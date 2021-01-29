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Илон Маск завершил строительство тоннелей The Boring Company. Когда открытие?

Илон Маск завершил строительство тоннелей The Boring Company. Когда открытие?

Илон Маск и его сыновья у входа в тоннели

В 2016 году всем известный Илон Маск основал компанию The Boring Company. Целью этой организации является рытье подземных тоннелей для перемещения автомобилей из одной точки в другую на скорости около 200 километров в час. Машины планируется размещать на электрических санях, чтобы во время скоростной поездки водители могли отдохнуть и ни о чем не беспокоиться. Недавно компания успешно завершила рытье тоннелей под Конференц-центром Лас-Вегаса, площадь которого составляет более 180 тысяч квадратных метров. Два маршрута длиной по 1300 метров позволяют быстро перемещаться между двумя концами выставочно-делового квартала. Ранее компания сообщала, что завершит строительство тоннелей к концу января 2021 года и действительно успела в срок. Илон Маск уже готов провести церемонию открытия, причем она обещает быть весьма необычной. Предприниматель желает организовать вечеринку в постапокалиптическом стиле, потому что он давний фанат видеоигр по вселенной Fallout.

 


Тоннель The Boring в Лас-Вегасе

Об очередной необычной затее Илона Маска рассказало издание Business Insider. Тоннели под Лас-Вегасом уже готовы к работе и предпринимателю не терпится открыть свое детище для всех желающих. Но это нужно сделать торжественно, с участием многих гостей. Только вот из-за ограничений, установленных для замедления распространения коронавируса, организация больших вечеринок пока невозможна. Несмотря на то, что ранее Илон Маск выступал против карантина и уверял, что паниковать из-за распространения вируса не стоит, он готов подождать ослабления предпринятых мер. Предприниматель начал осторожнее высказываться на тему коронавируса и терпимее относиться к предпринимаемым мерам после того, как сам переболел в легкой форме.

Илон Маск завершил строительство тоннелей The Boring Company. Когда открытие?

Раньше Илон Маск относился к коронавирусу скептически, но теперь его отношение явно изменилось

Илон Маск рассказал о завершении строительства в своем твиттере, опубликовав фото, где он стоит у входа в тоннель со своими сыновьями. Ранее он много раз упоминал, что очень любит игры по вселенной Fallout. Постоянным читателям нашего сайта явно не нужно объяснять, что это такое. Но если вдруг не знаете, скажу лишь то, что действие игр происходит в постапокалиптическом мире. Илон Маск хочет открыть туннели во время вечеринки в стиле этих игр. Как это будет выглядеть в реальности, пока неизвестно. Можно предположить, что посетители должны будут прийти в соответствующей одежде, а им будет предлагаться Nuka-Cola — главный напиток мира Fallout. Лично я очень надеюсь, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, было бы интересно на все это посмотреть.

Илон Маск завершил строительство тоннелей The Boring Company. Когда открытие?

Илон Маск большой любитель фантастики, так что не удивительно, что он любит и вселенную Fallout

На данный момент компания The Boring сделала только две тоннели. Работа заняла где-то год. Рытье тоннелей началось примерно в сентябре 2019 года. В мае 2020 года рытье было завершено и в последующие месяцы сотрудники занимались внутренней отделкой и установкой всего необходимого оборудования. В будущем Илон Маск намерен соединить подземными путями все ключевые районы Лас-Вегаса. Только вот когда эти работы будут завершены, пока не известно. Сегодняшний мир очень непредсказуем, поэтому заглядывать далеко вперед с полной уверенностью попросту невозможно.

Тоннель The Boring в Калифорнии

Стоит отметить, что это не первые тоннели The Boring Company. Сначала строительство велось в калифорнийском городе Хортон, где расположена штаб-квартира компании SpaceX. Выбор пал на этот населенный пункт, потому что для рытья тоннелей там не требовалось никаких разрешений. Маршрут длиной 2,3 километра был проложен прямо под штаб-квартирой. Открытие произошло в декабре 2018 года, причем изначально сообщалось, что прокатиться по тоннелю все желающие смогут бесплатно.

Илон Маск завершил строительство тоннелей The Boring Company. Когда открытие?

Тоннель The Boring в калифорнийском городе Хортон

Этого не случилось, но зато побывать внутри удалось ведущей телепрограммы CBS This Morning. Она взяла у Илона Маска интервью и выяснила несколько интересных фактов о проекте. Оказалось, что для удешевления строительства, команда Илона Маска не выкидывала вырытую почву, а изготовляла из нее кирпичи. В конечном итоге каждый блок обошелся компании всего в 10 центов, то есть примерно в 7 рублей по текущему курсу. А ведь сегодня стоимость одного строительного кирпича достигает 12 рублей.

У многих может возникнуть вопрос — но зачем вообще нужны эти тоннели? Компания уверена, что они позволят сэкономить время при езде на автомобиле, когда нужно быстро преодолеть много километров.

29 январь 2021 /
Новости технологий
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