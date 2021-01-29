Почему в городах всегда теплее, чем в деревнях?

В городе всегда теплее, чем в деревне. Этому есть объяснение

Во время поездок загород вы наверняка замечали, что в городах всегда теплее, чем в деревнях. Это явление можно заметить как зимой, так и летом. С наступлением зимних морозов температура воздуха в деревнях часто опускается до -35 градусов Цельсия, в то время как в крупных городах настолько холодно бывает редко. А летними вечерами городские жители могут подолгу ходить в одних футболках, в то время как в деревнях в 6 вечера уже хочется надеть что-нибудь потеплее. Об этом явлении ученым известно уже давно и поиском объяснения они занимаются уже с 1800-х годов. За более 200 лет исследований они уже выявили все основные причины повышенной теплоты в городах и теперь могут дать ответ на интересующий всех вопрос. Давайте начнем с того, что города становятся теплыми только в случае, если в них живет более 10 тысяч человек, построено много домов и большинство дорог покрыто асфальтом.

Погода в городах и деревнях

Изучением тепловых аномалий в городах впервые занялся британский ученый Люк Ховард (Luke Howard) в 1833 году. Именно благодаря ему научное сообщество официально признало, что в обставленных большими зданиями городах формируется свой микроклимат. Для каждого крупного населенного пункта характерны собственная средняя температура воздуха и особенности дуновения ветра. Особенности климата во многом зависят от количества зданий, их размеров и близости их расположения между собой. В больших и хорошо развитых городах всегда теплее, чем в маленьких — сооружения больше, выше, многочисленней и все они расположены максимально плотно.

Чем крупнее город, тем больше в нем теплее

Асфальт и каменные дома на протяжении солнечного дня сильно нагреваются и вечером, некоторое время, испускают тепло обратно. А вот в деревнях покрытых асфальтом дорог почти нет, а дома в основном сделаны из древесины. Такие сооружения не могут сильно нагреться и излучать столько же тепла, как и городские дома. Конечно, сегодня многие деревенские дома обшиты камнем, а крыши покрыты металлом. Только вот сооружения там состоят максимум из 2-3 этажей и расположены относительно далеко друг от друга. Поэтому накопленное в течение дня тепло очень быстро исправился и жители деревень вынуждены теплее одеваться, в то время как городские обитатели вечером долго не замечают спада температуры воздуха.

Асфальт — одна из причин, по которой в городах тепло

На температуру воздуха также сильно влияет ветер. Если на улице +25 градусов Цельсия, но при этом дует очень холодный ветерок, комфортной такую погоду никак не назовешь. В городе, благодаря плотно расставленным высоким сооружениям, гораздо легче найти безветренное место. Ну а в деревнях, как вы уже могли понять, ветер дует практически везде. Высокие здания также влияют на то, в каком количестве выпадают осадки в определенных частях города. Каменные сооружения, будто горные хребты, могут сделать так, что дороги одной части улицы будут полны луж, а другой — остаться идеально сухими.

Последствия урагана в Москве (1998 год)

Но иногда здания располагаются так, что в некоторых районах города ветра дуют гораздо сильнее, чем обычно. Это очень опасное явление, потому что сильные ветра могут с легкостью сорвать деревья и рекламные щиты. В 1998 году Москва сильно пострадала от урагана, потому что билборды будто бы превратились в паруса и уронили столбы, к которым были прикреплены. При всем этом это совершенно не значит, что в деревнях от ветра меньше бед. Во время сильных ураганов у деревенских домов часто сносит крыши. Как в городах, так и деревнях, из-за сильных ветров люди постоянно рискуют погибнуть.

Самый жаркий город в мире

В 2019 году самыми жаркими городами мира были признаны австралийские Таркула, Порт-Огаста и Ок-Валли. В середине января отметки термометров в этих населенных пунктах показали больше 50 градусов Цельсия. В то время жителям пришлось нелегко и они спасались от жары либо на пляжах, либо в помещениях с кондиционерами. Издание Daily Mail рассказывало, что местные дети даже поливали друг друга из ведер, но это их особо не спасало. Напомним, что впоследствии в Австралии вспыхнули большие пожары, которые уничтожили миллионы гектаров леса и лишили животных естественной среды обитания. Подробнее о тех ужасных событиях можно почитать в этом материале.