Почему крокодилы почти не изменились со времен динозавров?

Может показаться, что крокодилы почти не эволюционируют. Но это не так.

Крокодилы являются одними из самых древних созданий на нашей планете. Ученые до сих пор обнаруживают окаменелые останки древних представителей этого отряда. Возраст некоторых из них оценивается в 200 миллионов лет, то есть они жили даже в юрском периоде, во времена динозавров. Судя по останкам, на протяжении миллионов лет эти зубастые создания почти не изменились. Древние крокодилы обладали вытянутой мордой, покрытой чешуей телом, мощным хвостом и характерной только для них походкой. Такими же особенностями обладают и современные крокодилы и это доказывает, что они почти не эволюционировали. Ученые долгое время не могли объяснить причину такого необычного явления. Поиском ответа на этот вопрос занялись исследователи из Бристольского университета (Британия). В ходе изучения скелетов древних крокодилов они пришли к весьма интересным выводам.

Эволюция крокодилов

Результаты проведенного ими исследования были опубликованы в научном издании Nature Communications Biology. В рамках научной работы они сначала изучили форму и размеры тела древних созданий. По словам автора исследования Максимилиана Стокдейла (Maximilian Stockdale), им было особенно важно уточнить размеры тела, потому что этот показатель определяет такие важные параметры, как:

скорость роста животных;количество необходимой для развития пищи;величину их популяции;вероятность вымирания.

На основе этих данных исследователи смогли воссоздать процесс эволюции крокодилов на протяжении нескольких миллионов лет. Оказалось, что на протяжении всей истории Земли крокодилы следуют модели эволюции, именуемой как «прерывистое равновесие». Это значит, что в один момент животные нашли идеальное для себя строение тела и поддерживают его до тех пор, пока природа не заставит их подстроиться под новые условия. Судя по всему, падение метеорита и ледниковые периоды не стали для крокодилов особо значимыми явлениями и даже в эти сложные периоды они не изменились. Крокодилы эволюционируют, но этот процесс происходит очень медленно. И все потому, что повода для быстрой эволюции у них нет. Строение тела и без того идеально подходит образу их жизни.

Эволюция крокодилов происходит медленно, потому что причин для быстрых изменений нет

В будущем ученые планируют продолжить изучение эволюции крокодилов, потому что у них осталось много открытых вопросов. Например, им интересно, какие именно особенности помогли крокодилам пережить падение метеорита, который уничтожил динозавров. Также они хотят выяснить, из-за чего произошло вымирание некоторых видов, потому что раньше разновидностей крокодилов было гораздо больше, чем сейчас. На данный момент существует около 30 видов крокодилов и их представители слегка отличаются друг от друга внешним видом. Также они живут в разных уголках нашей планеты.

Опасные хищники

Разумеется, выживаемость крокодилов связана не только со строением их тела. Помимо хорошей приспособленности к разным условиям окружающей среды, эти создания являются опасными хищниками. Они отлично плавают в воде, но при этом способы быстро бегать по суше. В 2019 году ученые выяснили, что некоторые виды крокодилов могут бегать галопом, что помогает догнать добычу. По данным Scientific Reports, таким образом они могут разгоняться до 18 километров в час. Внутри их ротовой полости расположен сложный ряд многочисленных зубов, которые отличаются по форме, размеру и функциям. Некоторые виды безо всяких раздумий нападают на людей. Возможно, именно из-за своей опасности они и заработали статус одних из самых почитаемых в мире животных.









Крокодилы обычно обитают в тропических регионах Земли. В большом количестве они встречаются в Южной Америке, Африке и Китае. Они могут питаться как водными обитателями, так и приходящими на водопой животными. Но некоторые виды питаются исключительно рыбой. Например, такого рациона питания придерживаются гавиалы, потому что имеют очень узкую челюсть и почти все время проводят в воде. На сушу они выбираются только чтобы погреться на солнце и отложить яйца.

На тему эволюции крокодилов относительно недавно интересную статью написала моя коллега Любовь Соковикова. Она рассказала о том, что очень давние предки современных крокодилов могли ходить на двух ногах и внешне напоминали динозавров. Получается, что в некоторые периоды времени крокодилы все-таки очень даже быстро эволюционировали — видимо, этого требовала природа. Подробнее о ходящих на двух ногах крокодилах можно почитать по этой ссылке.