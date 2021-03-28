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Вторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверк

Вторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверк

Огни, испускаемые сгорающей в атмосфере ракетой Falcon 9

Жители американских штатов Орегона и Вашингтон недавно стали свидетелями удивительного явления. Ночью 25 марта по темному небу пролетела группа ярко светящихся объектов, которые были очень похожи на метеоры. Очевидцев было очень много, поэтому в интернете сейчас много видеороликов «фейерверка». Некоторое время люди не могли понять, что им удалось увидеть. Но потом астрономы объяснили, что огни на небе были вызваны сгоревшей в атмосфере частью ракеты Falcon 9. Аппарат был запущен в космос в начале марта для развертывания 60 интернет-спутников Starlink, но задержался на орбите планеты и сгорел в атмосфере в незапланированное время. Компания SpaceX пока не взяла ответственность за событие, что странно. Ученые сообщают, что на Землю часто прилетают космические объекты и они не представляют для людей ничего опасного. Давайте поговорим обо всем этом подробнее и посмотрим видео.

 

Сгорание ракеты Falcon 9 в атмосфере Земли

О том, что людям удалось увидеть сгорание части ракеты Falcon 9, рассказали сразу несколько астрономов. Новостному агентству KING5 об этом сообщил астроном Джеймс Дэвенпорт (James Davenport), а его коллега Джонатан Макдоуэлл (Jonathan McDowell) рассказал об этом в своем твиттере. Сама же компания SpaceX до сих пор не взяла ответственность за произошедший «фейерверк». Несмотря на это в том, что на небе загорелись обломки ракеты, сомнений практически не возникает.


 

 

«Фейерверк» из сгорающей ракеты Falcon 9

Ракета Falcon 9 состоит из двух частей: первой и второй ступени. Первая ступень многоразовая и оснащена девятью ракетными двигателями Merlin. Она выполняет самую тяжелую работу — поднятие ракеты в воздух. Когда груз достигает некоторой высоты, первая ступень отделяется и возвращается на Землю. Вторая ступень, которая оснащена только одним двигателем Merlin, выводит груз на нужную орбиту а потом сгорает в атмосфере так, как это предусмотрели сотрудники компании SpaceX.

Вторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверк

Приземление первой ступени ракеты Falcon 9

Но с запущенной 4 марта 2021 года ракетой, которая вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink, все пошло не по плану. Первая ступень ракеты успешно опустилась на баржу «Of Course I Still Love You», а вот первая ступень осталась на орбите примерно на 22 дня и стала огромным куском космического мусора. На протяжении нескольких недель фрагмент ракеты медленно двигался в сторону Земли и наконец-то достиг атмосферы. Части разрушенной ракеты начали гореть и падать со скоростью 27 000 километров в час. Откуда именно за этим действием можно было наблюдать, никто предсказать не мог — на фрагменты сильно дул ветер.

Падение космического мусора на Землю

Сообщается, что космический мусор массой более 1 тонны падает на Землю регулярно и в этом нет ничего опасного. Начиная с января 2021 года в атмосфере сгорело около 14 таких объектов и ничего — все целы. А все потому, что на объекты обычно воздействуют очень высокие температуры и они быстро сгорают дотла. Но наблюдать за их горением получается не часто и ситуация со сгоревшей частью Falcon 9 — это большая редкость.

Вторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверк

Фотография верхней части ракеты Falcon 9 до запуска 4 марта

Ракета-носитель Falcon 9 уже доказала свою эффективность и используется очень часто. На данный момент у нее даже нет сильных конкурентов — другие компании пытаются сделать такую же многоразовую ракету, но пока ничего путного не существует. Впрочем, недавно компания Rocket Lab объявила о начале разработки ракеты Neutron. Она сможет не только выводить на орбиту Земли различные грузы, но и использоваться для доставки астронавтов на борт Международной космической станции. Также основатель компании Питер Бек (Peter Beck) сообщил, что грузы можно будет отправлять на Луну и Марс.

Забавно, что еще в начале XX века люди могли смотреть на небо и наблюдать только за звездами. А теперь, из-за обилия космических аппаратов, ночное небо способно устраивать эффектные световые шоу. Это не первый случай, когда компания SpaceX случайно устроило для людей представление. В 2019 году запущенные ею спутники для раздачи интернета Starlink образовали собой своеобразный «поезд».

28 март 2021 /
Новости технологий
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