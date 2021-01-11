Как выглядят самые странные животные в мире и почему они стали такими?

Утконосы и ехидны — единственные млекопитающие, которые откладывают яйца

На нашей планете настолько много животных, что ученым до сих пор неизвестно их точное число. Новые виды живых созданий обнаруживаются каждый год и постоянные читатели нашего сайта прекрасно об этом знают. Иногда ранее неизвестные науке животные оказываются настолько странными на вид, что ученые сначала не могут поверить своим глазам. Примерно такая реакция у них была на обнаружение утконосов и ехидны. Мало того, что эти создания очень странно выглядят, так они еще являются единственными известными млекопитающими, которые кладут яйца. Ученые долго не могли объяснить это явление, но недавно они смогли понять, как природа допустила такую ошибку. В рамках данной статьи предлагаю вам поближе ознакомиться с этими созданиями и выяснить, что с ними происходило в ходе эволюции.

Кто такие утконосы?

Утконосы были впервые описаны учеными в XVIII веке. В одном из документов 1802 года это животное упоминается как земноводное создание, похожее на крота. Одним из его необычным качеством было то, что вместо обычного рта у него находился клюв, прямо как у уток. Уже в те времена ученые смекнули, что эта особенность помогает им питаться в воде, как птицам. Эти создания в большом количестве обитают на территории Австралии и ведут ночной образ жизни. Большую часть времени они проводят в неглубоких норах на берегу водоемов. Они питаются мелкими водными животными вроде моллюсков и личинок насекомых.

У утконосов клюв выглядит как пришитый

Длина тела утконосов равна примерно 40 сантиметрам, а длина хвоста достигает 15 сантиметров. Масса тела обычно не превышает 2 килограмм. Ноги у них очень короткие, а хвост почти такой же, как у бобров. Вместо рта у них расположен клюв, но он не такой жесткий, как у птиц. В ротовой полости есть мешки, в которые собирается пища. Также стоит упомянуть, что клюв покрыт кожей со множеством нервных окончаний. При помощи них утконосы замечают электрические импульсы, которые возникают при движении некоторых ракообразных существ. Это помогает им ловить добычу.

Кто такие ехидны?

Как и утконосы, ехидны были научно описаны в XVIII веке. Они обитают на территории Австралии и Новой Гвинеи. Хоть ехидны и относятся к тому же отряду что и утконосы, внешне они больше похожи на дикобразов. Их тела покрыты грубой шерстью с обилием острых колючек. Длина тела обычно не превышает 30 сантиметров, а масса обычно равна 2-3 килограммам. Они обладают маленьким ртом без зубов и преимущественно питаются муравьями. Чтобы ловить насекомых, они используют свой клейкий язык. Лапы у них тоже короткие, но обладают мощными когтями, которые помогают им копать землю.

Самые странные животные в мире

Ученые долго не могли понять, каким образом природа смогла создать настолько странных животных. Как и говорилось в начале статьи, утконосы и ехидны являются единственными известными науке млекопитающими, которые откладывают яйца. Чтобы выяснить, почему именно эти млекопитающие создания размножаются таким несвойственным для себя образом, ученые решили изучить их гены. Результаты проведенной ими научной работы были опубликованы в научном журнале Nature.

Исследователям уже было известно, что у общего предка современных млекопитающих и птиц было три гена, ответственные за выработку вителлогенина. Так называется предшественник яичного желтка. В ходе эволюции птицы сохранили все три гена и поэтому размножаются при помощи кладки яиц. А млекопитающие, в том числе и человек, полностью утратили этот ген и поэтому о кладке яиц не может быть и речи. А вот утконосы и ехидны потеряли не все гены, поэтому и сохранили способность откладывать яйца.

Часть потерянных генов были заменены способностью вырабатывать белок казеин, который является частью молока. Из-за этого получилось так, что утконосы и ехидны могут класть яйца и давать молоко. Правда сосков у них нет и молоко вырабатываются железами, которые очень похожи на потовые. Получается, что эти создания «потеют» молоком. Вот уж действительно, очень странные и удивительные животные.

Впрочем, на нашей планете и без утконосов полно необычных животных. Взять, к примеру, броненосцев, которые являются самыми зубастыми созданиями в мире. В их рту насчитывается от 80 до 100 зубов, которые используются для поедания муравьев и других небольших насекомых. Подробнее об этих миролюбивых созданиях можно почитать в этом материале.