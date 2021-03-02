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Почему у Марса два спутника, а не один?

Почему у Марса два спутника, а не один?

Марс и его спутники в представлении художника

У планеты Марс есть два спутника. Первым из них является Фобос, диаметр которого равен 22,5 километрам. Вторым спутником Марса является Деймос с диаметром 12,4 километра. Оба спутника имеют форму картофелины и повернуты к планете одной и той же стороной. Как и многие другие небесные тела в Солнечной системе, они полны тайн. Главная загадка заключается в их происхождении: на данный момент существует две теории, причем каждая из них вполне вероятна. В рамках данной статьи выясним, что из себя представляют спутники Марса, при каких странных обстоятельствах они были открыты и как они вообще могли появиться. Одна из теорий может объяснить, почему у Марса именно два спутника, а не больше или меньше.

 


Интересные факты о Фобосе

Фобос — это самый большой спутник Марса. Он был открыт в 1877 году американским ученым Асафом Холлом. Название было дано в честь древнегреческого бога Фобоса, который олицетворяет собой страх. Спутник находится на расстоянии около 6 тысяч километров от поверхности Марса. В середине XX века ученые обнаружили, что Фобос постепенно приближается к поверхности планеты и в конечном итоге может на нее упасть. Но случится это нескоро, только через миллионы лет. За это время люди уже смогут построить на Марсе колонию и развиться до такой степени, что улетят в другие галактики.

Почему у Марса два спутника, а не один?

Фобос — один из спутников Марса. Он большой


Интересные факты о Деймосе

Спутник Деймос почти в два раза меньше Фобоса. Он тоже был открыт в 1877 году, тем же американским астрономом Асафом Холлом. Название было дано в честь древнегреческого бога Деймоса, который олицетворяет собой ужас. Он располагается на расстоянии 23,5 тысяч километров от Марса, то если находится намного дальше Фобоса. Поверхность этого спутника гладкая, но на ней есть два кратера. Первый называется Свифт и имеет 1000-метровый диаметр. Вторым является Вольтер, диаметр которого равен 1900 метрам.

Почему у Марса два спутника, а не один?

Деймос — второй спутник Марса. Он поменьше


Открытие спутников Марса

Впервые о существовании спутников Марса догадался немецкий астроном Иоганн Кеплер в 1611 году. Открытие было сделано по счастливой ошибке. В ходе изучения работ Галилео Галилея он нашел анаграмму, которую расшифровал как латинское выражение «Привет вам, близнецы, Марса порождение». Впоследствии выяснилось, что на самом деле в сообщении было зашифровано предложение «Высочайшую планету тройною наблюдал». Таким необычным образом Галилео Галилей описал случай, когда Сатурн показался ему тройным из-за наличия колец. В те времена о существовании колец еще никто не догадывался.

Почему у Марса два спутника, а не один?

Спутники Марса — Фобос и Деймос

Также о наличии у Марса двух спутников говорил писатель Джонатан Свифт в своем романе «Путешествия Гулливера». По сюжету, открытие было сделано астрономами выдуманного острова Лапута. Произведение было написано за 150 лет до официального открытия Фобоса и Деймоса. Первые снимки спутников были получены в 1909 году.

Почему у Марса два спутника, а не один?

Снимок аппарата Curiosity, деланный в 2013 году. Фобос спереди, Деймос — сзади

Как образовались спутники Марса?

Существует две теории происхождения Фобоса и Деймоса. Первая гласит, что они когда-то было обыкновенными астероидами. Пролетая мимо Марса, они просто могли быть притянуты планетой и таким образом стать его спутниками. Это предположение похоже на правду, потому что Фобос и Деймос не имеют идеально круглую форму, как естественные спутники других планет. Загвоздка лишь в том, что эти космические объекты кружатся вокруг Марса по почти идеальному кругу. А захваченные астероиды, по мнению ученых, вращались бы по вытянутой орбите.

Почему у Марса два спутника, а не один?

Фобос и Деймос действительно похожи на астероиды

Вторая версия гласит, что когда-то давно у Марса был один спутник, но по каким-то причинам он раскололся на Фобос и Деймос. Это предположение всегда казалось более правдоподобным, потому что доводов против нее почти не существует. Более того, недавно в научном журнале Nature Astronomy были опубликованы результаты исследования, которые повышают доверие к этой версии. Ученые из Швейцарии воссоздали спутники внутри компьютерной модели и выяснили, что когда-то давно они двигались по одной и той же орбите.

Почему у Марса два спутника, а не один?

Но, скорее всего, когда-то Фобос и Деймос были единым целым. Их мог расколоть прилетевший астероид

Если эта теория верна, примерно 2,7 миллиарда лет назад на единственный спутник Марса упал астероид или другой небесный объект и расколол его. И именно поэтому сейчас у планеты два спутника. Ни больше и ни меньше. Конечно, это до сих пор всего лишь предположение, но ответ на вопрос «почему у Марса два спутника?» звучит именно так. Также есть вероятность, что у Марса могло быть три спутника.

02 март 2021 /
Новости технологий
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