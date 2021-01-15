Эта машина может разгоняться до 532 км/ч, а вы даже не слышали о ней

Такой автомобиль мало кто узнает без подготовки.

Когда дело доходит до того, чтобы поставить рекорд скорости, недостаточно просто поставить двигатель помощнее, резину пониже и приклеить наклейку ”Street Racing” на заднее стекло. Для этого нужны годы работы и миллионы долларов вложенных денег. Так уж повелось, что такие неформальные соревнования являются уделом энтузиастов и это слабо вписывается в политику крупных компаний. Отсюда мы и получаем, что самым быстрым автомобилем на земле является не BMW, Mercedes, Toyota и даже не Ferrari. Более того, даже Bugatti уже не является обладателем мирового рекорда скорости для серийных автомобилей. Теперь это гордое звание носит автомобиль с мало кому известным названием Tuatara, который производится не намного более массовой компанией Shelby Super Cars. Отметка в 500 километров в час пала, когда этот автомобиль выехал на трек для фиксации рекорда. Но что это за машина и почему она так быстра?

Самая быстрая машина

Продолжая тему малоизвестных автомобилей, хочется привести еще несколько имен, которые считаются основными конкурентами SSC Tuatara. Bugatti Veyron, наверное, известна всем, а вот такие модели, как Hennessey Venom GT, Vector WX-8, Dagger GT и Koenigsegg Agena R, знакомы только что самым интересующимся автомобилями людям.

Все эти машины с легкостью перешагивают мистическую отметку 300 км/ч. Некоторые с не меньшей легкостью переходят за 400 км/ч. Но теперь у мира есть творение Shelby Super Cars, которое перевалило за 500 км/ч — скорость, на которой можно без труда обогнать многие турбовинтовые самолеты.

Конечно, абсолютные рекорды скорости легко переваливают за существенно большие значения. Вот только сейчас мы говорим не о тележке с реактивным двигателем, которая создавалась только для того, чтобы на ней попал в аварию Ричард Хэманд, а о машине, на которой каждый день можно ездить на работу. Ну, или куда там надо будет ее владельцу.

Shelby Super Cars Tuatara

SSC Tuatara является автомобилем компании Shelby Super Cars. Ее основал Джерод Шелби в 1999 году, заработав первые серьезные деньги на продаже медицинского оборудования.

Первым автомобилем компании стал SSC Ultimate Aero, первые прототипы которого вышли в 2004 году. Он тоже показал очень высокую скорость, но когда в 2010 году Bugatti побила этот рекорд, было решено сделать новый автомобиль, чтобы он опять принес компании звание самого быстрого конструктора.

Впервые SSC Tuatara представили в 2011 году в Китайском городе Шанхай во время открытия первого в Азии официального дилера SSС. Позже автомобиль был официально представлен в США. Произошло это на конкурсе Пеблл Бич в городе Монтерей. Первый прототип автомобиля покинул ворота завода в 2014 году, после этого шел долгий процесс доработки, но автомобиль производится и по сей день. Партию нельзя назвать большой, ведь она состоит всего из 100 автомобилей.

Что означает Tuatara

SSC Ultimate Aero TT 2 — это название было рабочим и позже его изменили на Tuatara. Так называется рептилия, которая обитает в Новой Зеландии. Возможно, это название было выбрано из-за того, как это слово переводится с языка маори. Оно означает ”пики на спине” и отлично подходит внешнему виду автомобиля. Автором такого дизайна стал шеф-дизайнер шведской компании SAAB Джейсон Кастриота. Как говорится, кто бы мог подумать, что рисуя такие спокойные автомобили, как SAAB, дизайнер сможет столь смело самовыразиться в дизайне Tuatara. Впрочем, он также отметился работой в Pininfarina и Bertone.

Еще одним поводом назвать автомобиль в честь этой малораспространенной рептилии стало то, что она может очень быстро менять свою ДНК. Это тоже очень хорошо отражает философию компании, которая развивается довольно быстро по автомобильным меркам. А заодно намекает на сильные отличия от первого автомобиля SSC.

Рекорд скорости на серийном автомобиле

Рекорд скорости SSC Tuatara был поставлен на одном из шоссе американского штата Невада. Произошло это 10 октября 2020 года. Для фиксации рекорда использовался специальный 11-километровый участок отличного асфальта.

Как это обычно бывает, в зачет шла средняя скорость. Для ее вычисления фиксировалась скорость автомобиля сначала в одном направлении, а потом в обратном. После этого оставалось только взять среднее арифметическое значение. Полученное значение составило 508,73 км/ч.

При этом на пути в одну сторону скорость SSC Tuatara составила 484,53 км/ч, а на обратном пути было уже 532,93 км/ч. В обоих заездах за рулем автомобиля был Оливер Уэбб. Такая разница многим показалась странной, но ”пересдачи” пока не было. Впрочем и без этого понятно, что Tuatara является самым быстрым автомобилем в мире.

Технические характеристики SSC Tuatara

При выборе двигателя компания остановила свой выбор на компоновке V8 с двойным турбонаддувом. В итоге мощность силовой установки достигла 1750 лошадиных сил, а крутящий момент 1818 Нм. При этом двигатель весит всего 194 килограмма, а весь автомобиль 1247 килограмм.

Нельзя не отметить, что просто так довести мощность двигателя до таких экстремальных значений было бы невозможно. Температура, давление и нагрузка вырастают до запредельных значений. Поэтому в качестве деталей двигателя использовались различные литые детали, а выпускные клапаны и турбинное колесо и вовсе изготовлены из аустенитного суперсплава на основе никеля и хрома. Чтобы было понятнее, скажу, что такие материалы используются в камерах сгорания двигателей Merlin, которые приводят в движение самую известную ракету SpaceX — Falcon 9.

Двигатель SSC Tuatara агрегатируется либо 7-ступенчатой механической коробкой передач H-Pattern, либо 7-ступенчатой секвентальной роботизированной коробкой передач SMG с многодисковым сцеплением.

Можно привести еще некоторые интересные цифры. Например, колесные диски Tuatara сделаны из карбона и весят всего 5,8 кг, а шатуны выполнены из особого титанового сплава и стоят больше 10 000 долларов за комплект из 8 штук.

Сколько стоит самая быстрая машина в мире?

1 900 000 долларов (примерно 140 000 000 рублей) и она ваша.





Ну, и конечно, в конце стоит рассказать о цене. Я уже сказал, сколько стоят шатуны двигателя и можно было бы предположить, что весь автомобиль стоит просто космических денег. На самом деле, так оно и есть, и за машину просят 1,9 миллиона долларов, но сумма не такая уж запредельная на фоне того, сколько просят за некоторые другие суперкары. Об этом я уже рассказывал в отдельной статье.

Все бы ничего, но если вам не надо никому ничего доказывать и гордо говорить, что у вас самая быстрая машина в мире, покупать такой автомобиль не стоит. Большой упор в нем сделан именно на скорость, а не на общие ходовые характеристики. Понятно, что простой человек не почувствует разницы. Но в качестве машины для трека и просто удовольствия от сочетания мощности и управляемости можно выбрать многие другие автомобили, которые будут стоить в разы дешевле, и при этом не прогадать.