7 неожиданных фактов о жителях Чукотки

Чукчи — народ с очень необычной культурой, о которой можно говорить часами

На крайнем северо-востоке России располагается Чукотский автономный округ. По данным за 2020 год, на этой территории площадью 721 481 квадратных километров живет около 50 288 человек. На Чукотке очень суровый климат , потому что зима длится по 10 месяцев, а температура воздуха часто держится в районе -30 градусов Цельсия. Местные жители в основном занимаются животноводством, выращиванием растений и добычей полезных ископаемых. Жителей Чукотки принято называть чукчами — у этого народа есть собственная культура со своими обычаями. Эти люди достаточно сильно отличаются от нас и то, что для них является нормой, жителям больших городов может показаться очень странным явлением. В рамках данной статьи предлагаю рассмотреть несколько интересных особенностей жителей Чукотки. Некоторые факты могут быть весьма неожиданными.

Как чукчи выживают на холоде?

Главная особенность коренных жителей Чукотки заключается в том, что они не боятся холода. Посетители Севера много раз наблюдали за тем, как чукотские дети выбегали из жилищ в 50-градусный мороз и играли со снегом. Женщины могут выйти наружу с непокрытой головой и спокойно заниматься шитьем. Иногда люди настолько заняты работой, что им становится жарко и они сбрасывают с себя часть одежды. Ученым до сих пор неизвестно, с чем связана их удивительная способность легко переносить даже сильные морозы. Но однажды американские ученые обнаружили у них гены, которые позволяют клеткам выделять дополнительное тепло. Если вкратце, сначала организмы жителей Чукотки перерабатывают жирную пищу. Этот жир преобразуется в тепло, после чего организм сужает сосуды, чтобы сохранить эту энергию как можно дольше.

Чукотские дети не боятся холода так же, как и взрослые

Что едят чукчи?

У каждого народа есть причудливые особенности национальной кухни. Во Франции едят блюда из лягушек, скандинавы совершенно не прочь перекусить тухлой рыбой, а жители азиатских стран любят насекомых. У жителей Чукотки тоже есть похожие особенностью. Они не особо любят соленую пищу, а привычный для нас хлеб кажется им кислым на вкус. Зато у них есть необычный деликатес, который представляет собой похлебку из наполовину переварившегося мха, извлеченного из желудка оленя. Также в их рационе питания можно найти кашу из щавеля, корни различных растений и внутренности животных. И это совершенно нормально, потому что, как мы уже выяснили, кулинарные причуды есть во всех культурах.

Кухня чукчей полна необычных блюд

Почему чукчи считаются свингерами?

Свингом называется взаимный обмен постоянными половыми партнерами для получения дополнительного сексуального удовлетворения. Прозвучит неожиданно, но чукчи часто это практикуют. Считается, что меняясь женами, мужчины укрепляют между собой дружбу. На их языке ритуал называется «нгэвтумгын», что можно перевести как «дружба по жене». Также, по брачным обычаям, при смерти главы семейства, один из его братьев обязан жениться на овдовевшей женщине. Благодаря этому, семьи не остаются в затруднительном положении.

Обмен женами на Чукотке — это норма

Что означают чукотские имена?

Чукчи очень верят в злых духов, поэтому используют разные способы обмануть их. Раньше девочкам часто давали мужские имена, а мальчикам — женские. Обычно чукотские имена означали природные явления или указывали на место, в котором родился ребенок. Типичные мужские имена чукчей это Алелекэ, Имрын, Атч-ытагын, Аляпэнрын и так далее. А среди женских можно выделить Ив-нэвыт, Пэнр-ына и Тына-твал. Но все это — традиционные имена, которые сегодня даются редко. Сейчас жители Чукотки чаще всего берут русские имена.

Почему чукчи не пахнут?

В середине XX жителей Чукотки вряд ли можно было назвать чистюлями. Если верить историческим документам тех времен, чукчи жили в грязи и часто страдали от вшей. Но сегодня обитатели Чукотского автономного округа уже соблюдают правила личной гигиены. Но они не пользуются дезодорантами, потому что они им попросту не нужны. Так уж вышло, что чукчи не потеют. Дело в том, что они натираются жиром и тем самым блокируют потовые железы. При этом они не наносят вреда своему здоровью, потому что их организмы хорошо приспособлены к внутреннему водообмену.

Правда ли, что чукчи не спасают тонущих?

В Интернете можно найти весьма занимательный факт о том, что чукчи ни за что не будут спасать тонущего человека и позволят ему умереть. Это чистая правда, только сегодня такое поведение уже не актуально и тонущего человека обязательно должны спасти. А вот в начале XX века жители Чукотки считали, что вода является порталом между миром живых и мертвых. И если спасти тонущего человека, можно разозлить злых духов. А допускать этого никто не хотел.

Как здороваются чукчи?

Для нас это может показаться диким явлением, но при встрече некоторые чукчи часто обнюхивают друг друга. Этот ритуал нередко заменяет им объятия и является доказательством того, что у представителей этого народа хорошо развито чувство обоняния. Например для мужчин нормально прийти домой и прижаться к своей жене и детям, чтобы вдохнуть запах их одежды. Считается, что в военные времена чукчи могли по запаху костей узнать, чьи останки они нашли — своего человека или врага.

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