бозона Хиггса» – частицы, которая фактически связывает электроны, протоны и нейтроны. В перспективе ее открытие может привести к созданию новых систем связи и квантовых компьютеров. Работа над ними, кстати, активно ведется.

Говоря об экспериментах БАК можно сказать, что физики «гоняют» элементарные частицы и сталкивают их друг с другом в попытке обнаружить новые и ранее неизученные свойства протонов, нейтронов и электронов. А в ближайшие полтора года, как отмечает The Guardian, исследователям предстоит окончательно доказать или опровергнуть существование «новой физики».

Крупный проект БАК

Как говорится в пресс-релизе исследования на сайте ЦЕРН, во время пробегов частиц на БАКе физики тщательно изучали редчайшие распады парных кварков (B-мезонов). Оказалось, что В-мезоны распадаются на разные количества электронов и мюонов, что противоречит предсказаниям Стандартной модели. Напомним, что мюон (в Стандартной модели физики) является неустойчивой элементарной частицей с отрицательным электрическим зарядом.

Необходимо также отметить, что обнаруженные аномалии во время распада B-мезонов сегодня являются одним из основных направлений исследований крупного проекта БАК – экспериментальной группы LHCb.

Стандартная модель физики элементарных частиц предсказывает, что распады с участием различных лептонов, таких как в исследовании LHCb, должны происходить с одинаковой вероятностью. Лептонами физики называют электрон, мюон и таон, которые должны взаимодействовать с окружающим миром одинаково, с поправкой на различия в массе. Однако сравнив, как часто происходят подобные распады, участники LHCb обнаружили, что пары мюонов возникали значительно чаще, чем электроны и позитроны. Но чем можно объяснить такое несоответствие?

Пятая сила природы

Пока что ученые не уверены, но им понадобится новая сила природы, чтобы объяснить подобные аномалии. Однако отсутствие четкого объяснения порождает волнение. В ЦЕРН говорят, что экспериментальная группа LHCb продолжит изучение этой непредсказуемой разницы. Так, уже в следующем году физики обновят детектор команды и начнут запускать новые версии эксперимента.

С большим количеством результатов, которые покажут наличие той же аномалии, команда сможет подтвердить или опровергнуть существование нового вида физики. Как отметил в интервью ТАСС.Наука один из участников эксперимента LHCb, главный научный сотрудник НИТУ «МИСиС» Андрей Голутвин, говорить об открытии пока рано, так как ученые получили лишь первые указания на него.

Результаты исследования ученых из ЦЕРН указывают на новую силу природы, которую ученые не понимают.

«Нужно ждать подтверждения на других установках, в первую очередь, на японской фабрике B-мезонов Belle, а также в последующих опытах на LHCb и других экспериментах БАК. При этом, на мой взгляд, уже сейчас можно сказать, что это еще более важный и интересный результат, чем открытие бозона Хиггса», – пояснил Голутвин.



Изучение частиц и сил, управляющих их поведением, может привести к большим изменениям в стратегии физики элементарных частиц, в том числе и в том, как будут проводиться новые эксперименты и строиться последующие ускорители высоких энергий.