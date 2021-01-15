Начнется ли новая волна коронавируса в 2021 году?

Новая мутация коронавируса более заразна и это настораживает

В конце 2020 года власти Великобритании сообщили об открытии нового штамма коронавируса, который сегодня известен как B.1.1.7. Впервые он был обнаружен в середине октября, в ходе изучения генетического кода образцов вируса, собранных в разных частях страны. Новый штамм оказался на 70% заразнее остальных, поэтому болезнь быстро распространилась по всей Великобритании. Затем новый вирус перекочевал в Данию, Австралию и Нидерланды. А недавно заражение новым штаммом было зафиксировано и в России. Если учесть прошедшие недавно новогодние праздники, в ходе которых люди виделись чаще обычного, в мире может начаться новая волна коронавируса. Вероятность этого также повышается за счет увеличенной заразности нового штамма. В научном журнале Science даже появилось сообщение о том, что новая волна может оказаться сильнее предыдущих.

Третья волна коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 8 декабря 2019 года. Так как человечество уже давно не сталкивалось с пандемиями, проблема казалась несерьезной. Весь мир наблюдал за происходящим в Китае пока не стало ясно, что болезнь начала заражать и людей из других стран. Весной практически во всем мире был объявлен карантин и большинство людей было вынуждено сидеть дома. К лету ограничения были ослаблены и на протяжении теплого сезона резких скачков числа зараженных людей не наблюдалось. А вот осенью вирус начал распространяться еще сильнее. Возможно, число подтвержденных случаев заражения повысилось из-за большей доступности тестов. Как бы то ни было, этот период был назван второй волной.

В 2020 году мы на собственном опыте узнали, что такое самоизоляция

Некоторые исследователи считают, что третья волна начнется после новогодних праздников. Во время выходных многие люди, по традиции, начали чаще встречаться с родственниками и друзьями. В магазинах было полно людей и о соблюдении социальной дистанции многие позабыли. Именно из-за этого в ближайшие месяцы количество зараженных людей вновь может возрасти. Конечно, на данный момент в мире существует уже несколько вакцин от коронавируса, но вакцинацию прошло не так уж и много людей. До кого-то прошло не дошла очередь, а кто-то отказывается от них, боясь побочных эффектов.

Повышенная заразность коронавируса

Также настораживает тот факт, что штамм B.1.1.7 считается более заразным, чем остальные. Недавно ученые рассчитали репродуктивное число нового штамма. Так называется среднее количество человек, которые способны заразиться от одного носителя вируса. По предварительным данным, этот показатель примерно на 70% выше, чем у других штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Причиной этому считается то, что новый штамм претерпел множество мутаций. В основном изменения произошли в генах, которые играют большую роль в способности вируса проникать в клетки человека. Подробнее о том, чем опасен новый штамм коронавируса, я писал в этом материале.

Новая мутация коронавируса заразнее, но это не значит, что она более смертельна. По крайней мере, научных свидетельств этому пока не существует. Хорошей новость ю можно считать то, что созданные на данный момент вакцины способны защитить от заражения. А все потому, что они воздействуют на пока не мутировавшие части коронавируса. Плохая же новость заключается в том, что из-за сомнительного качества большинства вакцин, многие люди до сих пор остаются без защиты. Если новая версия коронавируса действительно настолько заразна, количество заболевших действительно может увеличиться. Большинство из них должно выздороветь, но пропорционально росту заболеваемости, возрастет и смертность. К тому же не факт, что заразившиеся люди выздоровеют без последствий. Недавно моя коллега Любовь Соковикова уже писала, что около 76% переболевших COVID-19 страдают от осложнений даже спустя полгода после выздоровления.

Чтобы не допустить начала новой волны, людям важно продолжать соблюдение мер предосторожности. В общественных местах нужно по-прежнему соблюдать социальную дистанцию и не толпиться. Также не стоит забывать и про защитные маски, дефицит которых уже позади — их можно купить практически везде. Касаться лица и тем более глаз категорически нельзя до тех пор, пока руки не будут тщательно вымыты водой с мылом. Ну и, конечно же, при обнаружении симптомов вроде исчезновения обоняния, нужно прекратить контактирование с людьми.