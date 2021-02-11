Hyundai создала робота-курьера Tiger X-1. Он умеет и ездить, и ходить

робот Hyundai Tiger X-1, по сути, является уменьшенной копией спасательного автомобиля Elevate

Южнокорейская компания Hyundai создала робота Tiger X-1, который в будущем может использоваться для доставки посылок даже в самые труднодоступные места. Ровные дороги он преодолевает на колесах, как роботы-курьеры от Amazon и Яндекса. Но если на пути есть препятствие, он поднимается на ноги и перешагивает их. Верхняя часть работа при необходимости легко заменяется. То есть, робот может нести на себе холодильник с едой, контейнер с лекарствами или даже стать посадочной станцией для небольшого летательного аппарата. Если вы посмотрите на фотографию робота, конструкция может показаться вам очень знакомой. Дело в том, что пару лет назад компания Hyundai уже показывала нечто похожее — спасательный автомобиль Elevate с четырьмя ногами. По сути, робот Tiger X-1 является уменьшенной версией этого транспортного средства. Но он гораздо полезнее, поэтому с большей вероятностью выйдет в продажу. Объясняю, почему.

робот -курьер от Hyundai

Спасательный автомобиль Elevate был впервые показан на технологической выставке CES 2019. Разработка необычного средства передвижения велась совместно со студией Detroit Sundberg-Ferar и на это ушло как минимум два года. Каждая нога автомобиля Elevate оснащена колесами, которые используются при езде по обычным дорогам. А в сложных местностях, с большим количеством камней, автомобиль может встать на ноги и просто перешагнуть их. Разработчики сообщали, что при необходимости Elevate может подниматься на высоту до 1,5 метров. Ожидалось, что автомобиль может быть полезен в спасательных операциях, а также использоваться как транспортное средство для инвалидов. Да, внутрь этого автомобиля можно садиться и управлять им.

Спасательный автомобиль Hyundai Elevate

Автомобиль Elevate был всего лишь концептом, поэтому его не восприняли всерьез. Но намерения компании Hyundai оказались вполне серьезными. Чтобы разрабатывать устройства наподобие спасательного автомобиля, она открыла студию New Horizons Studio. Новый робот Tiger X-1 — как раз дело рук сотрудников этой студии. В отличие от автомобиля, он не такой громоздкий и управляется удаленно. Корпус создан из композитного материала, то есть он легкий и печатается на 3D-принтере. Четыре ноги так же оснащены колесами и могут двигаться в разные стороны. В общем, это чуть ли не полная копия автомобиля Elevate, только внутрь нее нельзя сесть.

робот Tiger в скалистой местности

Служба доставки будущего

Автомобиль Elevate вряд ли выйдет в серийное производство и будет использоваться в спасательных миссиях. Но робот Tiger X-1 вполне может выйти в продажу и на это есть несколько причин. Во-первых, это не настолько футуристическая техника, как Elevate — подобные роботы-курьеры есть у Amazon, Яндекса и других компаний. Устройство Hyundai отличается только наличием двух ног с колесами. Во-вторых, робота хотят использовать в качестве курьера, что сегодня очень востребованная услуга. Уже сейчас можно представить, как он шагает по загородным улицам с неровностями и доставляет еду и лекарства местным жителям.

Также в робота Tiger X-1 больше верится потому, что у него есть настоящий прототип. Включите видео ниже и отмотайте на третью минуту. Разработчики уже собрали его и робот свободно передвигается по лаборатории, попутно преодолевая препятствия разной сложности. А готового прототипа автомобиля Elevate мы так и не увидели и вряд ли нам когда-нибудь удостоится такая честь. В видеоролике также показано, как робот может перемещаться по воздуху при помощи дрона. Работа для него точно найдется, лишь бы хватило фантазии.





Презентация робота Tiger X-1

А теперь представьте недалекое будущее. Какая-то семья из деревни не имеет возможности ехать в город и купить там еду и лекарства. Благо, есть интернет-магазин, в котором все это можно заказать. А доставкой займется упомянутый выше робот Tiger X-1. Чтобы быстро добраться до деревни, он летит на квадрокоптере. Потом он использует колеса и ноги, чтобы добраться до нужного дома. И не факт, что такая доставка будет дорого стоить. Ведь курьером является не человек, а напечатанные на 3D-принтере роботы. Звучит как фантастика, но вполне реальная.

Но выйдет ли робот Hyundai Tiger X-1 в продажу, пока точно неизвестно. Зато владельцы компаний могут купить робота Spot от Boston Dynamics. Недавно он обновился и научился следить за показателями различных датчиков, а также выполнять многую другую человеческую работу. Почитать обо всех изменениях и посмотреть интересный ролик можно по этой ссылке.