Что такое система направленного звука и заменит ли она наушники?

В будущем прослушивание звуков станет еще более удобным и приватным

Представьте, что вы лежите у себя дома или едете в автомобиле, а в ваших ушах звучит любимая музыка. Но при этом ваша голова полностью свободна: нет никаких сжимающих и вечно выпадающих наушников. Музыка просто транслируется прямиком в уши и ее не слышат окружающие люди. Такая технология уже существует, причем она была создана в 1980-е годы. Так называемая система направленного звука представляет собой подвешенный под потолком динамик, который окружен пластиковым куполом. Звуковые волны отражаются от внутренней поверхности купола и доходят только до человека, который сидит непосредственно под динамиком — остальные ничего не слышат. Минус этой системы состоит в том, что для прослушивания музыки нужно сидеть строго в одном месте, ходить нельзя. Но израильская компания Noveto смогла сделать так, чтобы звуки сопровождали человека даже в движении. Так что же это, скоро мы попрощаемся с наушниками?

Как работает система направленного звука?

Как и говорилось, первая система направленного звука появилась в 1980-е годы. Конструкция была очень примитивной, поэтому спустя десяток лет была создана новая версия. В ней использовался ультразвук, диапазон звучания которого был не слышен для человеческого уха. Но звуковые волны в воздухе нелинейны и на определенном расстоянии слышимые частоты все-таки появляются. Так, усадив человека чуть подальше динамиков, можно было добиться такого же эффекта. Но, опять же, технология работала только в случае, если человек оставался в неподвижном состоянии.

Суть системы направленного звука 1980-х годов выглядит примерно так

Технология была улучшена израильской компанией Noveto, которая представила результаты своей работы на выставке CES 2019. Она оснастила систему направленного звука 3D-сенсорами, которые способны следить за местоположением человека в пространстве. На основе этих данных система знает, в какую сторону и под каким углом нужно направлять ультразвуковые волны, чтобы человек мог уловить слышимый диапазон звуков. При этом остальные люди ничего не слышат, но можно настроить систему так, чтобы в уши разных людей транслировалась разная музыка.

Технология Noveto наверняка понравится сотрудникам офисов

Минусы направленного звука

Система Noveto не требует того, чтобы человек сидел на одном месте. Но и у нее есть ряд важных минусов. Во-первых, при повороте головы звуковые волны иногда не могут достичь второго уха и звук частично пропадает. Во-вторых, качество звучания оставляет желать лучшего, потому что в музыке то и дело возникают искажения и явно не хватает низких частот. Технология до сих пор находится на стадии разработки и разработчики уверяют, что в будущем проблемы будут устранены. Предполагается, что система выйдет в продажу в четвертом квартале 2021 года. Было бы интересно посмотреть обзоры или оценить работу системы на своем опыте.





Компания Noveto участвовала и на выставке CES 2020. Проект не заброшен и это хорошо!

Впрочем, обзор уже есть, от новостного издания CNBC. В репортаже про технологию, журналистка смотрит через компьютер трейлер мультфильма и отзывается о качестве очень даже хорошо. Оно и понятно, потому что даже при всех своих минусах система направленного звука — это технологическое чудо, которое в будущем может сильно изменить наши жизни. В хорошо развитых городах она уже применяется в музеях и выставках: посетители могут слушать виртуальных гидов, никому при этом не мешая. Также систему можно встретить в некоторых магазинах — если подойти к определенному прилавку, человеку будет рассказано об особенностях товара. Но используемые системы пока не могут следить за движениями людей и работают только если они стоят на месте.





Обзор системы Noveto от CNBC

Но интереснее всего система Noveto будет реализована в автомобилях. Компания уже заключила сделку с испанским автопроизводителем SEAT. Скорее всего, в грядущих автомобильных новинках пассажиры смогут слушать музыку без наушников, не мешая при этом водителю. Динамики с направленным звучанием могут появиться и в автомобилях Hyundai и KIA. Благодаря им водитель, например, сможет слушать указания навигатора, пассажир рядом наслаждаться громкой музыкой, а люди сзади — смотреть фильмы. И никто друг другу не будет мешать.

Но выбрасывать наушники еще рано. Как бы круто все это не звучало, технология направленного звука все еще находится на очень ранней стадии развития. Да и использовать ее на улице вряд ли получится, потому что пользователя должны окружать 3D-сенсоры, которые следят за его местоположением. Стоимость установки системы пока неизвестна, но она явно будет недешевой. Ведь помимо самих динамиков, нужно будет установить сенсоры.