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Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?

Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?

В ближайшие 10 лет линейка новых авто Volkswagen будет выглядеть как-то так

Недавно корпорация Audi официально подтвердила, что больше не будет заниматься разработкой двигателей внутреннего сгорания. Это не значит, что производитель решил завязать с выпуском новых машин: ещё какое-то время Audi будет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами, однако прекращает исследования в области разработки новых двигателей с выбросом CO2. Никаких вам двухлитровых турбированных TFSI и прочего. Не трудно догадаться, что Audi хочет использовать взамен — электромоторы. Вскоре после этого генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер заявил, что новых двигателей внутреннего сгорания, бензиновых или дизельных, в линейке производителя не будет. Кажется, мы приближаемся к электромобилям гораздо быстрее, чем предполагаюсь ранее.

 

На данный момент у нас нет планов по разработке и запуску совершенно нового семейства двигателей, — заявил глава Volkswagen.

Volkswagen прекратит выпуск машин с ДВС

Как и Audi, VW будет продолжать улучшать свою текущую линейку двигателей внутреннего сгорания, потому что, по словам представителей бренда, они все еще нужны нам в течение определенного времени и должны быть как можно более эффективными. Но что подразумевается под «определённым временем»? Два года, три года или, может, 5 лет?

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания по-прежнему жизненно важны для Volkswagen, потому что они прибыльны. Но эти деньги будут использованы, чтобы помочь превратить VW в компанию, специализирующуюся только на электромобилях. Несмотря на то, что электромобиль Volkswagen ID.4 получает много внимания по мере того, как он поступает в дилерские центры по всему миру, всё еще есть очень большая вероятность, что Golf следующего поколения (в том числе GTI) будет оснащён двигателем внутреннего сгорания, а не станет полностью электрическим. Подключаемая гибридная система в паре с двигателем с турбонаддувом весьма вероятна. Но только электромотор и аккумуляторные батареи — вряд ли.

Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?

Volkswagen ID.4 может стать первым серийным электромобилем бренда

Поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания VW не произойдет в одночасье, и его материнская компания, Volkswagen Group, официально не взяла на себя обязательства полностью перейти на электромобили, как это недавно сделала GM. Но Audi и Volkswagen явно очень хотят как можно быстрее расширить парк электромобилей своего бренда.


Какие автопроизводители переходят на электромобили

Помимо Volkswagen ID.4 и ID.3 линейка электромобилей немецкого бренда будет продолжать расширяться за счет кроссовера-купе ID.5 и трехрядного кроссовера ID.6, хотя они будут продаваться не во всех странах. Серийная версия минивэна ID.Buzz появится в 2023 модельном году, а концепта ID.Vizzion — не раньше 2024 года.

Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?

Volkswagen ID.Buzz так и манит взять доску отправиться на пляж (если зарядки хватит)

Линейка электромобилей Audi пока представлена только несколькими моделями серии e-tron.

Считалось, что полный переход на электромобили займёт 10, 15 или даже 20 лет, однако мы видим, что производители сами делают всё для того, чтобы отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Корпорация General Motors уже взяла на себя обязательство к 2035 году производить только электромобили. Отказаться от бензина и другого ископаемого топлива также хотят компании Ford и Volvo. Подход Volvo, кстати, наиболее радикальный, она уже перестала разрабатывать новые машины с ДВС. Последний представленный ею автомобиль, Volvo C40, полностью электрический, и компания больше не будет производить другие машины. Шведы разработали свой электромобиль совместно с Google, запас его хода составляет 420 километров, а до 100 км/ч Volvo C40 разгоняется за 4,9 секунды.

Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?

Volvo C40 поставляется с сервисами Google

Очевидно, что если автопроизводитель не поддержит новую тенденцию, он через какое-то время останется на обочине. Даже Ford и Hummer уже выпускают электромобили (электрический «Мустанг», как вам такое?), хотя было время, когда они ставили наиболее прожорливые 3-литровые, 5-литровые движки и даже более мощные. Свою роль в этом переходе сыграла Tesla — Илон Маск показал, что на электромобилях можно зарабатывать, что они экономичные и комфортные. Значит ли это, что скоро обычных автомобилей с ДВС не останется? Возможно, но явно не к 2030 году. К тому же есть направления, где без бензиновых агрегатов пока никуда — например, автогонки. Но я не исключаю, что в будущем в той же F1 уже не будет рёва моторов на старте, а только звук покрышек.

Неужели электромобили такие экологичные?

Это правильный вопрос, ведь отказ от бензиновых и дизельных двигателей должен быть чем-то обоснован. Электромобили получают энергию с АЭС, ГЭС и ТЭС (тепловых электростанций). К основным проблемам тепловых электростанций относят: оседание почвы, сжигание топлива, сжигание кислорода, выбросы в атмосферу и тепловое загрязнение водоёмов. То есть электростанция сжигает уголь, чтобы потом какой-нибудь владелец нового электрического Volkswagen зарядил свой автомобиль на парковке торгового центра.

Кроме того, линии электропередач дают 70% КПД против 98% нефтепровода. Первые имеют очень большую протяжённость, и часть энергии просто не доходит до пункта назначения. Кроме того, существует износ ЛЭП из-за долгого использования, и появляются узкие места с низкой пропускной способностью, что тоже влияет на потери.

В то же время есть такая вещь, как КПД получения кинетической энергии мотора. По факту при сравнении КПД электродвигателя в два раза выше КПД двигателя внутреннего сгорания. Но как мы видим, ни экологичности, ни большей эффективности в электромобилях не было и нет. Более подробно об этом можно почитать в этой статье.

Что лучше — электромобиль или бензиновый авто?

Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?

Что бы ни говорили, но переход на электромобили во многом начался с Tesla

Как вы могли заметить, с точки зрения экологии «электричка» и авто с ДВС не сильно отличаются, так как электричество тоже берётся далеко не из воздуха. Но если говорить о преимуществах для потребителя, электромобили вне конкуренции. Они почти не ломаются, им не надо делать ТО, менять масло в двигателе и так далее. Не говоря о том, что заправка электричеством гораздо дешевле, чем бензином или дизелем.

Конечно, всегда найдутся люди, которым обязательно нужно ощущать 12 цилиндров под капотом, но их становится всё меньше. Производители уже даже начали делать искусственный звук выхлопа для некоторых электромобилей — для этого используются специальные динамики, чтобы владельцу было легче привыкнуть после машины с ДВС. Такая штука, например, реализована в электрических Jaguar.

Лично я ничего не имею против перехода на электромобили и, возможно, сам бы с радостью пересел на Tesla или другой электрокар, если бы для них была необходимая инфраструктура. По этому параметру Россия, к сожалению, пока отстаёт, тогда как в Европе без проблем можно путешествовать на электромобиле с запасом хода 400-500 километров. А у новой Tesla Model S запас хода вообще увеличен до 800 километров. Не все бензиновые машины столько проедут на одном баке.

Хотя как давний поклонник Volkswagen, я буду скучать по TSI-моторам, коробкам DSG и прочим «ништякам» автомобилей с ДВС. Несмотря на все их «болячки», есть в них свой шарм.

28 март 2021 /
Новости технологий
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