В Индонезии найден самый древний рисунок с животными. Ему 45 500 лет

Найденная в пещере свинья нарисована в натуральную величину

Одна из самых первых в истории человечества картин была нарисована около 73 тысяч лет назад. Она находится внутри африканской пещеры Бломбос и представляет собой хаотичные линии. Конечно, эти каракули трудно назвать произведением искусства, но это первое свидетельство того, что люди в какой-то момент времени научились рисовать на стенах пещер. С годами в пещерах начали появляться более осмысленные рисунки с сюжетом. Самым старым из них считалось изображение людей, которые охотятся на карликового быка аноа — возраст этого рисунка был оценен почти в 44 тысячи лет. Рисунок был найден внутри одной из пещер индонезийского острова Сулавеси. Но недавно в другой пещере этого же острова обнаружился более древний рисунок с изображением свиньи. Он нарисован в натуральную величину.

Самый первый рисунок в истории

Один из самых первых нарисованных людьми наскальных рисунков был открыт в 2011 году. Именно тогда исследователи из Африки и Франции обнаружили в пещере Бломбос рисунок, состоящий из напоминающий хэштег линий. По расчетам ученых, древнейшая картина была нарисована первобытными людьми примерно 73 тысяч лет назад. В качестве красок они использовали охру. Так называется природный пигмент оранжевого цвета, который состоит из железа и глины. Так как линии были начерчены на куске камня и резко обрывались, ученые пришли к выводу, что на самом деле черты были намного длиннее. Что именно означают эти линии, исследователям неизвестно и вряд ли они когда-нибудь разгадают эту тайну. Но то, что настолько древнее свидетельство интереса первобытных людей к искусству сохранилось до наших дней — это большая удача.

Камень с самым древним рисунком в мире

Первый рисунок с сюжетом

А вот первый осмысленный рисунок был создан людьми примерно 45,5 тысяч лет назад. Он был найден в 2017 году, но общественности о нем стало известно только недавно. По данным научного журнала Science Advances, рисунок был найден в пещере Леанг Тедонгнге, что расположен на территории индонезийского острова Сулавеси. На рисунке изображена четверка диких свиней. Из них отлично сохранился только один, а четвертый почти исчез из-за расслоения поверхности пещерных стен. Не исключено, что между свиньями были нарисованы и другие объекты. Ведь древние люди явно хотели изобразить какую-то сцену из них жизней.

На рисунке A показано расположение свиней на огромном рисунке, в части B самая большая свинья, а на C — гребни из щетинок

Размеры изображения составляют 136 на 54 сантиметров. Как и многие другие наскальные рисунки тех времен, оно нарисовано охрой. На холке свиньи есть гребень из щетинок — это торчащие волосы, которые характеры для самцов индонезийских свиней. По мнению исследователей, животное на картине будто бы наблюдает за дракой остальных свиней.

Вообще, на территории острова Сулавеси есть много пещер, в которых тысячи лет назад жили древние люди. Почти в каждой из этих пещер есть наскальные рисунки и на данный момент ученым удалось найти около 250 штук. Как правило, на них изображены самые распространенные на острове животные: свиньи (Suidae) и карликовые быки аноа (Bubalus). На обнаруженном недавно рисунке, скорее всего, показана жизнь целебесских свиней (Sus celebensis). Они до сих пор распространены на Сулавеси и других расположенных неподалеку островах.

Изображение древней охоты

В 2017 году австралийским археологам удалось найти самый загадочный наскальный рисунок. В одной из пещер Сулавеси они увидели картину, на которой изображена охота на двух карликовых быков аноа. Их окружают охотники с копьями и веревками в руках. Так как возраст рисунка был оценен в 43 тысячи лет, он считался самым древним изображением с сюжетом. Теперь же этот статус принадлежит описанной выше картине с четырьмя свиньями. Но этот рисунок все равно считается самым древним из тех, на которых изображена охота на животных.

Но больше всего в этой картине удивляет то, что охотники были изображены с хвостами и свиными рылами. Об этой особенности древней картины я уже писал в этом материале. Можно было бы предположить, что неизвестный художник нарисовал охотников, которые надели на лица маски для устрашения зверей. Но у них также есть хвосты, а сами животные изображены очень крупными. Какой именно сюжет рассказывает картина, до сих пор неизвестно. Но ученые склонны предполагать, что они имеют дело с первой фантастической картиной в мире.

Помимо наскальных рисунков, на острове Сулавеси обнаруживаются и другие древние объекты. В 2009 году на территории местной деревни Талепу были найдены каменные орудия первобытных людей. Их возраст оценивается примерно в 194 тысячи лет — возможно, они принадлежали первым жителям острова.