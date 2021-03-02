Кто лучше работает: «совы» или «жаворонки»?

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

По распорядку дня людей принято делить на «сов» и «жаворонков». Первые ощущают прилив бодрости в ночное время, поэтому поздно ложатся спать и предпочитают позже просыпаться. Вторые лучше всего себя чувствуют днем, поэтому ложатся спать рано и так же рано встают. Так уж получилось, что современная жизнь больше подстроена под жаворонков: большинство компаний начинают работать до 9:00 утра, что для сов не очень удобное время. Они чаще остальных приходят на работу невыспавшимися и, соответственно, работают хуже. Это звучит вполне логично, но так ли это на самом деле? Поиском ответа на этот вопрос занялись финские ученые и для этого они изучили личные данные о тысячах жителей Финляндии. Сейчас расскажу, к каким выводам они пришли в ходе исследования.

Самые продуктивные люди

Результаты проделанной научной работы были опубликованы в научном журнале Occupational & Environmental Medicine. Чтобы выяснить, как режим сна влияет на продуктивность людей, ученые изучили базу данных Northern Finland Birth Cohort. В ней находится информация о 12 058 людях, которые родились в 1966 году. Когда участникам исполнилось 46 лет, они прошли опрос, где указали информацию о трудовых успехах, здоровье и режиме дня. Именно благодаря всем этим данным можно выяснить, как привычки сов и жаворонков влияют на их продуктивность и здоровье.

Режим сна сильно влияет на продуктивность на работе. Особенно в современном мире

Как и предполагалось, совы оказались менее продуктивными в течение рабочего дня, чем жаворонки. Более того, у большинства из них наблюдались больше проблем со здоровьем и склонность к одиночеству. Нетрудно догадаться, что все это является последствием недостаточного количества сна. Информация в разных источниках разная, но обычно совы ложатся спать после полуночи, поэтому им нужно вставать примерно в 9 часов утра. Жаворонки ложатся спать примерно в 22:00 и встают в 6 утра. Но при этом и те и другие вынуждены быть на работе уже к 9 часам, поэтому совы часто страдают от недосыпа, а жаворонки особых проблем не испытывают.

Вред недостатка сна

У недостаточного количества сна очень много негативных последствий. Ученые уже давно выяснили, что недосып увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и смертельно опасных инфаркта и инсульта. Также у людей с недостатком сна чаще наблюдается повышенное артериальное давление, сахарный диабет и снижение иммунитета. Не стоит забывать и про склонность к ожирению, ведь зачастую совы опаздывают на работу и вынуждены употреблять фастфуд.

Авторы исследования в очередной раз напомнили, что работодателям следовало бы учитывать хронотип каждого сотрудника и использовать эти данные для составления графика работы. От этого выиграли бы все. Во-первых, люди с недостатком сна получили бы возможность улучшить состояние своего здоровья. Во-вторых, компании могли бы заметить, как после введенных изменений повысилась продуктивность людей. Но учитывать хронотипы пока готовы далеко не все. Большая часть нашей планеты на стороне жаворонков.

Преимущество удаленной работы

Впрочем, во время пандемии коронавируса многие сотрудники были переведены на удаленку. Благодаря работе из дома, людям не нужно тратить время и деньги на дорогу. Следовательно, совы имеют возможность отдохнуть необходимое время, а жаворонки могут использовать освободившееся время для личных занятий. Некоторые компании уже всерьез намерены оставить всех своих сотрудников на удаленке, потому что плюсы зачастую перевешивают минусы. Ведь, вдобавок ко всем имеющимся плюсам, работодателям не нужно платить аренду за офисы.

Стоит отметить, что помимо сов и жаворонков среди людей есть и голуби. Так называется хронотип, при котором человек ложится ближе к полуночи и встает только чуточку позже жаворонков. То есть, голуби — это нечто среднее между двумя основными хронотипами. Но и эти хронотипы можно разделить на несколько подвидов. Подробнее об этом я писал в тут. Тема очень интересная и познавательная, поэтому рекомендую к прочтению!