В Индонезии найден самый древний рисунок с животными. Ему 45 500 лет
Найденная в пещере свинья нарисована в натуральную величину
Одна из самых первых в истории человечества картин была нарисована около 73 тысяч лет назад. Она находится внутри африканской пещеры Бломбос и представляет собой хаотичные линии. Конечно, эти каракули трудно назвать произведением искусства, но это первое свидетельство того, что люди в какой-то момент времени научились рисовать на стенах пещер. С годами в пещерах начали появляться более осмысленные рисунки с сюжетом. Самым старым из них считалось изображение людей, которые охотятся на карликового быка аноа — возраст этого рисунка был оценен почти в 44 тысячи лет. Рисунок был найден внутри одной из пещер индонезийского острова Сулавеси. Но недавно в другой пещере этого же острова обнаружился более древний рисунок с изображением свиньи. Он нарисован в натуральную величину.
Самый первый рисунок в истории
Один из самых первых нарисованных людьми наскальных рисунков был открыт в 2011 году. Именно тогда исследователи из Африки и Франции обнаружили в пещере Бломбос рисунок, состоящий из напоминающий хэштег линий. По расчетам ученых, древнейшая картина была нарисована первобытными людьми примерно 73 тысяч лет назад. В качестве красок они использовали охру. Так называется природный пигмент оранжевого цвета, который состоит из железа и глины. Так как линии были начерчены на куске камня и резко обрывались, ученые пришли к выводу, что на самом деле черты были намного длиннее. Что именно означают эти линии, исследователям неизвестно и вряд ли они когда-нибудь разгадают эту тайну. Но то, что настолько древнее свидетельство интереса первобытных людей к искусству сохранилось до наших дней — это большая удача.
Камень с самым древним рисунком в мире
Первый рисунок с сюжетом
А вот первый осмысленный рисунок был создан людьми примерно 45,5 тысяч лет назад. Он был найден в 2017 году, но общественности о нем стало известно только недавно. По данным научного журнала Science Advances, рисунок был найден в пещере Леанг Тедонгнге, что расположен на территории индонезийского острова Сулавеси. На рисунке изображена четверка диких свиней. Из них отлично сохранился только один, а четвертый почти исчез из-за расслоения поверхности пещерных стен. Не исключено, что между свиньями были нарисованы и другие объекты. Ведь древние люди явно хотели изобразить какую-то сцену из них жизней.
На рисунке A показано расположение свиней на огромном рисунке, в части B самая большая свинья, а на C — гребни из щетинок
Размеры изображения составляют 136 на 54 сантиметров. Как и многие другие наскальные рисунки тех времен, оно нарисовано охрой. На холке свиньи есть гребень из щетинок — это торчащие волосы, которые характеры для самцов индонезийских свиней. По мнению исследователей, животное на картине будто бы наблюдает за дракой остальных свиней.
Вообще, на территории острова Сулавеси есть много пещер, в которых тысячи лет назад жили древние люди. Почти в каждой из этих пещер есть наскальные рисунки и на данный момент ученым удалось найти около 250 штук. Как правило, на них изображены самые распространенные на острове животные: свиньи (Suidae) и карликовые быки аноа (Bubalus). На обнаруженном недавно рисунке, скорее всего, показана жизнь целебесских свиней (Sus celebensis). Они до сих пор распространены на Сулавеси и других расположенных неподалеку островах.
Изображение древней охоты
В 2017 году австралийским археологам удалось найти самый загадочный наскальный рисунок. В одной из пещер Сулавеси они увидели картину, на которой изображена охота на двух карликовых быков аноа. Их окружают охотники с копьями и веревками в руках. Так как возраст рисунка был оценен в 43 тысячи лет, он считался самым древним изображением с сюжетом. Теперь же этот статус принадлежит описанной выше картине с четырьмя свиньями. Но этот рисунок все равно считается самым древним из тех, на которых изображена охота на животных.
Но больше всего в этой картине удивляет то, что охотники были изображены с хвостами и свиными рылами. Об этой особенности древней картины я уже писал в этом материале. Можно было бы предположить, что неизвестный художник нарисовал охотников, которые надели на лица маски для устрашения зверей. Но у них также есть хвосты, а сами животные изображены очень крупными. Какой именно сюжет рассказывает картина, до сих пор неизвестно. Но ученые склонны предполагать, что они имеют дело с первой фантастической картиной в мире.
Помимо наскальных рисунков, на острове Сулавеси обнаруживаются и другие древние объекты. В 2009 году на территории местной деревни Талепу были найдены каменные орудия первобытных людей. Их возраст оценивается примерно в 194 тысячи лет — возможно, они принадлежали первым жителям острова.
Зачем древние люди рисовали на стенах абстрактные рисунки?
Чем занимались женщины тысячи лет назад?
На поверхности Земли обнаружен самый большой рисунок кошки
Как выглядели самые первые маски в истории?
Когда люди начали охотиться с луком и стрелами?
Клад времен Александра Македонского обнаружили в Израиле
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ